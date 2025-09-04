ஜப்பானியர்களுக்கு ரஜினியை ரொம்ப பிடிக்கும்..ஏன் தெரியுமா? இதுதான் காரணம்

Reason Japan People Rajinikanth Fan : பிரபல நடிகர் ரஜினிகாந்தை, ஜப்பானிய மக்களுக்கு மிகவும் பிடிக்கும். இதற்க காரணம் அவர் நடித்த ஒரு படம்தான். இது குறித்த முழு திரைப்படத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
உலகளவில் அதிக ரசிகர்களை பெற்ற ரஜினிகாந்த்:
இந்திய அளவில், அதிக ரசிகர்களை பெற்ற நடிகராக இருக்கிறார் ரஜினிகாந்த். எத்தனை ஸ்டார்கள் வந்தாலும், என்னென்றும் சூப்பர் ஸ்டார் அவர்தான் என்பதை பாலிவுட்டில் இருந்து காேலிவுட் வரை அனைவரும் ஒப்புக்கொள்வர். தமிழ்நாட்டில் இவர் கையசைப்பிற்கு ஏற்றவாறு நடந்து கொள்ள ஒரு கூட்டம் இருப்பது போல, வெளிநாடுகளிலும் இவருக்கு பெரிய ரசிகர் கூட்டம் இருக்கிறது. இப்படி அவருக்கு அதிகமான ரசிகர்கள் சேர காரணம், அவரது படங்கள் மட்டுமல்ல குணமும் கூட.
ஜப்பானியர்களுக்கு பிடிக்கும்..
ரஜினிகாந்தின் படங்கள் வெளியாகும் போது மட்டும், வெளிநாட்டினர் பலர் அந்த பாடல்களுக்கு நடனமாடுவதை பார்த்திருப்போம். குறிப்பாக ஜெயிலர் படத்தின் காவாலய்யாபாடலுக்கு ஜப்பானிய தூதுவர் ஹிரோஷி சுசுகி, நடனமாடிய ரீல்ஸ் இணையத்தில் வைரலானது. இதற்கு காரணமாக அமைந்தது எல்லாம் ஒரே ஒரு படம்தான்.
ஜப்பானியர்களுக்கு பிடித்த படம்..
1990களில் ஜப்பான், கடுமையான பொருளாதார இழப்பை சந்தித்தது. பலர் அந்த சமயத்தில் வேலையிழந்தனர். அந்த சமயத்தில்தான், முத்து படம் அங்கு ‘ஓடோரி மகாராஜா’ என்கிற பெயரில் வெளியானது. இந்த படத்தின் கதை, ஜப்பானிய மக்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கும் வகையில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதை பார்த்த பலர், பல நஷ்டத்தில் இருந்து மீண்டு தங்களின் பொருளாதாரத்தை நிலை நிறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. அந்த காலத்திலேயே இப்படம் பல வாரங்களை கடந்து தியேட்டர்களில் ஓடியதுடன், சுமார் 22-24 கோடி வரை வசூலித்ததாம்.
முத்து படம் அந்த ஊரில் ஓடி முடிந்தாலும், ரஜினிகாந்த் மட்டும் ஜப்பானியர்கள் மனதில் அப்படியே நிலைத்து நின்று விட்டார். முத்து படத்திற்கு இன்று வரை ஜப்பானியர்கள் அத்தனை பேர் ரசிகர்களாக இருக்கின்றனர். இப்போது ரீ-ரிலீஸ் செய்தால் கூட பலர் இதனை பார்க்கவும் ரெடியாக இருக்கின்றனர். முத்து மட்டுமல்ல, ரஜினியின் தர்பார் மற்றும் ஜெயிலர் படமும் இந்த நாட்டில் ஹிட் ஆனது குறிப்பிடத்தக்கது.
ரஜினி ரசிகரான ஜப்பானிய பிரபலம்..
சமீபத்தில் டீமன் ஸ்லேயர் தொடருக்கு வாய்ஸ் கொடுப்பவராக இருக்கிறார், டாகாஹிரோ சாக்குராய். இவர், உலகப்புகழ் பெற்ற பிரபலமாக இருக்கிறார். வாய்ஸ் நடிகரான இவர், தான் ரஜினிகாந்தின் மிகப்பெறிய ரசிகர் என்று கூறினார். முத்து படம் தனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என்றும் கூறினார். அவரது படத்திற்கு ஜப்பானிய மொழியில் தான் டப்பிங் பேசினால், அவர் ஸ்கிரீனில் காட்டும் மாஸை தன்னால் குரலில் காண்பிக்க முடியாது என்று கூறினார்.
மேலும் படிக்க | ரஜினி ‘இந்த’ படத்திலிருந்து விக் வைக்க ஆரம்பித்தார்! எந்த படம் தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | ரஜினி செய்த ‘அந்த’ விஷயம்! செம கடுப்பில் பிரபல நடிகர்..முழு விவரம் இங்கே..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