யார் இந்த RMV The Kingmaker - வாழ்க்கை வரலாற்று ஆவணப்படம்!

தமிழக அரசியல் மற்றும் சினிமா வரலாற்றில் அழியாத தடம் பதித்த ஆர்.எம்.வீரப்பன் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை சித்தரிக்கும் "RMV The Kingmaker" என்ற ஆவணப்படம் உருவாகி உள்ளது.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 24, 2025, 06:28 PM IST
  • ஆர்.எம்.வீரப்பன் வாழ்க்கை பயணம்.
  • அவர் ஆற்றிய சேவைகள்.
  • ஆவணப்படம் பதிவு செய்கிறது.

தமிழக அரசியல் மற்றும் சினிமா வரலாற்றில் அழிக்க முடியாத ஒரு பெயர் ஆர்.எம்.வீரப்பன். அரசியல் வியூகங்களை வகுப்பதில் வல்லவரான இவரை பற்றி "RMV The Kingmaker" என்ற ஆவணப்படம் உருவாகியுள்ளது. சத்யா மூவிஸ் மற்றும் தி கோல்டன் கிங் ஸ்டுடியோஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படம் ஒரு தனிமனிதனின் வாழ்க்கை வரலாற்றையும் தாண்டி, தமிழகத்தின் ஒரு காலகட்டத்தை பதிவு செய்யும் வரலாற்று ஆவணமாக மலர்ந்துள்ளது.

மேலும் படிக்க: அவதார் 3 வசூல்: இப்படி ஆயிடுச்சே..! இந்தியாவில் பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூல் எவ்வளவு?

கதைக்களம்

அருளாளர் ஆர்.எம்.வீரப்பன் அவர்களின் மகன் தங்கராஜ் வீரப்பன் தயாரிப்பில், பினு சுப்பிரமணியம் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்த ஆவணப்படம், ஆர்.எம்.வி-யின் வாழ்க்கை பயணத்தை மிக நுணுக்கமாக பதிவு செய்துள்ளது. தந்தை பெரியார் மற்றும் அறிஞர் அண்ணா ஆகியோருடன் தொடங்கிய அவரது பயணம், பின்னர் புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர் அவர்களின் நிழலாகவும், நம்பிக்கைக்குரிய தளபதியாகவும் எப்படி மாறியது என்பதை விரிவாக விளக்குகிறது. வெறும் அரசியல்வாதியாக மட்டுமல்லாமல், ஒரு சிறந்த தயாரிப்பாளராகவும், ஆன்மீக சிந்தனையாளராகவும், இலக்கிய ஆர்வலராகவும் அவர் ஆற்றிய பன்முக பணிகளை இப்படம் வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகிறது. குறிப்பாக, எம்.ஜி.ஆரின் அரசியல் வெற்றிகளுக்கு பின்னால் ஆர்.எம்.வி வகுத்த வியூகங்கள் எப்படி கிங்மேக்கர் என்ற பெயரை அவருக்கு பெற்றுதந்தது என்பதை இப்படம் அழுத்தமாக பதிவு செய்துள்ளது.

சிறப்பம்சங்கள்

இந்த ஆவணப்படத்தின் மிகப்பெரிய பலமே இதில் இடம்பெற்றுள்ள ஆளுமைகளின் பேட்டிகள்தான். 

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்: ஆர்.எம்.வீரப்பனின் உழைப்பு மற்றும் விசுவாசத்தை பாராட்டி பேசியுள்ளார்.

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்: "பாட்ஷா" பட விழாவில் நடந்த அந்தச் சர்ச்சைக்குரிய சம்பவத்தையும், அதனால் ஆர்.எம்.வி அமைச்சர் பதவியை இழந்ததையும் உருக்கமாகப் பகிர்ந்துள்ளார். "என்னால் அவருக்கு பதவி போனது, ஆனால் அவர் அதை பொருட்படுத்தவே இல்லை. அவர்தான் உண்மையான கிங்மேக்கர்" என்று ரஜினி கூறியிருப்பது நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது.

கமல்ஹாசன் மற்றும் பிறர்: உலகநாயகன் கமல்ஹாசன், சத்யராஜ், சரத்குமார், வைரமுத்து மற்றும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணன் போன்ற பல்துறை வித்தகர்கள் ஆர்.எம்.வி-யுடனான தங்களது அனுபவங்களைப் பகிர்ந்துள்ளனர்..

தொழில்நுட்ப நேர்த்தி

இயக்குநர் பினு சுப்பிரமணியம், வரலாற்றை தொகுப்பதில் காட்டியுள்ள அக்கறை பாராட்டுக்குரியது. அரிய புகைப்படங்கள், பழைய வீடியோ காட்சிகள் மற்றும் சமகாலப் பேட்டிகள் என அனைத்தையும் நேர்த்தியாகக் கோர்த்து, ஒரு விறுவிறுப்பான திரைக்கதையை அமைத்துள்ளார். பின்னணி இசையும், ஒளிப்பதிவும் ஆவணப்படத்திற்குத் தேவையான கனத்தைக் கூட்டியுள்ளன. 1995-ம் ஆண்டு நடந்த "பாட்ஷா" பட விழாவில் ரஜினி பேசிய பேச்சு, ஜெயலலிதா ஆட்சியில் ஏற்படுத்திய அதிர்வலைகள், அதை தொடர்ந்து ஆர்.எம்.வி அமைச்சர் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டது போன்ற பரபரப்பான அரசியல் நிகழ்வுகள் ஆவணப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. அந்த சமயத்தில் ஆர்.எம்.வி வெளிப்படுத்திய முதிர்ச்சியான அணுகுமுறையை ரஜினி நினைவு கூர்வது படத்தின் ஹைலைட்.

RMV The Kingmaker

"RMV The Kingmaker" என்பது வெறும் ஒரு நபரின் புகழை பாடும் படமாக இல்லாமல், நேர்மை, உழைப்பு மற்றும் விசுவாசம் ஆகியவற்றின் அடையாளமாக ஆர்.எம்.வீரப்பனை முன்னிறுத்துகிறது. இன்றைய தலைமுறையினர் அறிந்திராத பல அரசியல் மற்றும் சினிமா உண்மைகளை இப்படம் வெளிக்கொண்டு வந்துள்ளது. தமிழக வரலாற்றில் ஆர்வம் கொண்டவர்களும், அரசியல் மற்றும் சினிமா ஆர்வலர்களும் கண்டிப்பாகப் பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஆவணப்படம் இது.

மேலும் படிக்க: Pulse Movie: மாஸ்டர் மகேந்திரன் நடிக்கும் பல்ஸ்! இயக்குனர் யார் தெரியுமா?

