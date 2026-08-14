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Explainer : டீச்சர்கள் படங்களில் ஆபசமாக சித்தரிக்கப்படுவது ஏன்? காலம் மாறினாலும் காட்சிகள் மாறுவதில்லை..

தமிழ் சினிமாவை பொறுத்தவரை, பல ஆசிரியர்களின் கதாப்பாத்திரங்கள் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், அவற்றில் பெரும்பாலானவை ஆபாசமாகவே சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இது ஏன்? இந்த கேள்வி உங்களுக்குள்ளும் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த கட்டுரையை படிக்க வேண்டும்.

Written ByYuvashree
Published: Aug 14, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:51 PM IST
Explainer : டீச்சர்கள் படங்களில் ஆபசமாக சித்தரிக்கப்படுவது ஏன்? காலம் மாறினாலும் காட்சிகள் மாறுவதில்லை..
Image Credit: Explainer | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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