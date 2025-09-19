English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

உயிரை உருக்கிய வார்த்தைகள்: ரோபோ ஷங்கரின் அண்ணன் வெளியிட்ட உருக்கமான தகவல்

தன் தம்பியின் பிரிவால் சோகத்தில் இருக்கும் ரோபோ ஷங்கரின் அண்ணன், அவரைப் பற்றி உணர்ச்சிபூர்வமாக பேசியுள்ள பேட்டி தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 19, 2025, 08:11 PM IST
  • அவரது வீட்டில் உடல் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது.
  • இறுதிச் சடங்கு இன்று மாலை நடைபெற்றது.
  • மகனாக இருந்து மாமாவுக்கு இறுதிச் சடங்கு செய்தார்.

Trending Photos

இன்று குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு அனைத்திலும் வெற்றி, நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்
camera icon10
Guru Peyarchi
இன்று குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு அனைத்திலும் வெற்றி, நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon5
Shutdown
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
இன்றைய ராசி பலன்கள்: செப்டம்பர் 18 வியாழன் - பெரிய அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கும் ராசிகள்
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசி பலன்கள்: செப்டம்பர் 18 வியாழன் - பெரிய அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கும் ராசிகள்
பள்ளி மாணவிகளுக்கு ரூ.1000... தமிழ்நாடு அரசின் ஊக்கத்தொகை - யார் யாருக்கு?
camera icon8
Tamilnadu
பள்ளி மாணவிகளுக்கு ரூ.1000... தமிழ்நாடு அரசின் ஊக்கத்தொகை - யார் யாருக்கு?
உயிரை உருக்கிய வார்த்தைகள்: ரோபோ ஷங்கரின் அண்ணன் வெளியிட்ட உருக்கமான தகவல்

தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் தனது வித்தியாசமான நகைச்சுவையால் பிரபலமான நடிகர் ரோபோ சங்கரின் திடீர் மறைவு திரையுலகை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது. குறிப்பாக அவர் 46 வயதிலேயே அவர் இறந்தது திரையுலகினரையும், ரசிகர்களையும் பெரும் அதிர்ச்சியிலும், சோகத்திலும் ஆழ்த்தியுள்ளது. அரசியல்வாதி தொடங்கி, திரையுலகில் உள்ள பலரும் அவருக்கும் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

உடல்நலக்குறைவால் காலமான ரோபோ சங்கரின் உடலுக்கு, நேற்று இரவு முதலே திரையுலகினரும், பொதுமக்களும் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். நடிகர் தனுஷ், முதல் ஆளாக நேரில் வந்து அஞ்சலி செலுத்தி, அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறினார். மேலும் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், நடிகர்கள் விஜய் சேதுபதி, டி. ராஜேந்தர், விஜய் ஆண்டனி, சூரி என பலரும் நேரில் வந்து தங்களது இறுதி மரியாதையை செலுத்தினர். இவர்களுடன் நடிகரும் மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவருமான கமல்ஹாசன், எஸ்.ஏ. சந்திரசேகர், சிவக்கார்த்திக்கேயன், மற்றும் விஜய் டிவி பிரபலங்கள் என பலரும் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தி அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறி வந்தனர்.

சென்னை வளசரவாக்கத்தில் உள்ள அவரது வீட்டில் உடல் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டதுஇதனிடையே ரோபோ சங்கரின் இறுதிச் சடங்கு இன்று மாலை நடைபெற்றது. மகனாக இருந்து மாமாவுக்கு இறுதிச் சடங்கு செய்தார் ரோபோ சங்கரின் மருமகன்.

ரோபோ சங்கர் இரைப்பை குடலில் ரத்தக் கசிவு மற்றும் பல உறுப்புகள் செயலிழந்த நிலையில், கடந்த 16 ஆம் தேதி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாக அவருக்கு சிகிச்சையளித்த தனியார் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்து இருந்தார். அண்மையில் தனது மகள் திருமணத்தை கோலாகலமாக நடத்தினார் ரோபோ சங்கர். மகள் திருமணம், பேரக் குழந்தை என மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்த ரோபோ சங்கர் தற்போது மறைந்துள்ளது, மிகப்பெரிய சோகத்தை தந்துள்ளது.

இந்நிலையில், தன் தம்பியின் பிரிவால் சோகத்தில் இருக்கும் ரோபோ ஷங்கரின் அண்ணன், அவரைப் பற்றி உணர்ச்சிபூர்வமாக பேசியுள்ள பேட்டி தற்போது வைரலாகி வருகிறது. அதன்படி அவர் கூறியதாவது,

ரோபோ ஷங்கர் தூக்கம் வரவில்லை என்று தான் கூறுவான். காலையில் 8 மணிக்கு படப்பிடிப்பு போக வேண்டும் என்றால் 4 மணிக்கு எழுந்து தூக்கம் வரவில்லை என டிவி போட்டு உட்காருவான். அன்னிக்கு கடைசியா எனக்கு தூக்கம் வருது, நான் கொஞ்ச நேரம் தூங்க போறேன்று சொன்னான். அதுதான் அவன் கடைசியா என்கிட்ட பேசிய வார்த்தைகள் என்று கூறியுள்ளார். இந்த தகவல் வெளியான முதல் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

மேலும் படிக்க: அதிக சம்பளம் வாங்கும் தென்னிந்திய நடிகை.. யார் தெரியுமா? நயன்தாரா இல்லை!

மேலும் படிக்க: ரோபோ சங்கரின் கடைசி ஆசை: நிறைவேறாமல் போன மிகப்பெரிய நிகழ்வு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
actor robo shankarRobo Shankar diedKollywood

Trending News