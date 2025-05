சூர்யாவின் சம்பவமா..சூர்யாவுக்கு சம்பவமா? ரெட்ரோ படம் எப்படி? X தள விமர்சனம்!

Retro Movie X Review Tamil Latest : கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்திருக்கும் படம், ரெட்ரோ. மே 1ஆம் தேதியான இன்று, இப்படம் வெளியாகி இருக்கிறது. இதன் X தள விமர்சனத்தை இங்கே பார்ப்போம்.

ரெட்ரோ திரைப்படம்:

சில படங்களையே இயக்கியிருந்தாலும், அதனை மாஸ் படங்களாக மாற்றிய இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ். ரஜினிக்கு பேட்ட, ராகவா லாரன்ஸிற்கு ஜிகர்தண்டா டபுள் எக்ஸ் என அவர்களின் கெத்தை மீண்டும் வெளிக்காட்டும் படங்களை இயக்கியதாலோ என்னவோ, இவரை ரசிகர்கள் ‘கம்-பேக்’ கொடுக்கும் இயக்குநர் என்று அழைத்து வருகின்றனர். இவர், சூர்யாவை ரெட்ரோ எனும் கேங்க்ஸ்டர் ட்ராமா கதையை இயக்கியிருக்கிறார்.

ரெட்ரோ படம், 90களில் நடக்கும் சம்பவங்களை கதைக்களமாக கொண்டதாக இருக்கிறது. கங்குவா படம் சூர்யாவை கவிழ்த்து விட, இப்போது ரெட்ரோதான் அவரது சரிந்து கிடக்கும் மார்கெட்டை தூக்கி நிறுத்த வேண்டுமென ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர். அவர்கள் நினைத்தது போல, ரெட்ரோ படம் அமைந்ததா? ரசிகர்களின் விமர்சனங்களையே பார்ப்போமே..

வெறித்தனமான முதல் பாதி..

ரெட்ரோ படத்தின் முதல் பாதி வெறித்தனமாக இருப்பதாக படம் பார்த்த ரசிகர்கள் X தளத்தில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

Love and Laughter are over.. If War is as good as L and L, sureshot Blockbuster..

A reformed gangster in search of his lady love!

Best Elevations for #Suriya in a long time..

முதல் பாதியில் காமெடியும் காதலும் கலந்து இருப்பதாகவும், இரண்டாம் பாதியில் சண்டை-ஆக்‌ஷனை பார்க்க காத்திருப்பதாகவும் ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

சூர்யாவின் சம்பவமா?

ஒரு சில ரசிகர்கள், படத்தை சூர்யாவின் சம்பவம் என்று புகழ்ந்து வருகின்றனர்.

#Retro - A Suriya Sambavam! Performee suriya peaked 100 times! Not a regular Karthik Subbaraj Film. The film takes it own time to set staging. Kanimaa 15 sequence and pre interval sequence was extremely well written and executed! Love, Laughter and war tag is so apt!

15 நிமிட சிங்கிள் ஷாட்!

#Retro - Kanimaa & the entire 15mins single shot was just lit & well executed Dance + Action + Emotional scene

படம் பார்த்த அனைவரும் ஒரு குறிப்பிட்ட 15 நிமிட சிங்கிள் ஷாட் குறித்து பேசி வருகின்றனர். அந்த காட்சி அற்புதமாக இருப்பதாகவும், சூர்யா ஒரு நடிகராக நன்கு பர்ஃபார்ம் செய்திருப்பதாகவும் சிலர் கூறி வருகின்றனர்.

கொஞ்சம் ஓவரா இருக்கே..

ஒரு சில ரசிகர்கள், சூர்யாவிற்கு படத்தில் பில்ட்-அப் அதிகமாக இருந்ததாக கூறி வருகின்றனர்.

#Retro interval

Had some magical moments that we wanted to see suriya for a long time.

But they are few and far between and it definitely looked overstretched.

— Jambukes (@jambukes) May 1, 2025