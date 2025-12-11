அப்படி ஜெயலலிதாவிற்கும் - ரஜினிக்கும் என்னதான் பிரச்சனை? மனம்திறந்த சூப்பர் ஸ்டார்!

Rivalry Between Rajinikanth Jayalalithaa : ரஜினிகாந்தின் சூப்பர் ஹிட் படங்களுள் ஒன்றாக இருக்கிறது படையப்பா. இந்த படம், தற்போது ரீ-ரிலீஸ் ஆக இருக்கிறது. இதையடுத்து, இப்படம் குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்ட ரஜினிகாந்த், ஜெயலலிதாவிற்கும் தனக்கும் இடையில் இருந்த பகைமை குறித்தும் பேசியிருக்கிறார்.
படையப்பா ரீ-ரிலீஸ்:
ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், 1999ஆம் ஆண்டு வெளியான படம், படையப்பா. இந்த படம், சினிமாவில் ரஜினியின் 25ஆம் ஆண்டு நிறைவையொட்டி வெளியான படமாகும். ரஜினி, தனது பிறந்தநாளை வரும் 12ஆம் தேதி கொண்டாடுகிறார். இதையடுத்து, படையப்பா படம் ரீ-ரிலீஸ் ஆகிறது. இந்த படத்தை திரையரங்குகளில் மீண்டும் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர். இதையடுத்து, இப்படம் குறித்து சமீபத்தில் ரஜினிகாந்த் மனம்திறந்து பேசியிருக்கிறார்.
நீலாம்பரி கதாப்பாத்திரம்:
ஜெயலலிதா, 90களில் ஆட்சிகாலத்தில் முதல்வராக இருந்த போது, ரஜினிகாந்த் அவருக்கு எதிராக செய்த சம்பவங்கள் குறித்து அடிக்கடி பல்வேறு தகவல்கள் அப்போதைய நாளிதழ்களில் எழுதப்படும். படையப்பா திரைப்படம் வெற்றி பெறுவதற்கு காரணமாக இருந்தது ரஜினிகாந்த் மட்டுமல்ல, அவருக்கு இணையாக நடித்திருந்த ரம்யா கிருஷ்ணனும்தான். ஹீரோவுக்கு இணையான வில்லியாக இருக்கும் நீலாம்பரி என்கிற கதாப்பாத்திரம், தமிழ் சினிமாவின் புது ட்ரெண்ட் செட்டராக இருந்தது.
இந்த படத்தில் ஹீரோ “ஒரு பெண் எப்படியெல்லாம் இருக்க வேண்டும்” என்று சொல்கிறாரோ, அப்படியே அதற்கு நேர்மாறாக இருப்பார். இதனாலேயே, படம் முழுக்க ரஜினிகாந்த் அந்த கதாப்பாத்திரத்திற்கு அட்வைஸ் செய்வது போன்ற காட்சிகள் இடம் பெற்றிருக்கும். குறிப்பாக, “அதிகமா ஆசைப்பட்ற ஆம்பளையும் அதிகமா கோபப்பட்ற பொம்பளையும்..நல்லா வாழ்ந்ததா சரித்திரமே இல்ல” என்று அவர் பேசிய டைலாக்கை, இப்போது வரை பல படங்களில் ரெஃபரன்ஸ் ஆக உபயோகித்து வருகின்றனர். இந்த நீலாம்பரி கதாப்பாத்திரம், ஜெயலலிதாவை மனதில் வைத்து எழுதியதாக அப்போது கூறப்பட்டது. இதனால் படத்திற்கு பிரச்சனையும் கிளம்பியது.
ஜெயலலிதாவை எதிர்த்தது குறித்து ரஜினிகாந்த் பேச்சு:
சமீபத்தில் படையப்பா படம் குறித்து பேசியிருந்த ரஜினி, அது தன்னுடைய கடைதான் என்று கூறியிருந்தார். அந்த கதையை கே.எஸ்.ரவிகுமாரிடம் கூறியதாகவும் அவர் திரைக்கதை எழுதி படத்தை இயக்கியதாகவும் அந்த வீடியோவில் ரஜினி தெர்வித்திருந்தார். கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் நாவலில் இருந்த நந்தினி என்கிற கதாப்பாத்திரம்தான், இக்கதைக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்ததாகவும், அதை வைத்துதான் படையப்பா படத்தை உருவாக்கியதாகவும் கூறியிருந்தார்.
1996ல் தான் ஜெயலலிதாவை எதிர்த்து பேசியதால், படையப்பா படத்திலுள்ள நீலாம்பரி கதாப்பாத்திரத்தை அவரை வைத்து எழுதியதாக புரளி கிளம்பியதகாவும், படம் ரிலீஸான பின்பு, ஜெயலலிதா இப்படத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று கூறியதாகவும் ரஜினி பேசியிருந்தார்.
அவருக்கு படத்தை காண்பிக்க வேண்டாம் என்று ரஜினிக்கு பலரும் அட்வைஸ் செய்தார்களாம். ஆனால், அப்போதைய முதல்வராக இருந்த கலைஞர் கருணாநிதியே படத்தை பார்த்து விட்டதால், ஜெயலலிதா பார்ப்பதில் என்ன இருக்கிறது என யோசித்து அவருக்கு படத்தை போட்டு காண்பித்தார்களாம். அதை பார்த்து விட்டு, படம் நன்றாக இருப்பதாக ஜெயலலிதா கூறியதாக கேள்வி பட்டதாக ரஜினி பேசியிருக்கிறார்.
என்ன பிரச்சனை?
1995ல் பாஷாவின் 100வது நாள் விழாவில், ஜெயலலிதாவின் அரசியலை படத்தின் தயாரிப்பாளரும் ஜெயலலிதாவின் அமைச்சர்களுள் ஒருவருமான ஆர்.எம்.வீரப்பன் முன்னிலையில் ரஜினி பேசினார். இதையடுத்து ஜெயலலிதா அவரை பதவியை விட்டு தூக்கினார். இது குறித்து ரஜினி ஆர்.எம்.வீரப்பன் குறித்த நேர்காணலில் பேசியிருந்தார். இப்படி ஜெ.விற்கும் ரஜினிக்கும் சின்ன சின்னதாக பல பகைகள் உண்டு.
