ஹாலிவுட் பட வாய்ப்பை இழந்த பகத் பாசில்! அதுவும் ‘இந்த’ சப்பை காரணத்துக்காக…

Reason Fahadh Faasil Rejected From Hollywood Film : இந்திய நடிகர்கள் ஒரு சிலருக்குதான், ஹாலிவுட்டில் படம் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. அப்படி, இங்கும் நம் பக்கத்து மாநில நடிகர் பகத் பாசிலுக்கு மலையாளத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. அதை அவர் தவற விட்டிருக்கிறார். அதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா?
மலையாள திரையுலகில் டாப் நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர், பகத் பாசில். தமிழில் வேலைக்காரன் படம் மூலம் அறிமுகமான இவர், பின்னர் இப்போது தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக வளர்ந்து விட்டார். புஷ்பா 2 படத்திலும் இவர்தான் வில்லன். இவர், சமீபத்தில் தனக்கு வந்த ஹாலிவுட் பட வாய்ப்பை தவற விட்டிருக்கிறார். இது குறித்து இங்கு முழுமையாக பார்ப்போம்.
பகத் பாசில் நிராகரித்த படங்கள்:
ஆஸ்கர் விருது வென்ற இயக்குநர், அலஜாண்ட்ரோ கோன்சாலேஸ் இனாரிட்டு. இவரது படத்தில், நடிகர் பகத் பாசிலுக்கு நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. இது குறித்து கேட்ட போது ஒரு நேர்காணலில் பகத் பாசில், “அவருக்கு என்னை பிடிக்கவில்லை. அதனால் ஆடிஷனுக்கு பிறகு நான் அந்த படத்தில் நடிக்கவில்லை” என்று கூறினார். பின்னர், இது குறித்து அவர் தற்போது விவரித்திருக்கிறார்.
பகத், ஆடிஷனை முடித்த பிறகு, அமெரிக்காவிலேயே தங்கி ஆங்கில accent-ஐ வளர்த்து கொள்ளுமாறு கூறியிருக்கிறார். 4 மாதம் அங்கு தங்கியிருக்குமாறு அவர் கூறியதை அடுத்து, அதற்கு சம்பளம் எதுவும் இல்லை என்றும் கூறியிருக்கிறார். இதனால் பகத் பாசில் தனக்கு இந்த வாய்ப்பு வேண்டாம் என்று கூறியிருக்கிறார். இதற்கு நோ சொல்லும் போது இதற்கு பின்னால் இருக்கும் கமர்ஷியல் காரணம் தனக்கு தெரியவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
ரசிகர்கள் கருத்து..
பகத் பாசிலை, இப்படி ஆங்கில பேச்சை காரணமாக வைத்து அந்த வெளிநாட்டு இயக்குநர் ரிஜெக்ட் செய்திருப்பது பெருங்கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இன்னொரு தரப்பினர், பகத் பாசில் இந்த வாய்ப்பை தவறவிடாமல் இருந்திருந்தால், கண்டிப்பாக இந்தியாவிற்கும் கேரளாவிற்கும் பெருமை சேர்ந்திருக்கும் என்றும் கூறி வருகின்றனர்.
பகத் பாசிலின் தமிழ் படங்கள்:
நடிகர் பகத் பாசில், தமிழில் மிகவும் லேட்டாக அறிமுகமானாலும் லேட்டஸ்டான நடிகராகவே இருந்தார். இவர் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடித்திருந்த மாமன்னன் திரைப்படம், ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. பகத் பாசில், மெத்தட் ஆக்டிங் செய்வதால், அவர் நடிப்பு அரக்கன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். சமீபத்தில் வடிவேலுவுடன் மாரீசன் படத்திலும் நடித்திருந்தார். அதற்கு முன்னர் வேட்டையன் படத்தில் பேட்டரி என்கிற கதாப்பாத்திரத்தில் வந்தார்.
நஸ்ரியாவை திருமணம் செய்த போது, இவரை பார்த்து கரித்து கொட்டிய ரசிகர்கள் அனைவரும், இப்போது அவரை தலையில் தூக்கி வைத்து கொண்டாடி வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
