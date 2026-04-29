வீடியோக்களை டெலிட் செய்த அனுகிரகா! வேதனையில் எருமசாணி விஜய் வெளியிட்ட பதிவு..

Eruma Saani Vijay : பிரபல யூடியூப் சேனலான எரும சாணி மூலம் பிரபலமானவர், விஜய்குமார். இவருக்கென்று பெரிய ரசிகர் பட்டாளம் இருக்கிறது. இவர் தற்போது ரெசார்ட் என்கிற வெப் தொடரில் நடித்து, இயக்கி, திரைக்கதை எழுதி வருகிறார். இந்த நிலையில், அதில் ஸ்ரீநிதி என்கிற கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்த அனுகிரஹா என்பவர் இந்த தொடரின் முக்கிய நடிகராக இருக்கும் விஜய் வைரஸ் தன்னை பெரிய ரோலில் நடிக்க வைப்பதாக கூறி குற்றம் சாட்டியிருந்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
ரெசார்ட் நடிகர்களுக்குள் வெடித்த பிரச்சனை:
அனுகிரஹா, தன்னிடம் 1 வருட காண்ட்ராக்ட் போட்டுவிட்டு, தன்னை ஷூட்டிற்கும் கூப்பிடாமல், வேறு எந்த பிராஜெக்டிலும் தன்னை கமிட் ஆக விடாமல் இருப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டினார். தனக்கு வர வேண்டிய பேமெண்ட் வராமல் இருப்பதாகவும் காரணமாக விஜய்குமார் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். தன்னை வைத்து கதை எழுதாததால் தனக்கு ஷூட்டிங் இல்லை என்று ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தரப்பில் சொல்வதாகவும், காசு வரவில்லை என விஜய்யிடம் கேட்டால் ப்ரொடக்ஷனிடம் கேட்க சொல்லி விஜய் சொல்வதாகவும் அனுகிரஹா தெரிவித்தார்.
இதனால் மன உளைச்சளுக்கு ஆளாகி, வலிப்பு ஏற்பட்டு தான் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும் இது குறித்து விஜய் வைரசிடம் தனது நண்பர் தெரிவித்த போது அவர்கள் எளக்காரமாக பதில் சொன்னதால் பிரச்சனை ஆனதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும், விஜய் மனைவி நக்ஷத்ரா இதில் தலையிட்டு வீடியோ வெளியிட்ட போது 11.30க்கு போன் செய்து ஒரு நபர் கோபமாக கத்தினால் எப்படி ரியாக்ட் செய்வார்களோ, நான் அப்படிதன் ரியாக்ட் செய்தேன் என்றார். இப்படியே மாறி மாறி வீடியோ வெளியிட்டு சண்டையிட்டு வந்தனர். இறுதியில், அனுகிரஹா தனது வீடியோக்கள் அனைத்தையும் டெலிட் செய்திருக்கிறார். இதையடுத்து விஜய் வைரஸ் இப்போது ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார்.
விஜய்யின் பதிவு:
இந்த பதிவில் அவர், “கடந்த 3 நாட்களாக, நானும் என் குடும்பமும் எங்கள் வாழ்வின் மிகவும் வேதனையான தருணங்களை கடந்து வருகிறோம்.
ஒரு நபரால் சமூக வலைதளங்களில் எங்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட பொய்க் குற்றச்சாட்டை, முறையான விசாரணை ஏதுமின்றி பல மக்கள், ஊடகங்கள், செய்தி சேனல்கள், செய்தித்தாள்கள், இன்ஃபுளூயன்சர்கள் மற்றும் நடிகர்கள் கூட கண்மூடித்தனமாக ஆதரித்தனர். இந்தச் சூழல் மிகப்பெரியதாகி, எல்லா இடங்களிலும் எங்கள் பெயரும் புகழும் மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டது.
இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்த அந்த நபர் (அனுக்ரஹா), இப்போது அனைத்து வீடியோக்களையும் நீக்கிவிட்டு, ஏதோ எதுவும் நடக்காதது போல் மறைந்துவிட்டார். ஆனால், வீடியோக்களை நீக்குவதால் எனக்கும் என் குடும்பத்திற்கும் ஏற்பட்ட வலி, மன அழுத்தம் மற்றும் அவமானங்கள் மறைந்துவிடுமா?
