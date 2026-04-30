ராஜகுமாரனை காதலித்தது ஏன்? தேவையானி நச்சுன்னு சொன்ன பதில் இதோ..

நடிகை தேவையானியும், ராஜகுமாரனும் கிட்டத்தட்ட 2001ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டனர். இவர்களுடையது காதல் திருமணமாகும். இதையடுத்து, சமீபத்தில் ராஜகுமாரனை காதலித்தது ஏன் என்பது குறித்து தேவையானி தெரிவித்துள்ளார்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 30, 2026, 05:07 PM IST
சனி உதயத்தால் 5 ராசிகளுக்கு மெகா லக்: முடிவுக்கு வரும் கஷ்ட காலம்
camera icon10
Saturn Transit
சனி உதயத்தால் 5 ராசிகளுக்கு மெகா லக்: முடிவுக்கு வரும் கஷ்ட காலம்
IPL: சிஎஸ்கே அணிக்காக அதிக சதங்கள் விளாசிய வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் யார் யார்?
camera icon5
CSK
IPL: சிஎஸ்கே அணிக்காக அதிக சதங்கள் விளாசிய வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் யார் யார்?
சிஎஸ்கே பிளே ஆப் செல்ல வாய்ப்பு உள்ளதா? எத்தனை வெற்றி தேவை?
camera icon6
CSK
சிஎஸ்கே பிளே ஆப் செல்ல வாய்ப்பு உள்ளதா? எத்தனை வெற்றி தேவை?
Post Office RD: 10 ஆண்டுகளில் ரூ.18 லட்சம் வருமானம் ஈட்டுவது எப்படி? கணக்கீடு இதோ
camera icon13
Post Office RD
Post Office RD: 10 ஆண்டுகளில் ரூ.18 லட்சம் வருமானம் ஈட்டுவது எப்படி? கணக்கீடு இதோ
90களில் முக்கிய நடிகைகளுள் ஒருவராக இருந்தவர் தேவையானி. அஜித், விஜய், கமல் உள்ளிட்ட பல ஹீரோக்களுடன் நடித்திருக்கிறார். இவர், இயக்குநர் ராஜகுமாரனை 2001ல் காதலித்து திருமணம் செய்தார். இந்த காதலுக்கு, தேவையானியின் வீட்டில் பலவித எதிர்ப்புகள் இருந்தன. ஆனால், அவர் அதைப்பற்றி எதுவும் கவலைப்படாமல் வீட்டை விட்டு வெளியேறி திருமணம் செய்து கொண்டார். அவரை காதலித்தது ஏன் என்பது குறித்து சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் கூறியிருக்கிறார்.

தேவையானி-ராஜகுமாரன் காதல்:

நடிகை தேவயானிக்கும் இயக்குநர் ராஜகுமாரனுக்கும் இடையேயான காதல் என்பது சினிமாவுக்கு இணையான சுவாரஸ்ய பின்னணியை கொண்டதாகும். ’சூர்யவம்சம்’ திரைப்படத்தில் தேவயானி ஹீரோயினாக நடித்திருந்தார். அப்போது அந்த படத்தில் ராஜகுமாரன் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றினார். அந்த சமயத்தில் தேவயானிக்கு காட்சிகளை விளக்குவது, வசனங்களை சொல்லிக்கொடுப்பது அவர்தான்.

ராஜகுமாரன், பிறரை போல தேவையானியை ஒரு நடிகையாக பார்க்காமல் மிகவும் மரியாதையாகவும் பணிவாகவும் நடந்து கொண்டாராம். இந்த குணம் தேவையானிக்கு மிகவும் பிடித்து போயுள்ளது. இதையடுத்து, தேவயானியே தானாக முன்வந்து அவரது படத்தில் நடிக்க சம்மதித்தார். ராஜகுமாரன் அப்படி அவரை வைத்து இயக்கிய படம்தான், ‘நீ வருவாய் என’. அந்த படம் ப்ளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆனது. 
நீ வருவாய் என படத்தின் படப்பிடிப்பின் போது ராஜகுமாரனின் கடின உழைப்பையும், அன்பையும் மற்றும் அமைதியான குணத்தினால் கவரப்பட்ட தேவயானி, ராஜகுமாரனை காதலிக்க காரணமாக இருந்துள்ளது. இதையடுத்து, இரு வீட்டாரின் எதிர்ப்பையும் மீறி இருவரும் வீட்டை விட்டு வெளியேறி திருமணம் செய்து கொண்டனர். இப்போது அவர்களுக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். இவர்கள் சினிமாவிலும் சமீபத்தில் இண்ட்ரோ ஆகியுள்ளனர்.

