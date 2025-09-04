English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்திராணிக்கு அவமானம்..அயலியின் தேடுதல் வேட்டையில் சிக்கியது யார்? – அயலி சீரியல் அப்டேட்!

Ayali serial update: அயலி கபிலனின் கருங்கூட்ட ரகசியத்தை கண்டுபிடிப்பாளா? இந்த தேடுதலில் இன்று சிக்கப்போவது யார்?

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Sep 4, 2025, 12:06 PM IST
    • அயலி – Zee தமிழ் சீரியல், திங்கள் முதல் சனி வரை, இரவு 8:30 மணிக்கு ஒளிபரப்பு.
    • நேற்றைய எபிசோடில் – கபிலன் தான் மிஸ்டர் எக்ஸ் என்பது அயலிக்கு தெரியும்.
    • இன்று – கபிலன் நண்பனுடன் கேங் பற்றி பேச, அதை இந்திராணி கேட்கிறாள்.

Trending Photos

பிரபல நடிகர் மகளின் சோக வாழ்க்கை! 2 திருமணமும் இப்படி ஆயிருச்சே..ரொம்ப பாவம்
camera icon7
Chiranjeevi Daughter
பிரபல நடிகர் மகளின் சோக வாழ்க்கை! 2 திருமணமும் இப்படி ஆயிருச்சே..ரொம்ப பாவம்
ஒரு சகாப்தத்தின் முடிவு: 2026 டி20 உலகக் கோப்பையை தவறவிடும் 9 வீரர்கள்!
camera icon9
T20 World Cup 2026
ஒரு சகாப்தத்தின் முடிவு: 2026 டி20 உலகக் கோப்பையை தவறவிடும் 9 வீரர்கள்!
பூமிக்கு நெருங்கும் ஆபத்து...ஆய்வில் வெளியான திடிக்கிடும் உண்மைகள்!
camera icon10
Geographical change
பூமிக்கு நெருங்கும் ஆபத்து...ஆய்வில் வெளியான திடிக்கிடும் உண்மைகள்!
கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி, அபூர்வ ராஜயோகம்: 3 ராசிகளுக்கு செல்வம் பெருகும், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon7
Guru Peyarchi
கடகத்தில் குரு பெயர்ச்சி, அபூர்வ ராஜயோகம்: 3 ராசிகளுக்கு செல்வம் பெருகும், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
இந்திராணிக்கு அவமானம்..அயலியின் தேடுதல் வேட்டையில் சிக்கியது யார்? – அயலி சீரியல் அப்டேட்!

Ayali serial update: தமிழ் சின்னத்திரையில் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு 8:30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபலமான சீரியல் அயலி. 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த சீரியலின் நேற்றைய எபிசோடில் அயலிக்கு கபிலன் தான் மிஸ்டர் எக்ஸ் என்ற விஷயம் தெரிய வந்த நிலையில் இன்று நடக்கப்போவது என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம் வாங்க. 

அதாவது, கபிலனுக்கு அவனது நண்பனிடம் இருந்து போன் வர அவன் கேங் குறித்து பேசி கொண்டிருக்க இந்திராணி இதை கேட்டு விட்டு என்ன என்று விசாரிக்கிறாள். மாஃபியா கும்பலில் இருக்கியா என்று கேட்க இல்லை என்று சொல்லி சமாளிக்கிறான். 

அதன் பிறகு ஊர்வலத்திற்கு கபிலன் ரெடியாகி வர ரித்திகா வேண்டுமென்றே என்ன டிரஸ் இது? யார் இதை தேர்வு செய்தது என்று பேசுகிறாள். செல்வராணி இதை கேட்டு கடுப்பாகி அங்கிருந்து நகர்கிறாள். கபிலனை சமாதானம் செய்யும் ரித்திகா இனிமே உன்னை என் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரேன் என்று முடிவெடுக்கிறாள்.

அடுத்து அயலி கபிலன் போனை பரிசோதனை செய்ய முடிவெடுத்து அவனிடம் சென்று என் போனில் சார்ஜ் இல்ல உங்க போன் கொஞ்சம் கொடுங்க என்று கேட்டு வாங்குகிறாள். ரித்விகா இதை பார்த்து போனை பிடிங்கி கபிலனிடம் கொடுத்து விடுகிறாள். 

இதற்கிடையில் கபிலன் போனில் வி என்ற எழுத்தில் ஒரு நம்பர் சேவ் ஆகி இருப்பதை கவனித்து விடுகிறாள். அடுத்து இந்திராணி உள்ளே வந்து கபிலனிடம் பேச ரித்திகா ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்கும் போது மேனஸ் இல்லாமல் உள்ள வரீங்க என்று கோபப்படுகிறாள். 

இப்படியான நிலையில் அடுத்து நடக்கப்போவது என்ன என்பது குறித்து அறிய அயலி சீரியலை உங்கள் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் காணத்தவறாதீர்கள்.

சுருக்கமாக:

  • அயலி – Zee தமிழ் சீரியல், திங்கள் முதல் சனி வரை, இரவு 8:30 மணிக்கு ஒளிபரப்பு.
  • நேற்றைய எபிசோடில் – கபிலன் தான் மிஸ்டர் எக்ஸ் என்பது அயலிக்கு தெரியும்.
  • இன்று – கபிலன் நண்பனுடன் கேங் பற்றி பேச, அதை இந்திராணி கேட்கிறாள்.
  • மாஃபியா கும்பலிலா? என்று சந்தேகம் – கபிலன் மறுக்கிறான்.
  • ஊர்வலத்துக்கு ரெடி ஆகும் கபிலன் – ரித்திகா அவனை கிண்டல் செய்கிறாள்.
  • இதனால் செல்வராணி கோபமாக அங்கிருந்து போகிறாள்.
  • ரித்திகா முடிவு – “இனிமே கபிலனை என் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவர வேண்டும்” என்கிறாள்.
  • அயலி – கபிலனின் போனை பரிசோதிக்க முயற்சி செய்கிறாள்.
  • ரித்விகா திடீரென போனை கபிலனுக்கு திருப்பி தருகிறாள்.
  • கபிலன் போனில் V எனும் நம்பர் இருப்பதை அயலி கவனிக்கிறாள்.
  • இந்திராணி – கபிலனிடம் பேச வரும் போது ரித்திகா கோபப்படுகிறாள்.
  • அடுத்து என்ன நடக்கிறது? – இதை அறிய Zee தமிழ் அயலி சீரியலை தவறாமல் பாருங்கள்.

மேலும் படிக்க | பாருக்குள் அயலி.. ரித்விகாவால் உருவான சண்டை - அயலி சீரியல் இன்றைய எபிசோட் அப்டேட்

மேலும் படிக்க | அயலி சீரியல் அப்டேட்: இந்திராணி சொன்ன கல்யாண விஷயம்.. சிவாவுக்கு ஷாக் கொடுத்த அயலி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ayali SerialZeeTamilEpisodeupdateTwist

Trending News