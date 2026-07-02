/குஷ்பு மகள் திருமணத்திற்கு செல்லாத ராதாரவி! காரணம் என்ன? விவரம்..

கோலிவுட் திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக இருந்த குஷ்பு தற்போது தமிழ்நாட்டின் மிக முக்கிய அரசியல் பிரமுகராகவும் இருக்கிறார். இவருடைய மூத்த மகள் அவந்திகாவிற்கு சமீபத்தில் கோவாவில் திருமணம் நடந்தது. இந்த திருமணத்தில் கலந்து கொள்ள பல பிரபலங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
குஷ்பு-சுந்தர்.சி மகள் அவந்திகாவிற்கு 25 வயது ஆகிறது. இவருக்கும், ஷ்ரவன் ஸ்ரீநிவாசனுக்கும் கடந்த ஜூன் 25ஆம் தேதி திருமணம் நடந்தது. இந்த திருமணத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக குஷ்புவும் சுந்தர்.சியும் முதல்வர் விஜய், பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்பட பல சினிமா மற்றும் அரசியல் பிரபலங்களுக்கு நேரில் சென்று அழைப்பு விடுத்தனர். இதை ஏற்று, நடிகர்கள் சிரஞ்சீவி, வெங்கடேஷ், தமன்னா, த்ரிஷா, பிருந்தா உள்ளிட்ட பல பேர் இந்த திருமணத்தில் கலந்து கொண்டனர். சமீபத்தில் காலமான இயக்குநரும் நடிகருமான பாக்யராஜ் கடைசியாக கலந்து கொண்ட திருமண விழாவும் இதுதான். இதில் கலந்து கொள்ள தனக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை என, நடிகர் ராதாரவி சமீபத்திய நேர்காணல் ஒன்றில் தெரிவித்திருக்கிறார்.
சமீபத்திய நேர்காணல் ஒன்றில், ராதா ரவியிடம், “குஷ்பு மகளின் திருமணத்திற்கு நீங்கள் ஏன் செல்லவில்லை?” என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு அவர், “அவர்கள் என்னை கூப்படவே இல்லை, நான் எப்படி போவது? மதியாதோர் தலைவாசல் மிதிக்க மாட்டேன்” என்று தெரிவித்திருந்தார். மேலும், இது குறித்து தன்னுடைய வருத்தத்தை பகிர்ந்த ராதாரவி, ஒரு காலத்தில் தானும் குஷ்புவும் அதிமுகவில் இருந்ததாகவும், அப்போது தேர்தலில் போட்டியிட்ட போது அவருக்காக தான் நேரில் சென்று பிரச்சாரம் செய்திருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். தங்களுக்குள் அந்த அளவிற்கு நல்ல பழக்கம் இருந்தது என்று கூறிய அவர், சரி குஷ்புதான் கூப்பிடவில்லை, சுந்தர்.சியாவது கண்டிப்பாக மகள் திருமணத்திற்கு தன்னை அழைப்பார் என நினைத்திருந்ததாகவும், ஆனால் அழைப்பு வரவில்லை என்றும் தெரிவித்தார்.
“இப்போது அவர்களின் வட்டாரமும், பழகும் வட்டமும் பெரிதாகிவிட்டது போல. அவர்களுக்கு முக்கியமானவர்களின் பட்டியலில், நான் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம்” என்றும் ராதாரவி தெரிவித்திருந்தார்.
தனக்கும் குஷ்புவுக்குமான பழைய நினைவுகளை அசைப்போட்ட ராதாரவி, ஒரு முறை ஒகேனக்கலுக்கு படப்பிடிப்பிற்காக சென்றிருந்த போது நடந்த விஷயத்தை பகிர்ந்துகொண்டார். அந்த சமயத்தில், காற்று வேகமாக அடித்ததால், குஷ்புவை பாதுகாப்பாக தன் காரில் ஏற்றிச்சென்று விட்டதாகவும், அப்போது குஷ்பு தன்னை அண்ணா எனக்குறிப்பிட்டு நன்றி சொன்னதாகவும் கூறினார். ஒருமுறை குஷ்பு மயக்கம் போட்டு விழுந்ததாகவும், பிறர் அவரை தொட பயந்து அப்படியே நின்றதால், தான் அவரை தூக்கி மயக்கத்தை தெளிய வைத்ததாகவும் கூறியிருந்தார். குஷ்பு குறித்த மனக்குறைகளை நடிகர் ராதாரவி வெளிப்படையாகவே பேசியிருப்பது தற்போது பேசுபொருளாகி வருகிறது.