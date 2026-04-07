64 வயதாகியும்..திருமணம் செய்து கொள்ளாத கோவை சரளா! காரணம் என்ன தெரியுமா?

Reason Why Kovai Sarala Is Not Married : தமிழ் திரையுலகின் நகைச்சுவை பக்கத்தில், முடிசூடா ராணியாக திகழ்பவர் கோவை சரளா. இவருக்கு, ஏப்ரல் 7ஆம் தேதியான இன்று பிறந்தநாள். இவர், 64 வயதாகியும் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார். இதற்கு காரணம் என்ன என்பதை அவரே ஒரு பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
கோவை சரளா:
கோவை சரளாவின் உண்மையான பெயர், ‘சரளா’ மட்டும்தான். கோவையில் இருந்து சென்னைக்கு வந்தவர் என்பதால் இவரது சொந்த ஊரையும் பெயருக்கு முன்னாடி சேர்த்து “கோவை சரளா..கோவை சரளா” என்று அழைக்க ஆரம்பித்து விட்டோம். மறைந்த நடிகரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான எம்.ஜி.ஆரின் தீவிர ரசிகையான இவர், அவரை பார்த்து சினிமா ஆசையை வளர்த்துக்கொண்டார். தனது படிப்புகளை முடித்த பின்பு, தன் சகோதரி மற்றும் தந்தையின் துணையுடன் திரைத்துறைக்குள் நுழைந்தார்.
கோவை சரளாவிற்கு, 9ஆம் வகுப்பு படிக்கும் போது முதல் பட வாய்ப்பு கிடைத்ததாம். வெள்ளி ரத்னம் என்கிற அந்த படத்தில், அவர் விஜயகுமார் மற்றும் கே.ஆர்.விஜயா உடன் துணை கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்தார்.
10ஆம் வகுப்பு முடித்தவுடன், தியேட்டர் குழுவில் இணைந்த இவர், மேடை நாடகங்கள் பலவற்றில் முக்கிய பாத்திரமாக இருந்திருக்கிறார். சில நாட்களில், அவரை தேடி சினிமா வாய்ப்புகள் வந்துள்ளது.
கோவை சரளாவின் நடிப்பிற்கு ஹைலைட்டாக சில படங்கள் இருந்திருக்கின்றன. அதில் ஒன்று, முந்தானை முடிச்ச். நிஜத்தில் இவர் ரொம்ப சின்ன பொண்ணாகவே இருந்தாலும், படத்திற்காக இவர் 32 வயது கர்ப்பிணியாக நடித்திருந்தார். இது கூட பரவாயில்லை, சின்ன வீடு திரைப்படத்தில், நடிகர் பாக்கியராஜ்ஜின் கதாப்பாத்திரத்திற்கு 65 வயது அம்மாவாக தனது அடுத்த படத்தில் நடித்தார். தொடர்ந்து கரகாட்டக்காரன், வரவு எட்டணா செலவு பத்தணா, சதி லீலாவதி, விரலுக்கேத்த வீக்கம், விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி என தொடர்ந்து கலாட்டா படங்களில், சிரிக்க வைக்கும் நாயகியாக நடித்திருந்தார். இவையெல்லாம் அவருக்கு ஃபேவரெட் ஆன படங்களும் கூட.
கோவை சரளா நடித்த பட லிஸ்ட்களை கொஞ்சம் புரட்டிப்பார்க்க, உங்களுக்கு சில நிமிடங்கள் ஆகலாம். காரணம், அவர் அத்தனை படங்களில் நடித்திருக்கிறார். தமிழில் மட்டுமல்ல, மலையாளம், கன்னடம், தெலுங்கு, கன்னடம் என இவர் நடித்த மொழிகளின் லிஸ்டும் கொஞ்சம் நீளம்தான்.
இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை..!
