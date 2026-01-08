English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  பல பாடல்களுக்கு இசையமைத்த ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்..ஒரு பாடல் கூட பாடாதது ஏன்? அவரது பதில்..

பல பாடல்களுக்கு இசையமைத்த ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்..ஒரு பாடல் கூட பாடாதது ஏன்? அவரது பதில்..

Reason Why Harris Jayaraj Never Sang Song : பிரபல இசையமைப்பாளர் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ், இதுவரை பல நூறு பாடல்களுக்கு இசையமைத்து இருக்கிறார். இருப்பினும் அவர் ஒரு பாடலை கூட தனது சொந்த குரலில் பாடியது கிடையாது. அது ஏன்?  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 8, 2026, 11:31 AM IST
  • ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் பிறந்தநாள்
  • இதுவரை ஒரு பாடல் கூட பாடாதது ஏன்?
  • அவரே சொன்ன பதில்!

பல பாடல்களுக்கு இசையமைத்த ஹாரிஸ் ஜெயராஜ்..ஒரு பாடல் கூட பாடாதது ஏன்? அவரது பதில்..

Reason Why Harris Jayaraj Never Sang Song : இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற இசையமைப்பாளர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், ஹாரிஸ் ஜெயராஜ். இவரது பாடல்களை கேட்காத 90s மற்றும் 2K கிட்ஸ்களே கிடயைாது என்று கூறலாம். 50க்கும் மேற்பட்ட படங்களுக்கு இசையமைத்திருக்கும் ஹாரிஸ் ஜெயராஜிடம் ஒரு முறைய, “ஏன் நீங்கள் இசையமைக்கும் பாடல்களை பாடுவதில்லை?” என்கிற கேள்வி எழுந்தது. அதற்கு  அவர் அளித்த பதில் பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியது.

ஹாரிஸ் பிறந்தநாள்!

மின்னலே படத்தில் ‘வசீகரா’ படம் மூலம் வசியம் செய்து பல இளைஞர்களால் ‘மாம்ஸ்’ என அழைக்கப்படும் ஜாலியான இசையமைப்பாளராக இருக்கிறார், ஹாரிஸ் ஜெயராஜ். இசை ரசிகர்களுக்கு ‘இவர்’தான் ஃபேவரட் ஆன இசையமைப்பாளர்கள் என யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். அவர்களுக்கு இசை என்றாலே பொதுவாக பிடிக்கும். அப்படி, இசை பிரியர்களுக்கு பிடித்த நாயகனாக இருக்கிறார், ஹாரிஸ் ஜெயராஜ். ‘உனக்குள் நானே உருகும் இரவில்..’ என மெலடியாக இருந்தாலும் சரி, ‘அண்டக்காக்க கொண்டக்காரி’ என பாப் குத்து பாடலாக இருந்தாலும் சரி, அனைத்து வகை இசைகளுக்கும் செட் ஆகக்கூடிய இசை அரசர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், ஹாரிஸ் ஜெயராஜ். இவருக்கு, ஜனவரி 8ஆம் தேதியான இன்று பிறந்தநாள் ஆகும்.

ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் பாடாதது ஏன்?

தமிழ் மொழியை தாண்டி, இந்தியாவின் பிற மொழிகளில் புகழ்பெற்ற இசையமைப்பாளர்களாக விளங்கும் கீரவாணி, பிரீத்தம் உள்ளிட்டவர்களை எடுத்துக்கொண்டால், அவர்கள் கண்டிப்பாக தான் இசையமைத்திருக்கும் படங்களில் ஏதேனும் ஒரு பாடலையாவது பாடியிருப்பர். என்றென்றும் பல ஆயிரம் தமிழர்களுக்கு ஃபேவரட் ஆக இருக்கும் இளையராஜா, ஆஸ்கார் நாயகன் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், ராக் ஸ்டார் அனிருத் என யாரை எடுத்துக்கொண்டால், அவர்கள் பாடிய பாடல்களின் லிஸ்ட் பல பக்கங்களை தாண்டும். ஆனால், ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இவர்களை போல எத்தனையோ ஹிட் பாடல்களை கொடுத்திருந்தாலும், அதில் ஒரு பாடலை கூட அவர் பாடியதில்லை. அது ஏன் என்று அவரிடமே ஒரு முறை கேள்வி கேட்கப்பட்டது. 

“எதில் காலை வைப்பது என்றாலும், இதற்கு நான் ஃபிட் ஆன ஆளா, இதற்கு எனக்கு தகுதி இருக்கா என எடைப்போட்ட பின்புதான் யோசிப்பேன். அங்கே போய்விட்டு  பின்பு கற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற எண்ணம் எனக்கு இல்லை. ஒரு விஷயத்தை தொடங்கும் போது 100% அதில் தன்னம்பிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என யோசிப்பேன். எல்லாத்துக்கும் மேல், ஒரு பாடகர் ஹாரிஸை இசையமைப்பாளர் ஹாரிஸ் ஆமோதிப்பாரா எனக்கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை. நானே என் பாடல்களை கேட்டால் ரிஜெக்ட் செய்து விடுவேன். எல்லா துறைகளிலும் சிறந்தவர்கள் இருக்கின்றனர். அதிலும் திறமையான பாடகர்கள் நிறைய பேர் இருக்கின்றனர்” என்று கூறியிருக்கிறார்.

இப்போது என்ன செய்கிறார்?

ஹாரிஸ் ஜெயராஜ், கடைசியாக 2024ஆம் ஆண்டு ‘ப்ரதார்’ என்கிற ரவிமோகன் படத்திற்கு இசையமைத்திருந்தார். இந்த படத்திற்கு பின் இசைக்கச்சேரிகளை நடத்தி வருகிறார். இவரது அடுத்த படம் என்ன என்பது குறித்த அப்டேட், போகப்போக வெளியாகலாம் என கூறப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் படத்திற்கு எதிராக புகார் அளித்தவர் யார்? ஏன் இந்த தாமதம்?

மேலும் படிக்க | திருமணம் முடிந்து 2 மாதம்! சமந்தா சொன்ன நல்ல செய்தி! என்ன தெரியுமா?

Harris JayarajMusic composerHBD Harris JayarajHarris Jayaraj hits

