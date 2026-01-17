English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • டாப் நடிகையாக இருந்த அசின்..திடீரென தமிழ் சினிமாவில் தடை விதிக்கப்பட்டது ஏன்?

டாப் நடிகையாக இருந்த அசின்..திடீரென தமிழ் சினிமாவில் தடை விதிக்கப்பட்டது ஏன்?

Reason Why Asin Was Banned In Tamil Cinema : தமிழ் திரையுலகில் டாப்பில் இருந்தவர், அசின். இவர், டாப்பில் இருந்த சமயத்திலேயே தமிழ் சினிமாவில் இருந்து தடை செய்யப்பட்டார். இதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா?  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 17, 2026, 04:58 PM IST
  • டாப்பில் இருந்த நடிகை அசின்
  • இப்போது காணாமல் போனது ஏன்?
  • இதோ விவரம்!

Trending Photos

இன்று முதல் சென்னை உலா பேருந்து சேவை: நேர அட்டவணை, வழித்தடம் இதோ!
camera icon7
Chennai Ula
இன்று முதல் சென்னை உலா பேருந்து சேவை: நேர அட்டவணை, வழித்தடம் இதோ!
ஐபிஎல்லில் அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
camera icon7
IPL
ஐபிஎல்லில் அதிக சதங்கள் அடித்த வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் பவர் கட்.. மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்
camera icon6
Shutdown
தமிழ்நாட்டில் நாளை எங்கெல்லாம் பவர் கட்.. மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்
தை 2, மாட்டுப் பொங்கல் ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்...?
camera icon13
horoscope
தை 2, மாட்டுப் பொங்கல் ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்...?
டாப் நடிகையாக இருந்த அசின்..திடீரென தமிழ் சினிமாவில் தடை விதிக்கப்பட்டது ஏன்?

Reason Why Asin Was Banned In Tamil Cinema : தமிழ் திரையுலகில், ஒரு காலத்தில் மிக பிரபலமாக இருந்தவர், அசின். வெகு சில படங்களிலேயே நடித்திருந்தாலும் இவர் நடித்த அத்தனை படங்களும் பெரிய ஹிட் அடித்திருக்கின்றன. அஜித், விஜய் என பல ஹிட் ஹீரோக்களுக்கு ஜோடியாக நடித்திருக்கும் இவர் திடிரென ஒரு நாள், எந்த படத்திலும் நடிப்பதை நிறுத்தி விட்டார். இவருக்கு தமிழ் திரையுலகில் தடையும் விதிக்கப்பட்டு விட்டது. இது ஏன்? இதோ விவரம்!

Add Zee News as a Preferred Source

டாப்பில் இருந்த அசின்..

கேரளாவை சேர்ந்த அசின், அங்கு குஞ்சாக்கோ கோபனின் படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்து திரையுலகிற்குள் அறிமுகமானார். மலையாள நாயகியாக இருந்தாலும் அவருக்கு அங்கீகாரம் கிடைத்தது என்னவோ தமிழ் திரையுலகில்தான் கிடைத்தது. தமிழில், எம்.குமரன் ஆன் ஆஃப் மகாலட்சுமி திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமான இவர் பின்னாட்களில் விஜய், சூர்யா, அஜித் உள்ளிட்ட முக்கிய நடிகர்களின் முக்கிய ஹிட் படங்களில் அவர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்தார். 

கஜினி படத்திற்கு பிறகு, அசினிற்கு அதன் இந்தி ரீ-மேக் படத்திலும் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. இதில் அவர் அமீர் கானுக்கு ஜோடியாக நடித்தார். இதனால் அவருக்கு பாலிவுட்டில் பல பட வாய்ப்புகள் கிடைத்தன. இதனால் இந்தியிலும் தமிழிலும் அவர் மாறி மாறி நடித்து வந்தார்.

தமிழில் தடை ஏன்?

பலரும், அசின் தனக்கு திருமணம் ஆன பிறகுதான் திரையுலகில் இருந்து விலகி குடும்பத்தை பார்த்து வருவதாக பலர் நினைத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். இது ஒரு வகையில் உண்மைதான் என்றாலும், முழு உண்மை கிடையாது. அவர் திருமணம் செய்து கொள்வதற்கு முன்னரே அவருக்கு தமிழ் திரையுலகில் தடை விதிக்கப்பட்டது.

2010 சமயத்தில், இலங்கை தமிழர்கள் மீதான பரவலான தாக்குதல் நடந்தது. இதனால், தென்னிந்திய சினிமா சங்கம், இலங்கையில் அபடப்பிடிப்புகளை வைப்பதை நிறுத்திக்கொண்டது. அசின், தான் நடித்த ஒரு பாலிவுட் படப்பிடிப்பிற்காக இலங்கைக்கு சென்றிருந்தார். அதே போல, அதே ஆண்டில் IIFA விழா இலங்கையில் நடந்தது. இதில் கலந்து கொள்ள வேண்டாம் என தென்னிந்திய திரையுலகம்ன் தெரிவித்திருந்தது. அசின் அதை பொருடபடுத்தாமல் சென்றதால் அவருக்கு தமிழ் படங்களில் நடிக்க தடை விதிக்கப்பட்டது. 

திருமணத்திற்கு பிறகு..

அசின், பாலிவுட்டில் மட்டும் தொடர்ந்து தனக்கு கிடைத்த பணிகளில் நடித்து வந்தார். இதையடுத்து அவருக்கும் மைக்ரோமேக்ஸ் நிறுவனத்தின் சிஇஓ-வான ராகுல் சர்மாவிற்கும் காதல் பற்றிக்கொண்டது. 2016ல் இருவரும் திருமணமும் செய்து கொண்டனர். இவர்களுக்கு இப்போது ஒரு மகள் உள்ளார். இவர், படங்களில் நடிப்பதை விட்டு விட்டு இப்போது தனது குடும்பத்தை மட்டும் பார்த்து வருகிறார்.

கம்-பேக் கொடுக்க வாய்ப்பே இல்லை..

தனது சினிமா வாழ்க்கையின் உச்சத்தில் இருக்கும் போதே திரையுலகில் இருந்து விலகிய அசினிற்கு இப்போது 40 வயது ஆகிறது. இவர், மீண்டும் சினிமாவிற்குள் ரீ-எண்ட்ரி கொடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அவர் எதற்கும் மசியவில்லை. சமீபத்தில் கூட, தனது கணவருடனான போட்டோக்கள் அனைத்தையும் அசின் நீக்கியிருந்தார். இதனால் விவாகரத்து சர்ச்சை எழுந்தது. ஆனால், அதை எல்லாம் அசின் மறுத்துவிட்டார். இதனால், அசின் மீண்டும் சினிமாவிற்குள் கம்-பேக் கொடுக்க வாய்ப்பே இல்லை என்று கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | பிக் பாஸ் தமிழ் 9 டைட்டில் வின்னர் இவர்தான்! பரிசுத்தொகை எவ்வளவு தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | திருமண வதந்தி நேரத்தில்..தனிமையில் சந்தித்த தனுஷ்-மிருணாள் தாகூர்? வைரலாகும் போட்டோஸ்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! ​

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
AsinTamil CinemaAsin BanCinema Banblack list

Trending News