/இஸ்லாமிய மதத்தை தேர்வு செய்தது ஏன்? விளக்கம் கொடுத்த நடிகர் ஜெய்!

Jai Islam Conversion : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர், ஜெய். இவர், சமீபத்தில் இஸ்லாம் மதத்தை ஏற்றுக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Jai Islam Conversion : தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் தீவிர தொண்டராகவும், விஜய்க்கு உடன் பிறவாத தம்பி போன்றும் இருப்பவர் ஜெய். இவர் நடித்ததில் சில படங்களே ஹிட் ஆகியிருந்தாலும், இவரது கதாப்பாத்திரங்கள் ஐக்கானிக் ஆக இருந்ததால், தனக்கென தனி கூட்டத்தை சேர்த்த நடிகராக இருக்கிறார், ஜெய். இவர், சமீபத்தில் ஒரு பேட்டியில், தான் இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாறியிருக்க காரணம் என்ன என்பது குறித்து பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
விஜய், தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியை தொடங்கிய போது, பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் மகிழ்ச்சியுடன் பதிவுகளை வெளியிட்டனர். அதில், முக்கியமாக தீவிர ஆதரவாளராக இருந்த நடிகர், ஜெய்தான். இவர், விஜய்க்கு தம்பியாக பகவதி படத்தில் நடித்திருக்கிறார். சொல்லப்போனால், இதுதான் இவர் சினிமாவில் அவரை பிரபலப்படுத்திய முதல் படமாக அமைந்தது. விஜய் மீதிருக்கும் அளவற்ற அன்பால், இவர் தவெக கட்சியின் ஆக்டிவ் தொண்டராகவும் கட்சி பொறுப்பிலும் இருக்கிறார்.
ஜெய், தான் இஸ்லாம் மதத்தை ஏன் தேர்வு செய்தேன் என்பது குறித்து தெரிவித்திருக்கிறார். தான் இதற்கு முன்பு கோவில், சர்ச் என எல்லா வழிபாட்டு தலங்களுக்கும் சென்று இருப்பதாகவும், ஆனால் சில கோவில்களில் அவமானங்களையு மன அதிருப்திகளையும் சந்தித்திருப்பதாகவும் கூறியிருக்கிறார். இதே சமயத்தில் தான் மசூதிக்கு சென்ற போது, அங்கு தனக்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட அனுபவம் கிடைத்ததாகவும் கூறியிருக்கிறார். மசூதியில் அனைவரும் ஒரே வரிசையில் நின்று தொழுகை செய்ததாகவும், தன்னை யாரும் ஒரு நடிகன் என்றோ, வேறு மதத்தை சேர்ந்தவன் என்றோ பிரித்து பார்க்கவில்லை என்று கூறியிருக்கிறார். அனைவரும், கடவுளின் முன்பு சமம் என்ற உணர்வை, தான் அங்கே தெளிவாக உணர்ந்ததாகவும், அந்த சமத்துவமும் கடவுளை மட்டுமே உயர்வாக கருதும் இந்த எண்ணமும் தனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒன்றாக இருந்ததாக தெரிவித்திருக்கிறார். இதனால்தான், இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாறிவிடலாம் என அவர் முடிவு செய்ததாகவும் கூறியுள்ளார்.
|விஜய் - ஜெய் ஒன்றாக நடித்த படம்
|பகவதி
|வெளியான ஆண்டு
|2002
|விஜய்யின் கட்சி பெயர்
|தவெக
|தவெகவில் ஜெய்யின் பங்கு
|தீவிர ஆதரவாளர்
2014ல் கவனிக்கத்தக்க படமாக வெளியாகியிருந்தது, திருமணம் எனும் நிக்காஹ். இந்த படத்தில் ஜெய் ஹீரோவாக நடிக்க, அவருக்கு ஜோடியாக நஸ்ரியா நடித்திருந்தார். இந்த படத்தின் கதையே காதலை சுற்றியும், இஸ்லாமிய சமூகத்தை சுற்றியும்தான் இருக்கும். இந்துக்களான ராகவனும் பிரியாவும் முஸ்லிம்களாக அறிமுகமாகி நட்பாக பழகுவர். நாளடைவில் இது காதலாக மாறும் போது, இருவரும் இந்து மதம்தான் என்பது இருவருக்கும் தெரிய வரும். இதில், ‘ஆயிஷா’ என்ற பெயரில் வலம் வரும் நஸ்ரியாவை கவர்வதற்காக ஜெய், பல இஸ்லாம் சார்ந்த விஷயங்களை செய்வார். ஒரு கட்டத்தில் இஸ்லாம் குறித்து தெரிந்து கொள்ள க்ளாசுக்கு கூட செல்வார். காதலுக்காக அவர் கையிலெடுத்த மதத்தை, இறுதியில் தன் மதமாகவே மாற்றிக்கொள்ள ஜெய் அந்த படத்தில் முயற்சி செய்வார். இப்போது, திரைப்படத்தை தாண்டி நிஜ வாழ்க்கையிலும் அவர் இஸ்லாமிய மதத்திற்கு மாறியிருப்பது குறித்து வைரலாக பேசப்பட்டு வருகிறது.
ஜெய்க்கு விஜய் என்றால் ரொம்பவே பிடிக்குமாம். பகவதி படத்தில் அவருக்கு தம்பியாக நடித்ததாலோ, என்னவோ அவருக்கு ரியல் தம்பியாகவே மாறிவிட்டார். அதன் காரணமாகத்தான், விஜய் எங்கு சென்றாலும், எதைச்சொன்னாலும் அதை பின்பற்றுவது அதை பிறருக்கு பிரச்சாரம் செய்வது என்றிருக்கிறார். விஜய்யின் பதவியேற்பு விழாவின் போது கூட, ஜெய் மேடையில் முதல்வர் விஜய்க்கு பின்னாலேயே நின்று கொண்டிருந்தார். விஜய்க்கு விஸ்வாசமான ஆட்களுள் ஒருவராக இருக்கும் இவர், தாெடர்ந்து தவெக கட்சியில் நீடிப்பார் என கூறப்படுகிறது.
ஜெய், தமிழ் சினிமாவில் வித்தியாசமான படங்களாக வெளியான சென்னை 600028, சுப்பிரமணியபுரம், கோவா, அவள் பெயர் தமிழரசி, எங்கேயும் எப்போதும் உள்பட பல திரைப்படங்களில் ஆரம்பத்தில் நடித்து வந்தார். சமீபத்தில் சட்டென்று மாறுது வானிலை என்கிற படத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த படம், சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியாகியிருந்தது.
சமீபத்திய பேட்டியில் தான் இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாறிய காரணத்தை வெளிப்படையாக பகிர்ந்ததால் ஜெய் மீண்டும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார்.
