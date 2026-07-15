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எஸ். ஜானகிக்கு நடந்த பேரிழப்பு - மகனின் சாவையும் மிஞ்சிய மற்றொரு சோகம்... பேத்தி போட்ட பதிவு

s janaki death news: உலகை தன் குரலால் கவர்ந்தவர் ஜானகி, மகனுடைய இழப்புக்கு முன்னே ஜானகி சந்தித்த பேரிழப்பு அவர் வாழ்க்கையே மாற்றியது, அடுத்தடுத்து இழப்புகளை சந்தித்த அவர் தன் இறுதி நாட்களில் எளிமையை விரும்பினார். அவரின் இழப்புகள் குறித்து உருக்கமாக பதிவிட்ட பேத்தி!

Written BySivashankar
Published: Jul 15, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:43 PM IST
எஸ். ஜானகிக்கு நடந்த பேரிழப்பு - மகனின் சாவையும் மிஞ்சிய மற்றொரு சோகம்... பேத்தி போட்ட பதிவு
Image Credit: S Janaki | InstagramSource: Bureau

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