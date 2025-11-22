English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
விஜயகாந்த் இறப்பிற்கு போகாத வடிவேலு..காரணம் இதுதான்! பிரபலம் சொன்ன தகவல்..

Vadivelu Did Not Go To Vijayakanth Death Reason : விஜயகாந்திற்கும் வடிவேலுவிற்கும் திரையுலகில் மோதல் எழுந்தது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனால், விஜயகாந்தின் இறப்பிற்கு கூட வடிவேலு வராதது ஏன் தெரியுமா?  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 22, 2025, 12:06 PM IST
  • விஜயகாந்த் இறப்பிற்கு வராத வடிவேலு
  • காரணம் என்ன?
  • பிரபலம் சொன்ன தகவல்!

Vadivelu Did Not Go To Vijayakanth Death Reason : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய ஆக்ஷன் ஹீரோவாகவும், தமிழ்நாட்டு அரசியலில் பெரும்புள்ளியாகவும் இருந்தவர் விஜயகாந்த். நடிகரும், தேமுதிக கட்சியின் தலைவருமான விஜயகாந்த், வடிவேலு சினிமாவில் வளர முக்கியமானவர்களுள் ஒருவராக இருந்தார். ஆனால், அவர் இறப்பிற்கு கூட வடிவேலு வராதது, பெரும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது.

விஜயகாந்த்-வடிவேலு மாேதல்:

வடிவேலு, திரையுலகிற்கு வந்த புதிதில் அவரை தன்னுடன் தங்க வைத்துக்கொண்ட விஜயகாந்த், தன் படத்திலேயே அவருக்கு நடிக்க வாய்ப்பு கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இருவருக்கும் இடையே நல்ல நட்பு இருந்து வந்ததாகவும், வடிவேலு 23ஆம் புலிகேசி படத்தில் நடித்த போது அப்பாேதைய நடிகர் சங்க தலைவராக இருந்த விஜயகாந்துக்கும் இவருக்கும் சண்டை எழுந்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்படியே வளர்ந்த இவர்களின் மோதல், ஒரு கட்டத்தில் அரசியலாக மாறியது. தேமுதிக கட்சிக்கும், விஜயகாந்திற்கும் எதிராக திமுக கட்சி கூட்டங்களில் பேச ஆரம்பித்தார். இது, விஜயகாந்தின் அரசியல் வாழ்வில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது.

இறப்பிற்கு வராத வடிவேலு:

சில காலம் படங்களில் நடிக்க முடியாமல் இருந்த வடிவேலு, சமீபத்தில்தான் கம்-பேக் கொடுத்திருந்தார். விஜயகாந்த், கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார். முக்கிய சினிமா நடிகர் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் பிரமுகரான இவரது மறைவிற்கு, பல லட்சம் பேர் வந்திருந்தனர். முக்கிய நடிகர்கள் பலரும் இவருக்கு நேரில் வந்து இரங்கல் தெரிவித்தனர். ஆனால், வடிவேலு இந்த இறப்பிற்கு வரவில்லை. இதனால், இவர் மீது கடுமையான விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட்டது. கடைசி வரை இவர் வருவார் என்று எதிர்பார்த்த ரசிகர்களுக்கு, ஏமாற்றமே மிஞ்சியது.

வருந்திய வடிவேலு:

வடிவேலு, மாரீசன் திரைப்படத்தில் சமீபத்தில் நடித்திருந்தார். இவருடன், துணை நடிகர் லஷ்மண் என்பவரும் நடித்திருந்தார். இவர் சமீபத்தில் விஜய்காந்த் இறுதி அஞ்சலிக்கு செல்லாதது குறித்து வடிவேலு பேசிய விஷயத்தை கூறியிருக்கிறார். வடிவேலு விஜயகாந்த் மரணம் குறித்து பேசும் போது, “மனுஷன் இறந்ததற்கு கூட என்னால போக முடியவில்லை” என்று வருத்தப்பட்டதாக லஷ்மண் கூறியிருக்கிறார். மேலும், “நான் போயிருப்பேன்..போயிருந்தாலும் என்னை அனைவரும் தவறாகத்தான் பேசுவார்கள். போகவில்லை என்றாலும் என்னை திட்டத்தான் போகிறார்கள்” என்று கூறியுள்ளார். தொடர்ந்து, “என் மனசார சொல்றேன்..அந்த மனுஷன் கண்டிப்பா சொர்கத்தில்தான் இருப்பார்” என்று வடிவேலு பேசினாராம். இந்த விஷயம், தற்போது இணையவாசிகள் இடையே வைரலாகி வருகிறது.

விஜயகாந்த்-வடிவேலு நடித்த படங்கள்:

விஜயகாந்த்-வடிவேலு கூட்டணி ‘சின்ன கவுண்டர்’ படத்தில் இணைந்தது. தொடர்ந்து தவசி, எங்கள் அண்ணா, நரசிம்மா, தமிழ் செல்வன் என இருவரும் இணைந்து நடித்திருக்கும் படங்கள் அனைத்தும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. அதிலும், “எஸ்.பி” என்று வடிவேலு விஜயகாந்தை அழைத்து செய்யும் காமெடி, இன்றும் பலருக்கு ஃபேவரட் ஆக உள்ளது. இவர்கள் பிரிந்ததில் இவர்களின் ரசிகர்களை காட்டிலும், சினிமா ரசிகர்கள் மிகவும் வருந்தினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | ஏழைகளுக்கு கொஞ்சம் பார்த்து வரி போடுங்கள்-வடிவேலு பேச்சு!

மேலும் படிக்க | கிங்காங் மகள் திருமணம்: வடிவேலு வரவில்லை..ஆனால் மொய் மட்டும் இத்தனை லட்சம்!

