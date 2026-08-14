/Explainer : டீச்சர்கள் படங்களில் ஆபசமாக சித்தரிக்கப்படுவது ஏன்? காலம் மாறினாலும் காட்சிகள் மாறுவதில்லை..

கட்டா குஸ்தி 2 படம் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்றிருக்கிறது. படம் ரசிகப்பட்ட அதே சமயம், அதில் நடித்த ‘மீனு டீச்சர்’ கதாபாத்திரம் இணையத்தில் விவாதமாக மாறியிருக்கிறது. ஒரு பக்கம் அந்த கதாபாத்திரத்தை கொண்டாடும் கும்பல் இருக்கையில், மறுபக்கம் தமிழ் சினிமாவில் இன்னும் எத்தனை டீச்சர்கள்தான் இப்படி வந்துபோவார்கள் என்று ஆதங்கப்படும் தரப்பினரும் உள்ளனர்.
70 முதல் 80கள் காலகட்டத்தில் உயர்ந்த பதவிகளாக கருதப்பட்ட செவிலியர், ஆசிரியர் உள்ளிட்ட பதவிகளுக்குப் பரவலாக அனைத்துத் தரப்பு மக்களும் வந்து சேர்ந்தனர். இட ஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் இந்தப் பணிகளில் வந்து சேரும் பெண் ஆசிரியர்களையும், பெண் செவிலியர்களையும் தமிழ்ச் சினிமா ஒரு ஆணாதிக்க எள்ளல் அல்லது நக்கலுடன்தான் அணுகியிருக்கிறது. அந்த சமயங்களில் செவிலியர்களை உடல் ரீதியாக கிண்டலடிக்கும் ஜோக்குகள், ஜனரஞ்சகப் பத்திரிக்கைகளில் பகிரங்கமாகவே வந்தன. நர்ஸ், டாக்டர் தொடர்பான ஜோக்குகள் தெரியாத நபர்களே இல்லாத அளவுக்கு அதன் வீரியம் பத்திரிக்கைகளால் உண்டாக்கப்பட்டன. பின்னர் செவிலியர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்களின் எதிர்ப்புகளுக்குப் பிறகே அதுமாதிரியான ‘ஏ’ ஜோக்குகள் குறைய ஆரம்பித்தன.
அந்த வரிசையில் ‘டீச்சர்’ என்ற சொல்லையும், அதன் பணியையும் இதுவரையிலான தமிழ் சினிமா எப்படி கையாண்டிருக்கிறது?; எப்படி ஆசிரியர்களை உருவகப்படுத்தியிருக்கிறது? என்பது குறித்து கொஞ்சம் திரும்பிப் பார்த்தால் லேசான ஏமாற்றமே மிஞ்சுகிறது. குறிப்பாக, ‘டீச்சர்’ என்ற சொல்லே Flirt செய்யக்கூடிய கதாபாத்திரமாகவே பெரும்பாலும் தமிழ் சினிமா பயன்படுத்தியிருக்கிறது. டீச்சர் என்றால் எளிதில் காதலில் விழக்கூடியவர், அல்லது காதல் செய்யக்கூடியவர், ஃளர்ட் செய்யக் கூடிய ஏற்ற நபர் போன்ற பிம்பங்கள் வெகுஜன சினிமாவால் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மிகச்சிறந்த உதாரணமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், நாட்டாமை படத்தில் வரும் டீச்சர் கதாபாத்திரம். ஆசிரியர் பணிக்காக வரும் அந்த டீச்சர், கதையின் முக்கியமான திருப்புமுனையாக இருப்பார். ஆனால், அவர் வரும் காட்சிகளும், பின்னால் ஒலிக்கப்படும் BGM-களும் வேண்டுமென்றே திணிக்கப்பட்ட காட்சிகளைப் போல் இருப்பதாக விமர்சனங்கள் எழுந்தன.
