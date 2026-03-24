‘குட் பேட் அக்லி’ படத்திற்கு பின் அஜித் எந்த படத்திலும் நடிக்காதது ஏன்? இதுதான் காரணம்!

Reason Why Ajith Have Not Acted In AK 64 : தமிழ் திரையுலகில், தனக்கென்ற தனி இடத்தில் நிலைத்து நிற்கும் நடிகராக இருக்கிறார், அஜித்குமார். கடந்த ஆண்டு, விடாமுயற்சி மற்றும் குட் பேட் அக்லி உள்ளிட்ட இரு படங்களில் மட்டும் நடித்த இவர், அதன் பிறகு எந்த புது படத்திலும் கமிட் ஆகாமல் இருக்கிறார். இவ இப்படி எந்த படத்திலும் நடிக்காமல் இருப்பதும், எந்த புது கதையையும் கேட்காமல் இருப்பதும் ரசிகர்களை தொடர் கேள்வியெழுப்ப தூண்டியிருக்கிறது. இவர் ஏன் புதிதாக இன்னொரு படம் சைன் செய்யவில்லை? இங்கு அந்த கேள்விக்கான விடையை தெரிந்து கொள்வோம்.
ஒரே வருடத்தில் இரண்டு படங்கள்..!
நடிகர் அஜித்குமார் நடிப்பில் உருவான இரண்டு படங்கள், கடந்த ஆண்டு வெளியாகின. வருடத்தின் ஆரம்பத்தில் இவர் மகிழ் திருமனி இயக்கத்தில் நடித்த ‘விடாமுயற்சி’ திரைப்படமும், அதற்கு சில மாதங்கள் கழித்து ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் ‘குட் பேட் அக்லி’ திரைப்படமும் வெளியானது. இந்த இரு படங்களில், குட் பேட் அக்லி திரைப்படம்தான் மக்கள் மத்தியில் ஒரளவிற்கு வரவேற்பினை பெற்றது. அஜித்தின் 2 படங்கள், ஒரே வருடத்தில் அடுத்தடுத்து ரிலீஸானது, பல வருடங்களுக்கு பின்பு 2025ல்தான் நிகழ்ந்தது.
அஜித்தின் 64வது படம்:
அஜித்தை வைத்து குட் பேட் அக்லி திரைப்படத்தை இயக்கிய ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் வெறும் இயக்குநர் மட்டும் கிடையாது. நடிகர் அஜித்குமாரின் தீவிர ரசிகரும் கூட. இவரை மனதில் வைத்துதான் அவர் திரையுலகிற்குள்ளேயே வந்தார். இவர்களின் கூட்டணி பெரும் வெற்றிபெற்ற நிலையில், அவரது அடுத்த படத்தையும் ஆதிக் ரவிச்சந்திரனே இயக்குவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகாமல் இருக்கிறது. அதற்கு பின்னால் பெரிய காரணமும் இருக்கிறது.
அதிக சம்பளம் கேட்கும் அஜித்!
நடிகர் அஜித்குமார், குட் பேட் அக்லி படம் வரை, தனது சம்பள தொகையை வேறாக வைத்திருந்தார். ஆனால், இப்போது தான் புதிதாக நடிக்க இருக்கும் படத்திற்காக அவர் கேட்கும் சம்பள தொகையை கேட்ட தயாரிப்பாளர்கள் தெரித்து ஓடுவதாக கூறப்படுகிறது.
தனது 64வது படத்தில் நடிப்பதற்காக, அஜித் சுமார் ரூ.160 கோடி முதல் ரூ.200 கோடி வரை சம்பளமாக கேட்பதாக கூறப்படுகிறது. குட் பேட் அக்லி படத்தை மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது. பணத்தை கொட்டி தயாரித்திருந்தாலும், இப்படத்தின் மூலம் பெரிய லாபம் கிடைக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதனால், அஜித் படத்தை ரிஸ்க் எடுத்து தயாரிக்க, அந்த நிறுவனமும், பிற தயாரிப்பு நிறுவனங்களும் தயக்கம் காட்டுகின்றன.
