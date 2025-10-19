English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • காந்தாரா சாப்டர் 1 வெற்றி: ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்ளும் ரிஷப் ஷெட்டி!

காந்தாரா சாப்டர் 1 வெற்றி: ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்ளும் ரிஷப் ஷெட்டி!

காந்தாரா சேப்டர் 1 படத்தின் அற்புதமான  வெற்றிக்குப் பிறகு, அந்தப் படத்தின் எழுத்தாளர், இயக்குநர் மற்றும் நாயகனான ரிஷப் ஷெட்டி, தன் நன்றியை வெளிப்படுத்தவும் தெய்வீக ஆசீர்வாதம் பெறவும் ஒரு ஆன்மீகப் பயணத்தை மேற்கொண்டார்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 19, 2025, 05:46 PM IST
  • காந்தாரா சேப்டர் 1 படத்தின் அற்புதமான வெற்றி
  • தெய்வீக ஆசீர்வாதம் பெற ஒரு ஆன்மீகப் பயணத்தை மேற்கொண்டார்

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் ஞாயிற்றுக்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Today Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் ஞாயிற்றுக்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
இன்றைய ராசிபலன், சனிக்கிழமை : தீபாவளி அதிர்ஷ்டம் இன்று வரும்..!!
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன், சனிக்கிழமை : தீபாவளி அதிர்ஷ்டம் இன்று வரும்..!!
கடக ராசியில் குரு அதிசார பெயர்ச்சி அடைந்தார்: 6 ராசிகளுக்கு செல்வ மழை, டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon9
Guru Peyarchi
கடக ராசியில் குரு அதிசார பெயர்ச்சி அடைந்தார்: 6 ராசிகளுக்கு செல்வ மழை, டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கும்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஜோராக தயாராகும் இறுதிப்பட்டியல் முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஜோராக தயாராகும் இறுதிப்பட்டியல் முக்கிய அப்டேட்
காந்தாரா சாப்டர் 1 வெற்றி: ஆன்மீக பயணம் மேற்கொள்ளும் ரிஷப் ஷெட்டி!

காந்தாரா சேப்டர் 1 படத்தின் அற்புதமான வெற்றிக்குப் பிறகு, அந்தப் படத்தின் எழுத்தாளர், இயக்குநர் மற்றும் நாயகனான ரிஷப் ஷெட்டி, தன் நன்றியை வெளிப்படுத்தவும் தெய்வீக ஆசீர்வாதம் பெறவும் ஒரு ஆன்மீகப் பயணத்தை மேற்கொண்டார்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஹோம்பாலே ஃபிலிம்ஸ் தயாரித்த படம், காந்தாரா. 2022ஆம் ஆண்டில் வெளியான இந்த படத்தையும் ரிஷப் ஷெட்டியே நடித்து இயக்கி இருந்தார். இந்த படம் பெருவெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து, அதன் முன் கதையும் படமாக எடுக்கப்பட்டது. அதற்கு, காந்தாரா சாப்டர் 1 என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. ரிஷப் ஷெட்டியுடன் சேர்ந்து, ஜெயராம், ராகேஷ் பூஜாரி கிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். ருக்மிணி வசந்த், இதில் வில்லியாக நடித்திருந்தார்.2022ல் வெளியான காந்தாரா படத்தில் காண்பிக்கப்பட்டிருந்த குறிப்பிட்ட கிராம மக்கள் தெய்வத்தின் கதையாக இந்த படம் இருந்தது.

தெய்வீகக் கதைக்களம், வியக்க வைக்கும் காட்சிகள், ஆழமான கதை சொல்லல் இவை அனைத்தும் சேர்ந்து இந்தப் படத்தை ஒரு திரைப்படத்தை விட, ஒரு பேரனுபவமாக மாற்றியுள்ளன. மீண்டும் மீண்டும் பார்க்கும் ரசிகர்கள், நிரம்பிய திரையரங்குகள் என காந்தாரா சேப்டர் 1, தமிழ்நாட்டில் ஒரு கலாச்சார கொண்டாட்டமாக மாறியுள்ளது. அஜனீஷ் லோக்நாத் இசையமைத்த மனதை கவரும் பாடல்கள், அரவிந்த் S. காஷ்யப் ஒளிப்பதிவில் ஆச்சரியபட வைக்கும் காட்சிகள் , மற்றும் ரிஷப் ஷெட்டியின் ஆற்றல் மிகு நடிப்பு இவை அனைத்தும் சேர்ந்து திரையரங்குகளை திருவிழாக்கோலமாக மாற்றியுள்ளது.

இந்நிலையில் இந்தக் படம் வசூல் ரீதியாக வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில் ரிஷப் ஷெட்டியின் இந்த ஆன்மீகப் பயணம் மைசூரில் உள்ள சாமுண்டி மலையிலிருந்து தொடங்கியது. அங்கு அவர் சாமுண்டேஸ்வரி அம்மனுக்கு சிறப்பு பூஜை செய்து தனது நன்றியைத் தெரிவித்தார். பின்னர் அவர் நஞ்சனகுடு ஸ்ரீகண்டேஸ்வரர் கோவில் தக்‌ஷன காசி” என்று அழைக்கப்படும் தலத்திற்கு சென்று, அமைதி, வளம், மற்றும் அருள் வலிமைக்காக பிரார்த்தனை செய்தார்.

அதன் தொடர்ச்சியாக, ரிஷப் ஷெட்டி இந்தியாவின் மிகப் புனித நகரங்களில் ஒன்றான காசிக்கு (வாரணாசி) பயணம் செய்து, அங்கு கங்கா ஆரத்தியில் பங்கேற்று, காசி விஸ்வநாதர் கோவிலில் தரிசனம் செய்தார்.

தக்‌ஷன காசியிலிருந்து காசிவரை அவரின் இந்த ஆன்மீகப் பயணம், பக்தி, நன்றியுணர்வு மற்றும் நம் மரபை போற்றும் வெளிப்பாடாக திகழ்கிறது இது காந்தாரா சேப்டர் 1 திரைப்படம் பிரதிபலிக்கும் அதே ஆன்மீக சாரத்தையும் இந்தப்பயணம் வெளிப்படுத்துகிறது.

உலகம் முழுவதும் இருந்து இப்படத்தின் மீது காட்டப்படும் அன்புக்கும் ஆதரவுக்கும் காந்தாரா குழுவினர் பெரும் மகிழச்சியோடு, இந்தச் சினிமாவை ஒரு கலாச்சார மற்றும் ஆன்மீக நிகழ்வாக மாற்றியதற்கு, மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிக்கிறார்கள்.

 

மேலும் படிக்க | “ரொம்ப நன்றி” ஜாய் கிரிஸில்டாவின் எமோஷனல் பதிவு! என்ன கூறியிருக்கிறார்?

மேலும் படிக்க | தி ரியல் பைசன்! யார் இந்த மணத்தி கணேசன்? இவரைப்பற்றி கண்டிப்பா தெரிஞ்சிக்கோங்க..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
rishab shettyDivine BlessingsKashi Vishwanath TempleKantaraKantara Chapter 1

Trending News