திரையுலகில் டாப் இடத்தில் இருக்கும் நடிகைகள் பலர், ஒரு குறிப்பிட்ட வயதை கடந்த பின்புதான் திருமணம் செய்து கொள்கின்றனர். இப்போது கூட, த்ரிஷா, அனுஷ்கா, ஷோபனா போன்ற சில நடிகைகள் இன்னும் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல்தான் இருக்கின்றனர். அந்த லிஸ்டிற்கு விதை போட்டவராக இருந்த நடிகைகளுள் ஒருவராக இருப்பவர்தான், கோவை சரளா.
1979ல் ஆரம்பித்து, 2026ஆம் ஆண்டு வரை, கிட்டத்தட்ட 47 ஆண்டுகால சினிமா வாழ்க்கையில், கோவை சரளா 800+ திரைப்படங்களில் நடித்து விட்டார். அதில் பெரும்பாலான படங்களில் அவர் நடித்த கதாப்பாத்திரங்கள், திருமணம் ஆனதாக, குடும்ப பெண்ணாக இருக்கும். ஆனால் நிஜத்தில் அவர் திருமணமே செய்து கொள்ளவில்லை. இதற்கு பின் இருக்கும் காரணம் என்ன என்பது குறித்து இவரிடமே பல முறை கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு, எப்போதும் அவர் ஒரே மாதிரியான பதிலையே கொடுத்து வருகிறார்.
காரணம் என்ன?
கோவை சரளா, தனது வீட்டில் மூத்த பெண்ணாக இருந்தவர். இவருக்கு பின்பு, நான்கு பெண் குழந்தைகள் பிறந்தனர். இளம் வயதிலேயே சினிமாவில் இணைந்து சம்பாதிக்க ஆரம்பித்ததால், கோவை சரளா, தனது வீட்டிற்கு நிதி ரீதியாக உதவியிருக்கிறார். பின்பு, தான் திருமணம் செய்யவில்லை என்றாலும், தனது சகோதரிகளின் திருமணங்களுக்கு அவர் உதவியிருக்கிறார். அது மட்டுமன்றி, அவர்களின் குழந்தைகளுக்கும் படிப்பு செலவுக்கு, இதர விஷயங்களுக்கு உதவி இருக்கிறார். மேலும், இல்லாதோருக்கு உதவும் குணம் கொண்ட இவர், தான் இப்படியே சிங்கிளாக இருந்து பிறருக்கு உதவ வேண்டும் என்கிற எண்ணமும் இவருக்கு மேலோங்கி இருக்கிறது. இதனால்தான், அவருக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை என்று கூறியிருக்கிறார்.
கோவை சரளா சொன்னது..
தனக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகாதது குறித்து கோவை சரளாவே ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசியிருந்தார். அதில், “என் சகோதரிகளின் வாழ்க்கைனன்றாக இருக்கிறது. அதுவே எனக்கு போதும்” என்று கூறினார். பின்பு, வேறொரு ரியாலிட்டி ஷோவில் திருமணம் குறித்து பேசிய போது அவர், தான் சுதந்திரமாக வாழ ஆசைப்படுவதாகவும், இதனால் திருமணத்தில் விருப்பம் இல்லை என்றும் கூறியிருந்தார்.
வேறு நடிகருடன் காதலா?
பொதுவாக, திரையுலகில் இருப்பவர்கள் அனைவருமே எங்காவது ஒரு இடத்தில் கிசுகிசுவில் சிக்குவர். அப்படி, கோவை சரளாவும் சில காதல் கிசுகிசுக்களை சிக்கியிருக்கிறார். இவர், இளமையாக இருந்த போது, ஒரு பிரபல நகைச்சுவை நடிகருடன் அடிக்கடி ஜோடி சேர்ந்து நடித்ததாகவும், அந்த நடிகருடன் இவருக்கு காதல் உண்டானதாவும் கூறப்பட்டது. அந்த நடிகர் ஏற்கனவே திருமணமாகி குழந்தைகள் இருந்தனர். இந்த கிசுகிசு குறித்து, எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் வெளியாகவில்லை எனினும், இது கோலிவுட்டில் அதிகம் பேசப்படும் விஷயங்களுள் இதுவும் ஒன்றாக இருக்கிறது.
