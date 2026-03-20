வாடகைத்தாய், டெஸ்ட் ட்யூப் பேபி சர்ச்சை! இந்திரஜா சங்கர் வருத்தம்..என்ன பிரச்சனை?

Indraja Shankar : மறைந்த நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கரின் மனைவி, இந்திரஜா சங்கர். இவர், தான் திருமணம் செய்த நாளில் இருந்து தன்னை சுற்றி பல சர்ச்சைகள் வலம் வருவதாக கூறி, வேதனை தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
இந்திரஜா சங்கர்:
பிகில் திரைப்படம் மூலம் ‘பாண்டியம்மா’ கதாப்பாத்திரம் வழியாக தமிழ் திரையுலகிற்குள் அறிமுகமானவர் இந்திரஜா சங்கர். பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கரின் மகளான இவர், தெலுங்கில் கூட படத்தில் நடித்துள்ளார். தொடர்ந்து விருமன், அகத்தியா உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்தார். பின்பு திருமணம் ஆகிவிட்டதால் சினிமா வாழ்க்கையில் இருந்து பிரேக் எடுத்தார். அவருக்கு, தனது சொந்த மாமாவுடன் திருமணமாகி இப்போது ஒரு குழந்தையும் உள்ளது.
இந்திரஜாவிற்கு தற்போது 22 வயதுதான் ஆகிறது. அவர் இவ்வளவு இளம் வயதில் திருமணம் செய்து கொண்டதையே பலரும் விமர்சித்து வந்தனர். இவருக்கு குழந்தை பிறந்த பிறகும் இவர் குறித்தான் விமர்சனங்கள் நின்ற பாடில்லை. இதையடுத்து, இந்த விமர்சனங்கள் குறித்து இந்திரஜா மனம் திறந்துள்ளார்.
விமர்சனங்களுக்கு பதில்..
இந்திரஜா சங்கர் சமீபத்தில் பேசியிருப்பதாவது, “டெஸ்ட் ட்யூப் பேபி, வாடகைத்தாய் என்று பலரும் என்னை விமர்சிக்கின்றனர். திருமணத்திலிருந்து இதுவரை இப்படியான பல்வேறு கருத்துகளை நான் தொடர்ந்து எதிர்கொண்டு வருகிறேன். அவை, என் மனதை மிகவும் காயப்படுத்துகின்றன. உண்மை தெரியாமல் எதையும் பேசக்கூடாது. ஒரு தாயாகும் போது, அவள் எதிர்கொள்ளும் சூழலை கொஞ்சம் அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்” என்று கூறியிருக்கிறார். இதனை ஒரு தனியார் மீடியா சேனலுக்கு பேட்டியளிக்கும் போது அவர் கூறியிருக்கிறார்.
இந்திரஜா மீது வைக்கப்பட்ட விமர்சனங்கள்:
இந்திரஜா, இயல்பாகவே உடல் எடை அதிகமானவராக இருந்தார். இவரும் இவரை திருமணம் செய்து கொண்ட கார்த்திக் என்பவரும் உறவினர்கள் என்பதால் சிறு வயதில் இருந்தே ஒன்றாக பழகி, பின்பு திருமணம் செய்து கொண்டனர். இதையடுத்து, இந்த உறவை பலரும் கேள்வி கேட்டு வந்தனர். இந்திரஜா மிக இளம் வயதில் திருமணம் செய்து கொண்டதை, வனிதா விஜயகுமாரும் இது குறித்து ஒரு நேர்காணலில் ரோபோ சங்கரிடமும் அவரது மனைவி பிரியங்காவிடமும் கேட்டிருக்கிறார்.
இந்திரஜா, தற்போது ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஃப்ளூவன்சராகவும் இருக்கிறார். இவர், சில மாதங்களுக்கு முன்பாக தவழும் குழந்தைகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் ஒரு நிறுவனத்திற்கு ப்ரமோட் செய்து வீடியோ வெளியிட்டார். இந்த பயிற்சியின் பெயர் ஹீக்ரு. இதற்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்ததை அடுத்து, இதற்கு இந்திரஜாவும் அவரது கணவரும் விளக்கம் கொடுத்தனர்.
அதில், 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இஉர்ந்த சிந்தனை திறன் இப்போது குழந்தைகளுக்கு இல்லை என்ற் ஆய்வுகள் தெரிவிப்பதாகவும், மத்திய அரசு மூளை செயல்படுத்துதல் பயிற்சி முறைக்காக தனியாக பட்ஜெட் ஒதுக்கியிருப்பதாகவும் கூறியிருந்தனர். இதற்கு, தமிழக அரசின் Fact Check குழு, கண்டனம் தெரிவித்தது. இந்த தகவல், தவறு என்றும் கூறியிருந்தது. இதையடுத்து அவர்கள் இது போன்ற விஷயங்களை ப்ரமோட் செய்வதை நிறுத்தினர்.
ரோபோ சங்கர் மறைவு:
காமெடி நடிகரும், நகைச்சுவை மிமிக்கிரி கலைஞருமான ரோபோ சங்கர், சில வருடங்களுக்கு முன்பு உடல் நிலை சரியில்லாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார். அவரை மருத்துவமனையில் சேர்த்து மீண்டும் உடல் நிலை தேரி வந்தார். இதையடுத்து, இந்த உடல் நலக்கோளாறுக்கு பின்பு அவர் தன்னிடம் இருந்த தீய பழக்கங்களை விட்டொழித்தார். இதையடுத்து, தனது பட வாய்ப்புகளின் மீது முழு கவனம் செலுத்தினார். அப்போது அவருக்கு மீண்டும் உடல் நிலை சரியில்லாமல் போனது. மருத்துவமனையில் சேர்த்த சில நாட்களிலேயே அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
ரோபா சங்கரின் மறைவு, அவரது குடும்பத்தினரை பெரிதாக பாதித்தது. எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக சிரித்துக்கொண்டே கலகலவென இருக்கும் ரோபோ சங்கரின் மனைவி பிரியங்கா ரோபா சங்கர், எங்கு பார்த்தாலும் சோர்வான மன நிலையிலேயே காணப்படுகிறார்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