இதேபோல், முந்தானை முடிச்சு படத்தில் முதியோர்களுக்கு கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிரியர் பணியை கிண்டலடிக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட டீச்சர் கதாபாத்திரம் மிக மோசமாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கும். க்ளாமர் ரோல்களில் உடல் கவர்ச்சியை முன்னிறுத்தி வரும் இதுமாதிரியான டீச்சர்கள் அன்றைய காலம் முதல் இப்போதைய காலம் வரை இருக்கும் ஒரு ஒற்றுமை என்னவென்றால், சொல்லிவைத்தாற் போல அனைவரும் ஸ்லீவ்லெஸ் ஜாக்கெட் அணிந்த சேலையிலேயே வருகிறார்கள். டீச்சர் ரோல்களும், அவர்களின் உடை ரசனையும் கட்டா குஸ்தி 2 வரை மாறவே இல்லை. அப்படியானால், தமிழ் சினிமாவில் நல்ல டீச்சர் கதாபாத்திரங்களே இல்லை என்றும் சொல்ல முடியாது. கடலோர கவிதைகள் படத்தில் வரும் ரேகா டீச்சர், இப்போதும் பல தரப்பட்ட ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படுகிறார். பிரேமம் படத்தில் வரும் மலர் டீச்சரையும் மறக்க முடியாது. சம கால நவீன டீச்சரின் முகமாக பிரதிபலித்த மலர் டீச்சரை, பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் வரை நெருக்கமாக உணர்ந்தனர். தமிழ் டீச்சரான மலர் டீச்சரை கேரள ரசிகர்களும் கொண்டாடினர். ஆனாலும், ஆசிரியர் பணி, அதன் கட்டமைப்பில் உள்ள சிக்கல்களை மையமாக கொண்டு சாட்டை, வாகை சூடவா, வாத்தி உள்ளிட்ட ஆண் கதாபாத்திரம் சார்ந்து திரைப்படங்கள் வந்தாலும் பெண் கதாபாத்திரங்களை மையமாக கொண்டு அப்படியான படங்கள் வந்திருக்கிறதா என்றால் தமிழ் சினிமாவில் வெகு குறைவுதான்.
ஜோதிகா நடித்த ராட்சஸி, வெப் சீரிஸில் வந்த அயலி திரைப்படம் உள்ளிட்ட படங்கள் ஆசிரியர் பணி தொடர்பான சிக்கல்களைப் பேசின. இயக்குநர் மிஷ்கினின் ‘சைக்கோ’ படத்தில் வரும் ஆசிரியர் கதாபாத்திரம் வலுவானவை. மத நம்பிக்கைகளில் மிகத் தீவிரமாக இயங்கும் ஆசிரியர்களின் கண்டிப்புகளில், ‘நல்லது சொல்கிறோம்’ என அவர்கள் நினைத்து கொடுக்கும் தண்டனைகளில் மாணவர்களின் எதிர்காலமும், மனநிலையும் என்னவாக ஆகிறது என்பது குறித்து மிக ஆழமாக உருவாக்கப்பட்ட திரைக்கதை அது. சைக்கோ படத்தின் டீச்சர் கதாபாத்திரம் மிகத் தீவிரமான உரையாடலுக்கு அழைக்கக் கூடியது.
இதே போல், ஆசிரியர்களின் உளவியல் சார்ந்த பிரச்சனைகள், ஆசிரியர் பணியின் கட்டமைப்புகள், அதன் அரசியல் என மிக வலுவாகப் பேசிய படமாக இயக்குநர் பிரம்மா இயக்கிய ‘குற்றம் கடிதல்’ சிலாகிக்கப்படுகிறது. மிக ஆழமான கதைக்களத்துடன் பெண் ஆசிரியர் கதாபாத்திரங்கள் கொண்ட திரைப்படங்கள் தமிழ்ச்சினிமாவால் சொற்ப அளவிலேயே இருக்கின்றன. இனி வரும் காலங்களில் கதாபாத்திரங்களின் சித்தரிப்பில் இயக்குநர்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் திரைக்கதையை அமைப்பார்கள் என்பதற்கு சமீப கால படங்கள் உதாரணங்களாக இருக்கின்றன.
பெண்களை இப்படி இழிவாக சித்தரிக்கும் இதே தமிழ் சினிமாதான், ஆண் ஆசிரியர்களை ஆண் தேவதைகளாக கொண்டாடி வருகிறது. உதாரணத்திற்கு ‘சாட்டை’ படத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். இந்த படத்தை பார்த்து ஆசிரியர் ஆக வேண்டும் என நினைத்தவர்கள் பலரும் இருக்கின்றனர். நம்மவர், வாத்தி என இது போல ஆண் டீச்சர்கள் ஆபாசமாக காட்டப்படாத படங்களை சொல்லிக்கொண்டே பாேகலாம். ஆனது ஆகிவிட்டது, இனி வரும் காலங்களில் கதாபாத்திரங்களின் சித்தரிப்பில் இயக்குநர்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் திரைக்கதையை அமைப்பார்கள் என்பதற்கு சமீப கால படங்கள் உதாரணங்களாக இருக்கின்றன. அவை மேலும் மேலும் மெருகேறி அசத்தலான உலக சினிமாவை நம் இயக்குநர்களும், எழுத்தாளர்களும் உருவாக்குவார்கள் என்பதில் அசாத்திய நம்பிக்கையோடு காத்திருப்போம்.