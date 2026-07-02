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குஷ்பு மகள் திருமணத்திற்கு செல்லாத ராதாரவி! காரணம் என்ன? விவரம்..

நடிகை குஷ்பு-சுந்தர்.சியின் முதல் மகள் அவந்திகாவிற்கு, சமீபத்தில் கோவாவில் திருமணம் நடந்து முடிந்தது. இதில் கலந்து கொள்ள, குஷ்பு குடும்பத்திற்கு நெருக்கமான நபராக இருந்த ராதாரவிக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இது குறித்து அவர் என்ன சொல்கிறார் என்பதை கேட்போம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 02, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:35 AM IST
குஷ்பு மகள் திருமணத்திற்கு செல்லாத ராதாரவி! காரணம் என்ன? விவரம்..
Image Credit: Kushboo Radharavi | Instagram Kushboo Page X pageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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