தேவயானி சொன்ன காரணம்!

தேவயானி, சமீபத்தில் ராஜகுமாரனுக்கு கொடுத்த பேட்டி ஒன்று ட்ரெண்ட் ஆகி வருகிறது. அதில், அவர் கணவர் மீது காதல் வந்ததற்கான காரணம் குறித்து பேசியிருக்கிறார். “உங்களா மீது எனக்கு காதல் வந்ததற்கான காரணம் எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால், நீங்கள் எல்லோரிடமும் மரியாதையாக பேசுவீர்கள். மரியாதையான ஆளாக இருக்கிறீர்கள். அது எனக்கு ரொம்பவே பிடித்திருந்தது. அதே போல, உங்களுக்கு குடி, சிகரெட் போன்ற எந்த பழக்கமும் கிடையாது. அதையெல்லாம் நான் சுத்தமாக வெறுப்பவள். உங்களை பிடிக்க அதுவும் ஒரு காரணமாக இருந்தது” என்று கூறியிருந்தார்.

தேவயானி ஹிட் படங்கள்:

தேவயானி, தமிழ் சினிமாவில் இருக்கும் ஹிட் ஹீரோயின்களுள் ஒருவர். அவர், சூர்ய வம்சம், பாட்டாளி, தொடரும், நினைத்தேன் வந்தாய், மூவேந்தர், பஞ்ச தந்திரம் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்திருக்கிறார். இவர் நடிக்கும் படங்கள் பெரும்பாலானவை ஹிட் அடித்துள்ளன. 

தேவயானியின் சினிமா மார்கெட் சினிமாவிலிருந்து சரிந்த பின்பு சீரியல் பக்கம் சென்றார். அவரை வைத்து ஒரு பிரபல சீரியலும் எடுக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, பல விளம்பர படங்களிலும் நடிக்க ஆரம்பித்தார்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

கேள்வி : யார் இந்த தேவயானி?

பதில் : தேவயானி 90களில் முன்னணி நடிகையாக விளங்கியவர். அஜித், விஜய், கமல் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நடிகர்களுடன் நடித்துள்ளார்.

கேள்வி : தேவயானி யாரை திருமணம் செய்தார்?

பதில் : தேவயானி இயக்குநர் ராஜகுமாரனை 2001ஆம் ஆண்டு காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார்.

கேள்வி : தேவயானி–ராஜகுமாரன் எப்படி சந்தித்தார்கள்?

பதில் : ‘சூர்யவம்சம்’ படத்தின் போது ராஜகுமாரன் உதவி இயக்குநராக இருந்தார். அப்போது அவர்களுக்குள் அறிமுகம் ஏற்பட்டது.

கேள்வி : தேவயானிக்கு ராஜகுமாரன் மீது காதல் வந்த காரணம் என்ன?

பதில் : அவரின் மரியாதையான நடத்தை, அமைதியான குணம் மற்றும் கெட்ட பழக்கங்கள் இல்லாதது ஆகியவை தேவயானியை கவர்ந்தது.

கேள்வி : இவர்களின் காதலுக்கு எதிர்ப்பு இருந்ததா?’

பதில் : தேவயானியின் குடும்பத்தில் இருந்து எதிர்ப்பு இருந்தது. இருப்பினும், அவர்கள் அதை மீறி திருமணம் செய்து கொண்டனர்.

மேலும் படிக்க  | வீடியோக்களை டெலிட் செய்த அனுகிரகா! வேதனையில் எருமசாணி விஜய் வெளியிட்ட பதிவு..

மேலும் படிக்க | இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! TN 2026 to பைக்கர்..எதை, எந்த தளத்தில் பார்ப்பது?

