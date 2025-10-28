பிரியங்கா மறுமணம் செய்து கொண்டது ஏன்? அவரே சொன்ன பதில்!

Reason Why Priyanka Married Vasi : தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமான தொகுப்பாளராக வலம் வருபவர் பிரியங்கா தேஷ்பாண்டே. இவருக்கு, சில நாட்களுக்கு முன்பு வசி என்பவருடன் திருமணம் நடந்தது. இந்த திருமணத்திற்கு பிறகு பிரியங்கா குறித்து, இணையத்தில் நெட்டிசன்கள் பலவாறாக பேசி வந்தனர். இதற்கு பிரியங்கா தகுந்த பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
பிரியங்காவின் திருமணம்:
ஜாலியாக சிரித்து ஒரு நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குவது என்பது நம் தமிழ் தொகுப்பாளர்களுக்கு உரிய கலையாகும். அதை திறம்பட செய்யும் சில பேரில் ஒருவராக இருக்கிறார் பிரியங்கா. சூப்பர் சிங்கர், ஸ்டார் சிங்கர் உள்ளிட்ட பல நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து வழங்கும் இவர், குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியின் டைட்டிலையும் வென்றிருக்கிறார்.
பிரியங்கா, பிரவீன் குமார் என்பவரை 2016ஆம் ஆண்டு காதல் திருமணம் செய்தார். 6 வருட திருமண வாழ்க்கையில் இருந்த இவர்கள், 2022ஆம் ஆண்டில் பிரிந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், அவர் தனது விவாகரத்து குறித்து பெரிதாக எங்குமே பேசியதில்லை.
பிரியங்கா, இந்த ஆண்டின் ஏப்ரல் மாதம் திடீரென தனது திருமண புகைப்படங்களை வெளியிட்டார். மிக நெருங்கிய நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் மத்தியில் இவர்களின் திருமணமானது நடந்தது. இதையடுத்து, இருவரும் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டனர் என்பது தெரிய வந்தது.
வசி சாச்சி:
பிரியங்கா திருமணம் செய்து கொண்டவரின் பெயர், வசி சாச்சி. இவர், பல பெரிய பிரபலங்களின் வீட்டு நிகழ்வுகளில் டிஜே-வாக இருந்திருக்கிறார். இதைத்தாண்டி, நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளராகவும் இருக்கிறார். இவர், இலங்கையை சேர்ந்த தமிழர். மேலும், இவரது குடும்பமே அரசியல் பின்னணி கொண்டதாக இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியானது.
இன்னும் சிலர், வசி மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர் என்றும்–அவரை பணத்திற்காகத்தான் பிரியங்கா திருமணம் செய்ததாகவும் கூறி வந்தனர். இதற்கு, பிரியங்கா தற்போது தக்க பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார்.
பிரியங்கா, சமீபத்தில் ஊடகத்திடம் பேசியிருக்கின்றார். அதில், தன் திருமணம் முடித்த பிறகு சில நாட்களில் யூடியூப் சேனல்களில் கணவர் தீவு வாங்கியதாக கூறியதாகவும் பேசினார். மேலும், அவருக்கு ரூ.200 கோடி சொத்து இருப்பதாகவும், அரசியல் குடும்பம் என என்னென்னவோ கூறியதாகவும் பேசினார்.
“என் கணவர் வசி, ஒரு இலங்கை தமிழர், அவரது குடும்பம் லண்டனில் உள்ளனர். அங்கு அவர் ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரிகிறார். அவ்வளவுதான். என்னை, பணத்துக்காக திருமணம் செய்து கொண்டேன் என்கிறார்கள். நான் இத்தனை வருஷமாக உழைத்திருக்கிறேன், என்னிடம் பணம் இருக்காதா?” என்று பேசியிருக்கிறார்.
வயது வித்தியாசம் என்ன?
வசி, பார்க்க வயதானவர் போல இருந்ததால், பிரியங்கா வயதானவரை திருமணம் செய்தாரா என்கிற பேச்சு ஆரம்பத்தில் இருந்தது. ஆனால், அவர் அவ்வளவு வயதானவர் ஒன்றுமில்லை என்பது பின்னர் தெரிய வந்தது. வசி சாச்சிக்கு தற்போது 42 வயதாவதாக கூறப்படுகிறது. முடிதான் வெள்ளையாகி இருக்கிறதே தவிர, அவரது தோற்றம் இளமையாக இருப்பதாக பலர் கூறி வருகின்றனர். பிரியங்காவிற்கு 32 வயதாகிறது. எனவே, இருவருக்குமிடையே 10 வயது வித்தியாசம் இருப்பதாக பலர் கூறி வருகின்றனர். இவர்கள் வயது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | திருமணம் முடிந்த 2 மாசத்துக்குள் பிரியங்காவிற்கு வந்த நிலை! ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி..
மேலும் படிக்க | வயதானவரை திருமணம் செய்தாரா பிரியங்கா? இருவருக்குமான வயது வித்தியாசம் தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