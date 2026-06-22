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ட்ரெண்ட் செட்டர் ஆன ஒருதலை ராகம் திரைப்படம்! அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் இதுல?

ஒரு தலை ராகம் திரைப்படம், 1980களில் வெளியான ஒரு படமாகும். இது அந்த காலத்து சினிமாவின் ட்ரெண்ட் செட்டர் திரைப்படமாக இருந்தது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jun 22, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:47 PM IST
ட்ரெண்ட் செட்டர் ஆன ஒருதலை ராகம் திரைப்படம்! அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் இதுல?
Image Credit: Oru Thalai Raagam | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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