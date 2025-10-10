காந்தாரா சாப்டர் 1 பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் : அடேங்கப்பா! ஒரே வாரத்தில் இத்தனை கோடியா?

Kantara Chapter 1 Box Office Collection : சமீபத்தில் வெளியாகி, இந்திய சினிமா ரசிகர்களை திரும்பி பார்க்க வைத்த படம் காந்தாரா சாப்டர் 1. கன்னட மொழியில் உருவாகியிருந்த இந்த படத்தை நடிகரும் இயக்குனருமான ரிஷப் ஷெட்டி நடித்து இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தின் வசூல் குறித்து விவரம் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.
காந்தாரா சாப்டர் 1:
ஹோம்பாலே ஃபிலிம்ஸ் தயாரித்த படம், காந்தாரா. 2022ஆம் ஆண்டில் வெளியான இந்த படத்தையும் ரிஷப் ஷெட்டியே நடித்து இயக்கி இருந்தார். இந்த படம் பெருவெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து, அதன் முன் கதையும் படமாக எடுக்கப்பட்டது. அதற்கு, காந்தாரா சாப்டர் 1 என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. ரிஷப் ஷெட்டியுடன் சேர்ந்து, ஜெயராம், ராகேஷ் பூஜாரி கிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். ருக்மிணி வசந்த், இதில் வில்லியாக நடித்திருந்தார்.2022ல் வெளியான காந்தாரா படத்தில் காண்பிக்கப்பட்டிருந்த குறிப்பிட்ட கிராம மக்கள் தெய்வத்தின் கதையாக இந்த படம் இருந்தது.
வசூல் வேட்டை:
காந்தாரா படத்தின் முதல் பாகம், நல்ல வரவேற்பையும் வசூலையும் பெற்றதை அடுத்து, அதன் அடுத்த பாகம் மீது அதிக எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தது. இதற்கு ஏற்றார் போலவே, படத்தின் முதல் நாள் வசூலும் பல கோடிகளை தாண்டியது. படம் ரிலீஸாகி, தற்போது ஒரு வாரம் ஆகியிருக்கிறது. இதையடுத்து, படம் ரூ.509.25 காேடி வரை உலக பாஸ் ஆபிஸில் வசூலித்திருக்கிறது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமே வெளியிட்டு இருக்கிறது.
The divine cinematic storm continues to soar higher at the box office #KantaraChapter1 crosses 509.25 CRORES+ GBOC worldwide in the 1st week! #BlockbusterKantara running successfully in cinemas near you. #KantaraInCinemasNow #DivineBlockbusterKantara… pic.twitter.com/jxYuPN47jL
— Hombale Films (@hombalefilms) October 10, 2025
அடுத்தடுத்த பாகங்கள் வருமா?
எந்த வெற்றிகரமான படம் வெளியானாலும், அதன் அடுத்தடுத்த பாகம் வெளியாகுமா என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பர். அப்படி, காந்தாரா படத்தின் பிற கிளை கதைகளின் படங்களும் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதற்கான பணிகளில் தானும் தொடர்ந்து எடுத்து வருவதாக ரிஷப் ஷெட்டியும் ஒரு நேர்காணலில் தெரிவித்திருந்தார்.
