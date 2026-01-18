English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • Bigg Boss Tamil 9 Grand Finale : பிக்பாஸ் 9 இறுதிப்போட்டியில் ரெட் கார்ட் வாங்கிய பார்வதி-கம்ருதீன்!

Bigg Boss Tamil 9 Grand Finale : பிக்பாஸ் 9 இறுதிப்போட்டியில் ரெட் கார்ட் வாங்கிய பார்வதி-கம்ருதீன்!

Bigg Boss 9 Finale VJ Parvathy Kamruddin : பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியின் இறுதிப்போட்டி நடந்து வருகிறது. இதில் விஜே பார்வதியும் கம்ருதினும் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 18, 2026, 07:05 PM IST
  • பிக்பாஸ் 9 தமிழ்
  • ரெட் கார்ட் வாங்கிய பார்வதி கம்ருதீன்
  • ஒன்றாக ஃபைனல்ஸில்..

Trending Photos

EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு 6 மடங்கு ஓய்வூதிய உயர்வா? வருகிறது குட் நியூஸ்
camera icon10
EPFO
EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு 6 மடங்கு ஓய்வூதிய உயர்வா? வருகிறது குட் நியூஸ்
பட்ஜெட்டில் ஹனிமூன் போக... புதுமண ஜோடிகளுக்கான 5 பெஸ்ட் மாநிலங்கள்!
camera icon8
Tourist Places
பட்ஜெட்டில் ஹனிமூன் போக... புதுமண ஜோடிகளுக்கான 5 பெஸ்ட் மாநிலங்கள்!
Samsung டூ Realme.. வெறும் ரூ.20,000ல் பெஸ்ட் டாப் ஸ்மார்ட்போன் வாங்கலாம்
camera icon6
best smartphones
Samsung டூ Realme.. வெறும் ரூ.20,000ல் பெஸ்ட் டாப் ஸ்மார்ட்போன் வாங்கலாம்
பிக்பாஸ் 9 : முதல் ஃபைனலிஸ்ட் அரோரா யார் தெரியுமா? இவர் குறித்து யாருக்கும் தெரியாத தகவல்..
camera icon7
Aurora Sinclair
பிக்பாஸ் 9 : முதல் ஃபைனலிஸ்ட் அரோரா யார் தெரியுமா? இவர் குறித்து யாருக்கும் தெரியாத தகவல்..
Bigg Boss Tamil 9 Grand Finale : பிக்பாஸ் 9 இறுதிப்போட்டியில் ரெட் கார்ட் வாங்கிய பார்வதி-கம்ருதீன்!

Bigg Boss 9 Finale VJ Parvathy Kamruddin : பிக்பாஸ் 9 இறுதிப்போட்டி 105 நாட்களுக்கு பின்பு, இறுதிப்போட்டி நடந்து வருகிறது. இதையடுத்து இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்து ரெட் கார்ட் வாங்கிக்கொண்டு போன கம்ருதீனும் விஜே பார்வதியும் வீட்டிற்குள் நுழைந்துள்ளனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

Bigg Boss Tamil 9 Grand Finale | பிக்பாஸ் 9 தமிழ் இறுதிப்போட்டி

பிக்பாஸ் 9 இறுதிப்போட்டி நடந்திருக்கிறது. இதன் ஷூட்டிங் சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பு முடிவடைந்தது. இதில் யாரும் எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட் நடந்துள்ளத். பிக்பாஸில் இருந்து ரெட் கார்ட் வாங்கி வெளியேறிய பார்வதியும் கம்ருதீனும் மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சிக்குள் நுழைந்துள்ளனர்.

இவர்கள், இப்படி போட்டிக்குள் வந்திருப்பது, இவர்களின் ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது. 

முதலில் வந்த கம்ருதீன்:

பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சியின் இறுதிப்போட்டியில், யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் கம்ருதீனை விஜய் சேதுபதி அழைத்தார். அப்போது அங்கிருந்த போட்டியாளர்கள், Ex ஹவுஸ்மேட்ஸ் மற்றும் நிகழ்ச்சி பார்வையாளர்களோடு சேர்ந்து அனைவரும் ஷாக் ஆகினர். இதையடுத்து தான் கம்ருதீனுக்கு எப்படி கேம் விளையாட வேண்டும் என்று அடிக்கடி அட்வைஸ் பண்ணதாகவும், கடைசியில் ரெட் கார்ட் கொடுக்கும் அளவிற்கு ஆகிவிட்டதாகௌம் விஜய் சேதுபதி பேசினார். தனக்கு இந்த வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்த கம்ருதீன், பின்னர் அனைத்து போட்டியாளர்களுடனும் சென்று அமர்ந்து கொண்டார். அதைத்தொடர்ந்து பேசிய விஜய் சேதுபதி, பார்வதியையும் நிகழ்ச்சிக்கு வருமாறு அழைத்ததாகவும், அவருக்கு ஏதோ ஒரு வேலை இருப்பதால் அவர் இதில் கலந்துகொள்ளவில்லை என்றும் கூறினார்.

பார்வதியும் இருக்காரே..

பிக்பாஸ் லைவ் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் கம்ருதீனும் விஜே பார்வதியும் ஒன்றாக எடுத்த வீடியோ, விஜய் தொலைக்காட்சியின் இன்ஸ்டாகிராம் தளத்திலேயே பதிவிடப்பட்டுள்ளது. இதனால், பார்வதியும் கண்டிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒன்றாக கலந்து கொண்டிருந்திருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

இதற்கு முன்னர் கலந்துகொண்ட ரெட் கார்ட் போட்டியாளர்கள்..

இதற்கு முன்னர் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் மகத் மற்றும் பிரதீப் ஆண்டனி ரெட் கார்ட் வாங்கிய போட்டியாளர்களாக இருக்கின்றனர். இதில் மகத் இறுதிப்போட்டியில் ஒரு எக்ஸ் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டார். அதே போல பிரதீப் ஆண்டனிக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் சீசன் 7 இறுதிப்போட்டியில் கலந்து கொள்ளவில்லை. இப்போது அதே போல, கம்ருதீனுக்கும் பார்வதிக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | Bigg Boss Tamil 9 Grand Finale LIVE : பிக்பாஸ் 9ல் டைட்டில் வின்னர் யார்? ரன்னர்-அப் யாருக்கு? லைவ் அப்டேட்ஸ் இதோ..

மேலும் படிக்க | பிக் பாஸ் தமிழ் 9 டைட்டிலை தட்டி தூக்கிய திவ்யா.. ரன்னர் யார் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Bigg Boss 9 TamilBigg Boss FinaleVJ ParvathyKamruddin

Trending News