ரியோ ராஜ் வெளியிட்ட 'பிரவுன் மணி' ஃபர்ஸ்ட் லுக்.. உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள்!

Brown Mani First Look: பிரவுன் மணி படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்து, தற்போது பின்னணி பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. படத்தின் டைட்டில் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 2, 2026, 05:02 PM IST
கொடைக்கானல் டூர்.. 2 நாட்கள் கட்டணம் கிடையாது.. சுற்றுலா பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்
கொடைக்கானல் டூர்.. 2 நாட்கள் கட்டணம் கிடையாது.. சுற்றுலா பயணிகளுக்கு குட் நியூஸ்
‘கர’ திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..
‘கர’ திரைப்படம் ஹிட்டா? இல்லையா? இதுவரை வந்த வசூல் இதுதான்..
சம்மர் லீவுக்கு ஜில்ஜில் டூர்.. கம்மி விலையில் காஷ்மீர் செல்ல சூப்பர் வாய்ப்பு.. IRCTC பேக்கேஜ் இதோ
சம்மர் லீவுக்கு ஜில்ஜில் டூர்.. கம்மி விலையில் காஷ்மீர் செல்ல சூப்பர் வாய்ப்பு.. IRCTC பேக்கேஜ் இதோ
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.69,000 ஆகும் அடிப்படை ஊதியம், எகிறும் சம்பளம்
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.69,000 ஆகும் அடிப்படை ஊதியம், எகிறும் சம்பளம்
River Route Studios மற்றும் Red Rock Studios இணைந்து தயாரிக்கும் முதல் கூட்டுத் திரைப்படமான Brown Mani படத்தின் டைட்டிலும் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கும், நடிகர் ரியோ ராஜ் வெளியிட்டுள்ளார். இந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக் (First Look), ஒரு உற்சாகமான மற்றும் பொழுதுபோக்கு நிறைந்த திரைப்படமாக இருக்கும் என்பதைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

பிரவுன் மணி படத்தில் ராம் நிஷாந்த் மற்றும் JS கவி முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். பல முக்கிய படங்களில் நடித்த அனுபவம் கொண்ட இவர்களின் நடிப்பு, இந்தப் படத்திற்கு கூடுதல் வலுவைத் தருகிறது. இந்தப் படத்தை கதிரவன் சம்பத் இயக்கியுள்ளார்.

தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் வலுவாக உருவாகும் இந்தப் படத்திற்கு தேவ் பிரகாஷ் ரீகன் இசையமைத்துள்ளார். ஒளிப்பதிவை சக்தி சுப்ரமணியன் மேற்கொண்டுள்ளார். எடிட்டிங்கை சுந்தர் S கவனித்துள்ள நிலையில், கலை இயக்கத்தை அபர் மேற்கொண்டுள்ளார். மேலும், “சிங்-சவுண்ட்” (Sync Sound) முறையில், முழுவதும் லைவ் சவுண்டுடன் உருவாகும் இந்தப் படம், Soundaholics குழுவின் ஒலித் தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பில், இயல்பான மற்றும் ஆழமான ஒலி அனுபவத்தை வழங்கவுள்ளது.

இந்தத் திரைப்படத்தை  கவின் GT இணை தயாரிப்பாளராகவும், ரியோ ராஜ் மற்றும் ரமேஷ் தயாரிப்பாளர்களாகவும் தங்கள் நிறுவனங்களின் கீழ் உருவாக்கியுள்ளனர்.

தென்னிந்தியாவின் பல பகுதிகளில் முழுமையாகப் படமாக்கப்பட்டுள்ள பிரவுன் மணி, இயற்கை அழகும், கலாச்சார பழக்கங்களும் நிறைந்த காட்சிகளால் கதைக்கு ஆழத்தை வழங்குகிறது. தற்போது படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்து, பின்னணி பணிகள்(Post Production)முழு வேகத்தில் நடைபெற்று வருகின்றன.

குடும்பம் மற்றும் நண்பர்கள் உறவை மையமாகக் கொண்ட இந்தப் படம், இரண்டு நண்பர்களின் உணர்ச்சி மற்றும் பொழுதுபோக்கு நிறைந்த பயணத்தை சுவாரஸ்யமாகச் சொல்லும் குடும்ப எண்டர்டெய்னராக உருவாகியுள்ளது. நகைச்சுவை, எமோஷன் மற்றும் ஈர்க்கக்கூடிய கதை சொல்லலின் கலவையுடன், அனைத்து தரப்பு ரசிகர்களையும் கவரும் வகையில் இந்தப்படம் உருவாகியுள்ளது.

டைட்டிலும் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கும் வெளியான நிலையில், பிரவுன் மணி ஒரு உற்சாகமான மற்றும் மனதைத் தொடும் சினிமா அனுபவமாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

ஆடியோ வெளியீடு மற்றும் திரையரங்கு வெளியீடு குறித்த தகவல்கள் விரைவில் வெளியாகும் என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

Brown ManiRio RajRam NishanthJS KaviKathiravan Sampath

