5 ஆண்டுகளாக பாடாத சுஜாதா மோகன்! இவர் வாழ்வில் இப்படியொரு சோகமா..?

Reason Why Sujatha Mohan Could Not Sing : பல மொழிகளில் பாடியவர், சுஜாதா மோகன். 50 ஆண்டுகளாக வேரூன்றி இசையுலகில் நின்ற இவர், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக பாடுவதே இல்லை. அது ஏன் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 7, 2026, 05:48 PM IST
Reason Why Sujatha Mohan Could Not Sing : தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழிகளில் பல பாடல்கள் பாடி முக்கிய பின்னணி பாடகியாக விளங்கியவர் சுஜாதா மோகன். சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட இவர், 5 ஆண்டுகளாக தன்னால் எந்த நிகழ்ச்சியிலும் பாட முடியவில்லை என்றும் அதற்கான காரணம் குறித்தும் தெரிவித்துள்ளார். 

யார் இந்த சுஜாதா மோகன்? 

சுஜாதா தமிழில் மட்டுமல்ல, தெலுங்கு, கன்னடம், படாகா, இந்தி, மராத்தி உள்ளிட்ட பல இந்திய மொழிகளில் பாடியிருக்கிறார். இவர் இதுவரை 18 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை பாடி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவரை மலையாளத்தில் பாக கைகா என்றும் தமிழில் இன்னிசை குயில் என்றும் அழைப்பர். 

சுஜாதா மோகன், இதுவரை ஏ ஆர் ரஹ்‍மான், இளையராஜா, கீரவாணி, வித்தியாசாகர், மணி ஷர்மா உள்ளிட்ட பல இசையமைப்பாளர்களின் இசைக்கு ஏற்றவாறு பாடல்கள் பாடியிருக்கிறார். இவரது பாடலை கேட்கும் பலர், யாரோ husky வாய்சில் மெல்லிய குரலில் பாடுவது போன்று இருப்பதாக தெரிவித்திருக்கின்றனர். ஏசுதாஸ், ஹரிஹரன், எஸ்பிபி என்று பல லெஜன்ட் பாடகர்களுடனும் இவருடைய டூயட் பாடல்களை பாடி இருக்கிறார்.

ஐந்து வருடங்களாக பாடவில்லை…

பாடகி  சுஜாதா மோகன், சமீபத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். அதில் மேடை ஏறி பேசிய அவர் தன்னை பற்றி பல உருக்கமான தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டார். இது அவரது ரசிகர்களுக்கு பேரதிர்ச்சியை கொடுத்தது. அவர் பேசுகையில், “கடந்த ஐந்து வருடங்களாக நான் எந்த மேடையிலும் பாடவில்லை. காரணம் எனக்கு தொண்டையில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. அதனால் முன்பு போல என்னால் பாட முடியவில்லை” என்று கூறினார். ஒரு பாடகருக்கு உயிரே அவர் பாடுவதில் தான் இருக்கிறது என்பார்கள். இப்படிப்பட்ட நிலையில் ஒரு பாடகி, அதுவும் உச்சத்தில் இருந்த பாடகி இப்படி தன்னால் பாட இயலவில்லை என்று கூறியது ரசிகர்களுக்கு வருத்தத்தை அளித்தது. 

இவருக்கு 2010 சமயத்தில் தொண்டையில் பிரச்சனை ஏற்பட்டதாகவும், போகப்போக அது மிகவும் மோசமானதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் எங்குமே அவரால் பாட இயலவில்லை. சுவரத்தை ஏற்றி பாடவதும், டோனை மாற்றி பாடுவதும்தான் பாடல் பாடுபவருக்கு முக்கியம் எனும் பட்சத்தில் அது இவரால் முடியாமல் போயுள்ளதால் இவர் பாடுவதை நிறுத்தியிருக்கிறார்.

சுஜாதா மோகனின் மகள்..

சுஜாதா மோகனின் மகள், ஸ்வேதா மோகன். இவரும் இந்தியாவின் மிகப்பெறும் பாடகிகளுள் ஒருவர். இவர் தமிழ், மலையாளம் தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் இந்தி உள்ளிட்ட மொழிகளில் பாடியிருக்கிறார். இவரும், இவரது தாயும் சேர்ந்து பல கான்சர்ட்களில் ஒன்றாக பாடியிருக்கின்றனர். அது மட்டும் கிடையாது, சுஜாதா மோகனின் சுஜாதா மோகன், பரவூர் டி.கே.நாராயண பிள்ளையின் பேத்தி ஆவார். இவர், எர்ஸ்ட்வைல் என்கிற மாநிலத்திற்கு இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற பின் பதவியேற்ற முதல் முதலமைச்சர் ஆவார். இவரது குடும்பமே இசைக்குடும்பம்தான். மலையாள பாடகியான ராதிகா திலக் மற்றும் பாடகரான வேனுகோபால் ஆகிய இருவரும் இவரது உறவினர்கள் ஆவர்.

சுஜாதா மோகன் ஹிட் பாடல்கள்:

சுஜாதா தமிழில் பாடிய ‘தாமரை பூவுக்கும், தெரியாம பாத்துப்புட்டேன், சொட்ட சொட்ட நனையுது தாஜ்மகால்’ உள்ளிட்ட பல பாடல்கள் ஹிட் ஆகியிருக்கின்றன. குறிப்பாக இவர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையில் பாடிய தில்லானா தில்லானா, புது வெள்ளை மழை உள்ளிட்ட பாடல்கள் பலருக்கும் மனப்பாடமாக தெரியும்.

