/தொடர்ந்து தள்ளிப்போகும் சங்கீதா-விஜய் விவாகரத்து வழக்கு! மீண்டும் ஒன்று சேர முடிவு?

Sangeetha Vijay Divorce : தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சராக பதவியேற்றிருக்கும் முதல்வர் விஜய்யின் விவாகரத்து வழக்கு விசாரணை, இரு முறை தள்ளிப்போடப்பட்டிருப்பது குறித்து அனைவரும் பேசி வருகின்றனர். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
தேர்தலுக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பாக, விஜய் வேறு ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பில் இருப்பதாக கூறி, அவரிடமிருந்து விவாகரத்து கோரி விஜய் மனைவி சங்கீதா மனுதாக்கல் செய்திருந்தார். தாங்கள், 2021ஆம் ஆண்டில் இருந்து பிரிந்து வாழ்வதாக குறிப்பிட்டிருந்த சங்கீதா, தன்னை நீலாங்கரை வீட்டில், விவாகரத்து முடியும் வரை தங்குவதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை மனுவில் கோரியிருந்தார். இப்போது, அப்படியே உல்ட்டாவாக, இருவரும் மீண்டும் ஒன்று சேர இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
சங்கீதா, குடும்ப நலநீதிமன்றத்தில், கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் தனக்கு விஜய்யிடமிருந்து விவாகரத்து வேண்டுமென கூறி மனுதாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனு, ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, நேரில் அல்லாமல் வீடியோ காலில் ஆஜராக விஜய் மற்றும் சங்கீதா தரப்பில் மனுதாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த மனுக்களை நீதிபதி விசாரித்து ஜூன் 15ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.
ஜூன் 15ஆம் தேதியான இன்று, நீதிபதி சுஜாதாவின் முன்பு விஜய்-சங்கீதாவின் விவாகரத்து வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. முன்பு போலவே விஜய்யோ, சங்கீதாவோ இதற்கு நேரில் ஆஜராகவில்லை. இவர்களுடைய வழக்கறிஞர்கள் மட்டுமே ஆஜராகியிருந்தனர். இதனால், இவர்கள் நேரில் விவாகரத்து வழக்கு விசாரணைக்கு வராததையொட்டி, இவர்களின் மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஜூன் 15ஆம் தேதி இன்று வழக்கு விசாரணை நடைப்பெற இருந்ததை அடுத்து, இந்த வழக்கு விசாரணை, ஆகஸ்ட் மாதம் 7ஆம் தேதி ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இணையத்தில், கடந்த சில நாட்களாக இன்னொரு தகவலும் ட்ரெண்ட் ஆகி வருகிறது. அதாவது, விஜய் மற்றும் சங்கீதாவின் குடும்பத்தினர்க்கு இடையே, பேச்சுவார்த்தை நடந்ததாகவும், இதில் இருவரும் மனம் மாறி இருவரும் சேர்ந்து வாழ முடிவு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதை பகிர்ந்து வரும் தவெக தொண்டர்கள், இருவரும் இப்போதுதான் நல்ல முடிவு ஒன்றை எடுத்திருப்பதாக கூறி வருகின்றனர்.
இருப்பினும், இந்த திருமண வாழ்க்கையில் விஜய் தன்னை பொருளாதார ரீதியாக துன்புறுத்தியதாகவும், வேறொரு பெண்ணுடன் இருக்கும் தொடர்பை துண்டித்து விடுகிறேன் என்று கூறிவிட்டு, இப்போது அவருடனேயே ஏன் போய் சேர்கிறீர்கள்? என்றும் மகளிர் பலர் கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர்.
முதல்வர் விஜய், கடந்த மே மாதம் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக்கொண்டார். அந்த பதவியேற்பு விழாவில் விஜய்யின் தந்தை-தாய் மட்டுமன்றி அவருக்கு நெருக்கமான பல பேர் கலந்து கொண்டனர். குறிப்பாக த்ரிஷா இவ்விழாவிற்கு வந்திருந்தது, பெரும் பேசுபொருள் ஆனது. இவர் மட்டுமன்றி, கல்பாத்தி அர்ச்சனா, சஞ்சீவ், கிரிஷ், சங்கீதா என பல நடிகர் நடிகைகள் இவ்விழவிற்கு வந்திருந்தனர். ஆனால், முக்கியமான மூன்று பேர் இவ்விழாவில் மிஸ் ஆகியிருந்தனர். அவர்கள் வேறு யாருமில்லை, விஜய்யின் மனைவி சங்கீதாவும் அவர்களின் இரு பிள்ளைகளான ஜேசன் சஞ்சய் மற்றும் திவ்யா சாஷாவும்தான். தனது சொந்த குடும்பத்தையே பதவியேற்பு விழாவிற்கு அழைத்து வராதது குறித்து விஜய்யை பலரும் பெரிதாக விமர்சித்தனர். இப்படி பொது வெளியில் மரியாதைக்குறைவு ஏற்பட்ட போதும், சங்கீதா விஜய்யுடன் சேர முடிவெடுத்து விட்டாரா என்கிற கேள்வி அனைவருக்குள்ளும் எழுந்த வண்ணம் இருக்கிறது.