பிக்பாஸ் 'ரெட் கார்டு': பாரு, கமருதீனின் தற்போதைய நிலை மற்றும் சம்பள விவரம் இதோ!

Red Card To Paru and Kamarudin In Bigg Boss Tamil 9: நேற்று பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியிலிருந்து 'ரெட் கார்டு' கொடுக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்ட வி.ஜே. பாரு மற்றும் கமருதீனின் தற்போதைய நிலை என்ன? அவர்கள் சுமார் 90 நாட்கள் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்த நிலையில், அவர்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய தோராயமான சம்பள விவரங்களை இங்கே காணலாம்.
பிக்பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியில், கடந்த சில நாட்களாகவே சான்ட்ரா, கம்ருதீன் மற்றும் பார்வதி ஆகியோருக்கு இடையே புகைந்து கொண்டிருந்த மோதல், சமீபத்திய கார் டாஸ்க்கின் போது வெடித்தது. சில நாட்களுக்கு முன்பு பார்வதிக்கும் கம்ருதீனுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட சண்டையில், பார்வதிக்கு ஆதரவாக சான்ட்ரா நின்றார். அப்போது பார்வதி சில ரகசியங்களை சான்ட்ராவிடம் பகிர்ந்து கொண்டார். பின்னர், பார்வதி கம்ருதீனுடன் சமாதானமானார். ஆனால், கார் டாஸ்க்கின் போது, பார்வதி தன்னிடம் தனிப்பட்ட முறையில் பகிர்ந்த விஷயங்களை சான்ட்ரா பொதுவெளியில் அம்பலப்படுத்தினார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த பார்வதியும் கம்ருதீனும், சான்ட்ராவை எப்படியாவது போட்டியில் இருந்து வெளியேற்ற வேண்டும் என்று திட்டமிட்டனர்.
கார் டாஸ்க்கின் போது, கம்ருதீன் கார் கதவைத் திறக்க, கதவின் அருகில் இருந்த சான்ட்ராவை பார்வதி காலால் உதைத்து வெளியே தள்ளினார். இதைப் பார்த்த மற்ற போட்டியாளர்கள் அதிர்ச்சியடைந்து கோபமாகக் கத்தினர். இருப்பினும், பார்வதியும் கம்ருதீனும் தாங்கள் எந்தத் தவறும் செய்யாதது போலவே நடந்து கொண்டனர். டாஸ்க் முடிந்த அடுத்த நாளும், மற்ற போட்டியாளர்கள் தங்களைக் கண்டித்ததற்காக அவர்கள் சண்டையிட்டனர். நேரலையில் (Live) இவர்கள் தகாத வார்த்தைகளால் விவாதித்த வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகின.
பிக்பாஸ் வரலாற்றில் விதிமுறைகளை மீறும் போட்டியாளர்களுக்கு 'ரெட் கார்ட்' வழங்கப்படுவது வழக்கம். சான்ட்ரா மீதான தாக்குதல் என்பது வெறும் கேம் டாஸ்க் மட்டுமல்லாமல், அது ஒரு தனிமனிதத் தாக்குதல் என்று ரசிகர்கள் கடுமையாக விமர்சித்தனர். திவ்யா, அரோரா, சபரி, விக்ரம், சுபிக்ஷா உள்ளிட்ட சக போட்டியாளர்களும் இதைக் கண்டித்தனர். ரசிகர்களின் தொடர் கோரிக்கையை ஏற்று, கடந்த சனிக்கிழமை எபிசோடில் பார்வதி மற்றும் கம்ருதீன் ஆகிய இருவருக்கும் ரெட் கார்ட் வழங்கப்பட்டு, அவர்கள் வீட்டை விட்டு உடனடியாக வெளியேற்றப்பட்டனர்.
ரெட் கார்ட் பெற்று வெளியேறும் போட்டியாளர்களுக்குப் பொதுவாகப் பின்வரும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படும்:
வெளியேற்றப்பட்ட நாள் வரையிலான வாராந்திர ஊதியம் மட்டுமே வழங்கப்படும். டாஸ்க் சார்ந்த ஊக்கத்தொகை, கேப்டன்சி போனஸ் போன்றவை ரத்து செய்யப்படும். சில சமயங்களில் ஒப்பந்த விதிமுறைப்படி முழு ஊதியமும் மறுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
ரெட் கார்ட் பெற்றவர்கள் மீண்டும் 'வைல்ட் கார்ட்' மூலமாகவோ அல்லது விருந்தினராகவோ வீட்டிற்குள் நுழைய முடியாது.
பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் இறுதிப் போட்டியில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பையும் இவர்கள் இழக்கிறார்கள்.
இந்நிலையில், பிக்பாஸ் வீட்டில் கம்ருதீன் நடந்து கொண்ட விதம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியதால், அவர் நடித்து வரும் 'மகாநதி' சீரியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாக ஒரு தகவல் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : காருக்குள் களேபரம்..சாண்ட்ராவை அசிங்கமாக பேசிய கம்ருதின்! முதுகில் குத்திய பார்வதி
மேலும் படிக்க | பிக்பாஸ் 9 : “கம்ருதீனுக்கு கெட்ட நேரம்..” கார் டாஸ்கிற்கு பின் ஓபன் வார்னிங் கொடுத்த பிரஜின்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