கடந்த சில வருடங்களாகவே, சினிமா உலகமும் கொஞ்சம் ஆட்டம் கண்டுள்ளது. இதனால், தயாரிப்பாளர்கள் எந்த படத்தில் முதலீடு செய்வதற்கும் தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர். ஓடிடி தளங்களின் வருகை, சாட்டிலைட் சேனல்களின் பெருக்கத்தினால் இந்த தயக்கம் தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது.
இதனால், பெரிய ஹீரோக்களை வைத்து பெரிய பட்ஜெட்டில் படம் எடுக்க தயாரிப்பாளர்கள் யோசிக்கின்றனர். இந்த நிதி பிரச்சனை காரணமாகத்தான் அஜித்துடன் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் சைன் செய்த ப்ராஜெக்ட்கள் அப்படியே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
படங்களில் நடிக்க மாட்டாரா?
நடிகர் அஜித்குமார், வரும் இரண்டு வருடங்களுக்கு திரையுலகில் தலைக்காட்ட மாட்டார் என்கிற அதிர்ச்சிகர தகவலும் வெளியாகி இருக்கிறது. அஜித், தற்போது தனது சினிமா வாழ்க்கையை விட தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில்தான் அதிகமாக கவனம் செலுத்தி வருகிறார். துபாயில் நடக்கும் கார் பந்தய போட்டியில் தனது அணியுடன் களம் கண்டு வருகிறார்.
அஜித்குமார் ரேசிங் என்கிற சொந்த பந்தய அணியை தொடங்கியிருக்கும் அவர், துபாய், பெல்ஜியம், ஸ்பெயின், அபுதாபி உள்ளிட்ட பல இடங்களில் நடைப்பெற்ற கார் ரேசிங் பணிகளில் கலந்து கொண்டு, பரிசுகளையும் வென்றிருக்கிறார்.
2026-2027ஆம் ஆண்டிற்கான அஜித்தின் போட்டி திட்டங்கள் வெளியாகியிருந்தன. இந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த போட்டிகள், அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் வரை நீள்கிறது. இடையில் ஓரிரண்டு மாதங்கள் மட்டுமே இடைவேளி உள்ளது. ஆனால், அவர் இன்னும் படத்தில் கமிட் ஆகாததால், அவர் அந்த இடைப்பட்ட மாதங்களில் நடிப்பது கூட சந்தேகம்தான் என்று கூறப்படுகிறது. இன்னும் அஜித் படத்திற்கு தயாரிப்பாளர் வேறு கிடைக்கவில்லை என்பதும் அனைவருக்கும் தெரியும். இதன் காரணமாக, அவர் அடுத்த வருடம் வரை படமே நடிக்க மாட்டாரா என்கிற கேள்வி, ரசிகர்களின் மனங்களில் எழுந்துள்ளது.
தயாரிப்பு நிறுவனம்:
இதற்கிடையில், அஜித், “Ajith Kumar Sports And Services LLC" என்கிற பெயரில் புதிதாக தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிறுவனம், தென்னிந்திய திரைப்பட வர்த்தகத்தில் பதிவு செய்திருப்பதாக கூறப்ப்டுகிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் :
கேள்வி : ‘குட் பேட் அக்லி’ படத்திற்கு பின் அஜித் ஏன் புதிய படங்களில் நடிக்கவில்லை?
பதில் : அதிக சம்பளம், தயாரிப்பாளர்களின் தயக்கம் மற்றும் தனிப்பட்ட காரணங்கள் காரணமாக அவர் புதிய படங்களில் கமிட் ஆகவில்லை.
கேள்வி : அஜித் கடைசியாக நடித்த படங்கள் எவை?
பதில் : விடாமுயற்சி மற்றும் குட் பேட் அக்லி ஆகிய இரண்டு படங்களில் நடித்தார்.
கேள்வி : அஜித் 64வது படத்தை யார் இயக்குவார்?
பதில் : ஆதிக் ரவிச்சந்திரன். இவர்தான், குட் பேட் அக்லி படத்தையும் இயக்கியிருந்தார்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