'நாகபந்தம்' படத்தின் ஆன்மீக கீதமான ( Spiritual Anthem) 'நமோ ரே ' ( NAMO Re) வெளியீடு

விரைவில் வெளியாக உள்ள பான் இந்திய திரைப்படமான நாகபந்தம் படத்திலிருந்து மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பாடலான 'நமோ ரே - NAMO Re வெளியிடப்பட்டு, 2026 ஆம் ஆண்டின் ஆன்மீக கீதமாக விரைவில் அங்கீகாரத்தை பெற்று வருகிறது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 15, 2026, 03:48 PM IST
  • 'நமோ ரே' ( NAMO Re) பாடல் திறமையான கூட்டணி
  • பாடலின் சிறப்பம்சம் சிறந்த நடன அமைப்பாகும்

நீலகிரியில் LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: ஹோட்டல்களில் சுருங்கும் மெனு, மூடப்படும் அபாயம்
camera icon8
Nilgiris
நீலகிரியில் LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: ஹோட்டல்களில் சுருங்கும் மெனு, மூடப்படும் அபாயம்
2026ல் பட்ஜெட் விலையில் கிடைக்கும் அசத்தலான பிளிப் போன்கள்
camera icon5
Best flip phones
2026ல் பட்ஜெட் விலையில் கிடைக்கும் அசத்தலான பிளிப் போன்கள்
பங்குனி 1 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
பங்குனி 1 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
44 வயதில் அனுஷ்காவுக்கு கல்யாணம்! மாப்பிள்ளை யார் தெரியுமா? இதோ விவரம்
camera icon6
Anushka Shetty Marriage
44 வயதில் அனுஷ்காவுக்கு கல்யாணம்! மாப்பிள்ளை யார் தெரியுமா? இதோ விவரம்
'நாகபந்தம்' படத்தின் ஆன்மீக கீதமான ( Spiritual Anthem) 'நமோ ரே ' ( NAMO Re) வெளியீடு

விரைவில் வெளியாக உள்ள பான் இந்திய திரைப்படமான நாகபந்தம் படத்திலிருந்து மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பாடலான 'நமோ ரே - NAMO Re வெளியிடப்பட்டு, 2026 ஆம் ஆண்டின் ஆன்மீக கீதமாக விரைவில் அங்கீகாரத்தை பெற்று வருகிறது. இந்து மதத்தில் போற்றப்படும் கடவுளான நாராயணனை இந்த உணர்ச்சிபூர்வமான இசை படைப்பு கொண்டாடுகிறது. பக்தி- நம்பிக்கை- மற்றும் மீட்பு ஆகிய கருப்பொருள்கள் மூலம் பார்வையாளர்களுடன் ஆழமாக இணைக்க முயற்சிக்கிறது.

நாகபந்தம்...

அபிஷேக் நாமா இயக்கத்தில் கிஷோர் அன்னபுரெட்டி மற்றும் நிஷிதா நாகிரெட்டி ஆகியோர்களின் தயாரிப்பில் உருவான 'நாகபந்தம் ' வளமான கதை சொல்லல் மற்றும் அதிர்ச்சியூட்டும் காட்சிகளைக் கொண்ட ஒரு சினிமா பயணமாக இருக்கும் என உறுதி அளிக்கிறது. இது இந்தியா மற்றும் அதற்கு அப்பால் உள்ள பார்வையாளர்களுடன் எதிரொலிக்கும் கதாபாத்திரங்களை சித்தரிக்கும் குறிப்பிடத்தக்க தொழில் துறை கலைஞர்களின் பங்களிப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்திய கலாச்சாரத்தின் பன்முகத்தன்மை மற்றும் ஆன்மீக பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்துவதை இந்தப் படம் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. நவீன இந்திய சினிமாவிற்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை இப்படம் அளிக்கிறது.‌

இசை ...

