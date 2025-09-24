English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இசை மறைக்கும் ரகசியம்..கல்யாணத்தில் நடக்கப்போவது என்ன? பாரிஜாதம் இன்றைய எபிசோட் அப்டேட்!

Zee Tamil Parijatham Serial: Zee தமிழ் பார்வையாளர்களை கட்டிப்போட்டிருக்கும் பாரிஜாதம் சீரியல், ஒவ்வொரு எபிசோடும் புதுமையான திருப்பங்களால் ரசிகர்களை ஆவலுடன் வைத்திருக்கிறது.

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Sep 24, 2025, 05:19 PM IST
    • பாரிஜாதம் சீரியல் – Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு 9:30க்கு ஒளிபரப்பாகிறது.
    • ருக்குமணி திட்டம் – சுப்ரஜாவின் ஜாதகத்தை மாற்ற மங்காவிடம் இசையை அழைத்து வரச் சொல்கிறாள்.
    • மங்கா – இசை – மங்கா, இசையை ஆட்டோவில் அழைத்து சென்று, "உன் தங்கச்சி வாழ்க்கைக்காக பொய் சொல்லணும்" என்று சம்மதிக்க வைக்கிறாள்.

இசை மறைக்கும் ரகசியம்..கல்யாணத்தில் நடக்கப்போவது என்ன? பாரிஜாதம் இன்றைய எபிசோட் அப்டேட்!

Zee Tamil Parijatham Serial: தமிழ் சின்னத்திரையில் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு 9:30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபலமான சீரியல். 

இந்த சீரியலின் நேற்றைய எபிசோடில் ருக்குமணி சுப்ரஜா வீட்டில் கொடுத்த ஜாதகத்தை மாற்றி வைக்க முடிவெடுத்த நிலையில் இன்று நடக்கப்போவது என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம் வாங்க. 

அதாவது, ருக்குமணி மங்காவிடம் இசையை அழைத்து சென்று ஜாதகத்தை மாற்றி வைக்க சொல்லி திட்டம் போடுகிறாள். 

இதனை தொடர்ந்து இசை நடந்து செல்லும் போது மங்கா அவளை சந்தித்து ஆட்டோவில் ஏற்றி செல்கிறார். உன் தங்கச்சி வாழ்க்கைக்காக நீ கொஞ்சம் பொய் சொல்லணும் என்று சொல்லி சம்மதிக்க வைக்கிறாள். 

மறுபக்கம் சுப்ரஜா ஜோசியரை பார்க்க வருகிறாள், இன்னொரு பக்கம் விஷால் ஸ்ரீஜாவுடன் அவளது வீட்டிற்கு வர அது ஒரு பெரிய மியூசிக் டைரக்டரின் வீடு எனவும் ஸ்ரீஜா அவளுடைய மகள் எனவும் தெரிந்து ஷாக் ஆகிறான். 

அடுத்து இசை வந்து ஜாதகத்தில் கோவிலில் கொடுத்த பூவை வைக்க வேண்டும். அப்படி வைத்து கொடுத்தால் எல்லாம் நல்லதாக நடக்கும் என்று சொல்லி ஜாதகத்தை வாங்க மங்கா நேரம் பார்த்து ஜாதகத்தை மாற்றி வைக்க சொல்கிறாள். இசையும் மாற்றி வைக்கிறாள். 

இப்படியான நிலையில் அடுத்து நடக்கப்போவது என்ன என்பது குறித்து அறிய பாரிஜாதம் சீரியலை உங்கள் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் காணத் தவறாதீர்கள்.

சுருக்கமாக:

  • பாரிஜாதம் சீரியல் – Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு 9:30க்கு ஒளிபரப்பாகிறது.
  • ருக்குமணி திட்டம் – சுப்ரஜாவின் ஜாதகத்தை மாற்ற மங்காவிடம் இசையை அழைத்து வரச் சொல்கிறாள்.
  • மங்கா – இசை – மங்கா, இசையை ஆட்டோவில் அழைத்து சென்று, "உன் தங்கச்சி வாழ்க்கைக்காக பொய் சொல்லணும்" என்று சம்மதிக்க வைக்கிறாள்.
  • சுப்ரஜா – ஜோசியர் – சுப்ரஜா ஜோசியரை பார்க்க செல்கிறாள்.
  • விஷால் – ஸ்ரீஜா – விஷால், ஸ்ரீஜாவுடன் அவளது வீட்டிற்கு வர, அது பெரிய இசையமைப்பாளரின் வீடு என்றும், ஸ்ரீஜா அவள் மகள் என்றும் தெரிந்து அதிர்ச்சி அடைகிறான்.
  • ஜாதக மாற்றம் – மங்கா, இசைக்கு கோவில் பூ வைத்து கொடுக்கச் சொல்லி, நேரம் பார்த்து ஜாதகத்தை மாற்றி வைக்கச் செய்கிறாள்.
  • அடுத்த திருப்பம் – இனி என்ன நடக்கப்போகிறது என்பதில் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் உள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | விஷால் ட்ரைவர் ஆகிவிட்டாரா? பாரிஜாதம் இன்றைய அப்டேட்!

மேலும் படிக்க | விஷால் மணப்பெண் கடத்தலா? நடந்தது என்ன? பாரிஜாதம் இன்றைய எபிசோட் அப்டேட்!

