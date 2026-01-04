English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • விஜயகாந்தின் 2 மகன்களும் ஏன் இன்னும் திருமணம் செய்யவில்லை? சண்முக பாண்டியன் பதில்!

விஜயகாந்தின் 2 மகன்களும் ஏன் இன்னும் திருமணம் செய்யவில்லை? சண்முக பாண்டியன் பதில்!

Reason Why Vijayakanth Sons Are Not Married : தனக்கும் தனது அண்ணாவிற்கும் ஏன் இன்னும் திருமணம் ஆகுவில்லை என்று, நடிகரும் அரசியல் கட்சி தலைவருமான விஜயகாந்தின் மகன் சண்முக பாண்டியன் பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 4, 2026, 05:17 PM IST
  • விஜயகாந்தின் 2 மகன்கள்..
  • ஏன் இன்னும் திருமணம் செய்துகொள்ளவில்லை?
  • இதுதான் காரணம்!

விஜயகாந்தின் 2 மகன்களும் ஏன் இன்னும் திருமணம் செய்யவில்லை? சண்முக பாண்டியன் பதில்!

Reason Why Vijayakanth Sons Are Not Married : நடிகரும் தேமுதிக முன்னாள் தலைவருமான விஜயகாந்தின் மகன்கள் இருவரும் இன்னும் திருமணம் செய்து காெள்ளாமல் இருப்பது குறித்து, சண்முக பாண்டியன் பேசியிருக்கிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

விஜயகாந்தின் இரு மகன்கள்! 

தமிழ் திரை உலகில் ஒரு காலத்தில் கிங் நடிகராக இருந்தவர் விஜயகாந்த். ஆக்சன் படங்களுக்கு பெயர் போன இவர், பல ஹிட் படங்களை கொடுத்திருக்கிறார். இவருக்கு தமிழ்நாட்டில் பல கோடி ரசிகர்கள் உள்ளனர். தேமுதிக கட்சியை ஆரம்பித்த பின்பு, அரசியலில் அதிக ஆக்டிவாகவும், சினிமாவில் குறைவான ஆக்டிவாகவும் இருந்தார். அப்போதும், இவருக்கான ரசிகர்கள் தொண்டர்களாக மாறினர்.

விஜயகாந்திற்கும் பிரேமலதாவிற்கும் சன்முக பாண்டியன் மற்றும் விஜய பிரபாகரன் என இரு மகன்கள் இருக்கின்றனர். இதில், விஜய பிரபாகரன் முத்தவர், சண்முக பாண்டியன் இளையவர். 33 வயதாகும் விஜய பிரபாகரனுக்க், தனது தந்தையை போலவே அதிக அரசியல் நாட்டம் உள்ளது. எனவே, 2024 தேர்தலில் அவர் தேமுதிக வேட்பாளராக விருதுநகர் தொகுதியில் களமிறங்கினார். ஆனால், அவரால் அதில் ஜெயிக்க முடியவில்லை.

சண்முக பாண்டியனுக்கும், தன் தந்தையை போலவே சினிமா மீது ஆர்வம் அதிகம். 32 வயதான இவர், சில படங்களில் ஹீரோவாக நடித்திருக்கின்றார். இவர், 2015ல் சகாப்தம் எனும் படம் மூலம் திரையுலகிற்கு வந்தார். அதன் பிறகு, மதுர வீரன், தமிழன் என்று சொல், மித்ரன், படைத்தலைவன் எனும் படங்களில் நடித்தார். இதில், இவர் கடந்த ஆண்டில் நடித்த படைத்தலைவன் படம் மட்டும் நல்ல வரவேற்பினை பெற்றது.

ஏன் இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை?

வழக்கமாக, வீட்டில் வயது வந்த இளைஞர்கள் அல்லது இளம் பெண்கள் இருக்கும் போது நம்மை சுற்றி இருக்கும் அனைவருமே, “எப்போ கல்யாணம், எப்போ கல்யாணம்” என்கிற கேள்வியை தவறாமல் வைப்பர். அப்படி, விஜயகாந்தின் மகன்கள் இருவருக்குமே இப்போது 30 வயதிற்கு மேல் ஆகிவிட்டதால், பலரும் எப்போது திருமணம் என்கிற கேள்வியை கேட்டு வருகின்றனர்.

சண்முக பாண்டியன், சமீபத்தில் பொன்ராம் இயக்கத்தில் ‘கொம்புசீவி’ படத்தில் நடித்தார். இதில், அவருடன் சேர்ந்து சரத்குமாரும் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருந்தார். இந்த படத்தின் நேர்காணல் ஒன்றில் கலந்து கொண்ட போது, சண்முக பாண்டியன் தானும் தனது அண்ணனும் ஏன் இன்னும் திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை என்பது குறித்து பகிர்ந்து கொண்டார்.

காரணம்..

சண்முக பாண்டியன் இன்னும் திருமணம் செய்து கொள்ளாதது குறித்து பேசுகையில், “நாங்கள் திருமணமே செய்துகொள்ள மாட்டோம் என சொல்லவில்லை. அப்பாவுக்கு ரொம்பவும் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்த சமயத்தில் இந்த திருமணம் குறித்த அழுத்தமும் இருந்தது. நிறைய வரன்களை பார்த்தோ, ஆனால் எதுவும் செட் ஆகவில்லை. அதன் பிறகு, அண்ணனும் அரசியலில் இணைந்து விட்டார். அப்போது நானும் அம்மாவும் அப்பாவை பார்த்துக்கொண்டோம். அதனால், திருமணம் குறித்து நாங்கள் பேசவில்லை” என்று கூறியிருக்கிறார். சூழல் சரியாக அமையாததால், திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை என்று அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.

VijayakanthVijaya PrabhakaranShanmuga PandianVijayakanth Sons