'நமோ ரே' ( NAMO Re) பாடல் திறமையான கூட்டணி ஜுனைத் குமார் மற்றும் அபே ஆகியோரால் பாரம்பரிய மற்றும் சமகால இசை பாணிகளை கலந்து இசையமைக்கப்பட்டது. எஸ். சௌந்தர்ராஜன் எழுதிய பாடல் வரிகள் ஆழமான ஆன்மீக உணர்வை தூண்டுகின்றன. பிரத்யேக நம்பிக்கை மற்றும் தெய்வீக தொடர்பை பற்றிய பிரதிபலிப்பையும் ஊக்குவிக்கின்றன. பாடகி ஹரி பிரியாவின் குரல் ஆன்மீக உணர்வின் ஆன்மாவை எழுப்புகின்றன‌. இந்த பாடல் பரவலாக எதிரொலிக்கிறது.

நடனம் & நடன அமைப்பு

'நமோ ரே' ( NAMO Re) பாடலின் சிறப்பம்சம் கணேஷ் ஆசார்யா மற்றும் ஸ்ரஷ்டி வர்மா ஆகியோரின் சிறந்த நடன அமைப்பாகும். சுமார் ஆயிரம் நடன கலைஞர்கள் பல்வேறு இந்திய நடன வடிவங்களை நிகழ்த்துகிறார்கள். இந்த நடன அமைப்பு இந்தியாவின் கலாச்சார மரபைக் கொண்டாடும் ஒரு துடிப்பான மற்றும் பார்வையை ஈர்க்கும் காட்சியை உருவாக்குகிறது.

கலை & காட்சி வடிவமைப்பு ...

'நமோ ரே' ( NAMO Re) பாடலின் காட்சி அம்சம் அசோக் குமாரின் விரிவான தொகுப்பு- வடிவமைப்பு மற்றும் சௌந்தர் ராஜனின் ஒளிப்பதிவு ஆகியவற்றால் சிறப்பானதாக மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவர்களின் படைப்புகள் ஆன்மீக சூழலின் சித்தரிப்புக்கு நம்பகத் தன்மையை கொண்டு வருகின்றன. துடிப்பான வண்ணங்கள் மற்றும் பாரம்பரிய மையக் கருத்துகளை பின்னணியாகக் கொண்ட ஒரு ஆழமான பக்தி சூழலை உருவாக்குகின்றன.

முக்கியத்துவம் & செல்வாக்கு

'நமோ ரே' ( NAMO Re) ஒரு பாடலை விட , 'நமோ ரே' என்பது காதல் -பக்தி- ஒற்றுமையை ஊக்குவிக்கும் ஒரு கலாச்சார கொண்டாட்டம் ஆகும். சவால்களை எதிர்கொள்ளும் உலகில் நம்பிக்கை மற்றும் சமூக உணர்வை ஊக்குவிப்பதையும் இது நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. கிளர்ச்சியூட்டும் பாடல் வரிகள் மற்றும் துடிப்பான நடன அமைப்பின் ஒருங்கிணைந்த சக்தி.. பல்வேறு பார்வையாளர்களை ஈர்க்கும் ஒரு சிறந்த அனுபவத்தை உருவாக்குகிறது.

'நமோ ரே' ( NAMO Re) இசை பாடலின் அறிமுகம் நாக பந்தம் மற்றும் இந்திய கலை வெளிப்பாட்டிற்கான ஒரு மைல் கல்லாக அமைகிறது. ஆன்மீக விழிப்புணர்வு மற்றும் கலாச்சார பிணைப்புகளை மேம்படுத்துவதில் கலையின் பங்களிப்பை பிரதிபலிக்கிறது.

பொழுதுபோக்கையும் கடந்து 'நமோ ரே' ( NAMO Re) ஆன்மீக சிந்தனையையும் மன நலத்தையும் ஊக்குவிப்பதுடன் இந்த கூட்டு கலை வெளிப்பாட்டின் வாயிலாக நம்பிக்கையுடனான பிரத்யேக பிணைப்பையும் வளர்க்கிறது.

நாகபந்தம் ( Nagabandam) குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் வேளையில் அத்திரைப்படமும் அதை சூழ்ந்துள்ள 'நமோ ரே' (NAMO Re) குறித்த உற்சாகமும் ஒரு மறக்க முடியாத திரையுலக பயணத்தின் முன்னோட்டத்தை நமக்கு வழங்குகின்றன.

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

