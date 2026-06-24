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துபாயில் செட்டில் ஆன யுவன் சங்கர் ராஜா! காரணம் என்ன? அவரே கொடுத்த விளக்கம்..

Yuvan Shankar Raja : இசையமைப்பாளரும், இளையராஜாவின் மகனுமான யுவன் சங்கர் ராஜா, கடந்த சில நாட்களாக துபாயில் செட்டில் ஆகியிருக்கிறார். இதற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து அவரே கூறியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jun 24, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:05 PM IST
துபாயில் செட்டில் ஆன யுவன் சங்கர் ராஜா! காரணம் என்ன? அவரே கொடுத்த விளக்கம்..
Image Credit: Yuvan Shankar Raja | XSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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