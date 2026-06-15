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தொடர்ந்து தள்ளிப்போகும் சங்கீதா-விஜய் விவாகரத்து வழக்கு! மீண்டும் ஒன்று சேர முடிவு?

Sangeetha Vijay Divorce : முதல்வர் விஜய் மற்றும் சங்கிதாவின் விவாகரத்து வழக்கின் விசாரணை, தொடர்ந்து தள்ளிப்போடப்பட்டு வருகிறது. இதையடுத்து, இதற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 15, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:22 PM IST
தொடர்ந்து தள்ளிப்போகும் சங்கீதா-விஜய் விவாகரத்து வழக்கு! மீண்டும் ஒன்று சேர முடிவு?
Image Credit: Sangeetha Vijay Divorce | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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தொடர்ந்து தள்ளிப்போகும் சங்கீதா-விஜய் விவாகரத்து வழக்கு! மீண்டும் ஒன்று சேர முடிவு
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