இதற்கு முன்பே நாங்கள் சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை எடுத்து, நீதிமன்றத்தில் அனைத்து ஆதாரங்களையும் சமர்ப்பித்துவிட்டோம். இது தெரிந்தும், எங்களைத் திட்டமிட்டபடி அவதூறு செய்வதற்காகவே "எங்களிடம் ஆதாரம் உள்ளது" போன்ற பொய்க் கூற்றுகள் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தப்பட்டன.
என்னைவிட அதிகமாகப் பாதித்தது, என் மனைவி தகுதியற்ற ஒரு விஷயத்திற்காகத் துயரப்படுவதைப் பார்ப்பதுதான். கடந்த 3 நாட்களாக, அவர் மனதளவில் மிகவும் சோர்வடைந்து, இந்தச் சம்பவங்களால் உடைந்து போயிருக்கிறார். அவரைச் சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்பதைக்கூட அவரால் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை, தனது அன்றாடப் பணிகளைக்கூட நிம்மதியாகச் செய்ய முடியவில்லை.
அவரை நான் இதற்கு முன்பு இந்த நிலையில் பார்த்ததே இல்லை, அந்த வலியை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது.
நக்ஷத்ரா, நான் உன்னிடம் மன்னிப்புக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
என்னால் நீ கேட்காத ஒரு விஷயத்திற்குள் இழுக்கப்பட்டு, உனக்குத் தொடர்பில்லாத ஒரு பாரத்தைச் சுமக்கிறாய். இந்தச் சூழல் உன் வாழ்வில் ஏற்படுத்திய வலி மற்றும் கெட்ட பெயருக்காக என்னை மன்னித்துவிடு.
குற்றச்சாட்டுகளை விட என்னை அதிகம் காயப்படுத்தியது எதுவென்றால், மக்கள் உண்மையை விசாரிக்காமல் எவ்வளவு சீக்கிரம் எங்களை நம்பித் தீர்ப்பளித்தார்கள் என்பதுதான். பல இன்ஃபுளூயன்சர்கள், பிரபலங்கள் மற்றும் பொதுப் பக்கங்கள் இரண்டு முறை கூட யோசிக்காமல் ஒரு தவறான அறிக்கையை ஆதரித்தன.
இப்போது அனைத்தும் நீக்கப்பட்டுவிட்டன, அடுத்து என்ன நடக்கும்?
இந்தச் செய்தியைப் பரப்பி, பொய்களை ஆதரித்த அதே நபர்கள் இப்போது முன்வந்து மன்னிப்பு கேட்பார்களா?
சமூக வலைதளங்களில் பின்தொடர்பவர்களை (Followers) வளர்க்கப் பல வழிகள் உள்ளன, ஆனால் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காக ஒருவரைப் பற்றிப் பொய்ப் பிரசாரங்களைச் செய்வதும், ஒருவரின் வாழ்க்கையைச் சிதைப்பதும் மிகவும் மோசமான வழி.
கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகளாக, எனது பெயர், தொழில் மற்றும் மக்களின் அன்பைப் பெற நான் படிப் படியாகக் கடினமாக உழைத்தேன். ஆனால் வெறும் 2 நாட்களில், நானும் என் குடும்பமும் மோசமான முறையில் அவமதிக்கப்பட்டு விமர்சிக்கப்பட்டோம்.
மக்களை மகிழ்விக்கவும், அனைவரையும் சிரிக்க வைக்கவும் நான் பல வருடங்களைச் செலவிட்டேன். ஆனால் நான் மௌனமாகத் துயரப்பட்டபோது, மிகச் சிலரே எனக்கு ஆதரவாக நின்றனர். இப்போது உண்மையை அறிந்த பிறகு, பலர் ஆறுதல் வார்த்தைகளுடன் முன்வருகிறார்கள்.
உங்கள் ஆதரவிற்கு நன்றி. "பார்ப்பது எல்லாம் உண்மை அல்ல. கேட்பது எல்லாம் உண்மை அல்ல. முறையான விசாரணை மட்டுமே உண்மையை வெளிப்படுத்தும்."
இது அனைவருக்கும் ஒரு பாடமாக இருக்கட்டும். தயவுசெய்து முழு உண்மையை அறியாமல் யாரையும் எடைபோடாதீர்கள். இன்று எனக்கு நடந்தது நாளை வேறு யாருக்கும் நடக்கக்கூடாது” என்று கூறியிருக்கிறார்.
