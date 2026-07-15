/எஸ். ஜானகிக்கு நடந்த பேரிழப்பு - மகனின் சாவையும் மிஞ்சிய மற்றொரு சோகம்... பேத்தி போட்ட பதிவு

s janaki death news : மறைந்த எஸ்.ஜானகி கோடிக்கணக்கான சொத்துக்கள் இருந்தும் , எளிமையை விரும்பி தன் இறுதி நாட்களில் மைசூரில் சொந்த வீடு தனக்கென இருந்தும் , அங்கே ஒரு வாடகை வீட்டில் வாழ்ந்து வந்தார். அவரின் இந்த செயலுக்கு பின்னால் அவருடைய வாழ்க்கையில் சந்தித்த இழப்புக்களே காரணம். கடந்த ஆண்டு தன் ஒரே மகனை இழந்த ஜானகி அந்த இழப்புக்கு முன்னதாகவே இன்னொரு இழப்பை அவர் சந்தித்ததாக ஜானகியின் பேத்தி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் உருக்கமாக பதிவிட்டுள்ளார்.
இந்த குரலை கேட்டிராத ஆட்கள் உண்டோ? என கேட்கும் அளவிற்கு இவரது பாடல்கள் பிரபலமானவை. இவர் யார் என்று அறியாத இன்றைய தலைமுறையினர் கூட இந்த குரலை ரசித்திருக்கிறார்கள். இந்த இனிமையான குரலுக்கு ரசிகர்கள் ஏராளம், ரசிகர்களின் பேரன்பால் "ஜானகி அம்மா" என அழைக்கப்பட்டார். ஜானகி அம்மா மறைந்திருந்தாலும் அவரது குரலுக்கு என்றும் அழிவில்லை. தனது வாழ்க்கையை இசைக்காக அர்ப்பணித்தவர், பல மொழிகளில் 48,000 பாடல்கள் மேல் பாடியுள்ளார்
கோடிக்கணக்கான சொத்துக்கள் இருந்தும் தனது இறுதி நாட்களில் எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார். மைசூரில் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து வசித்து வந்தார். அதே ஊரில் அவருக்கு சொந்தமாக வீடு இருந்தும் அங்கே செல்லவில்லை. அவரது ஒரே மகனான முரளி கிருஷ்ணா கடந்த ஆண்டு உயிரிழந்தார், அந்த வேதனையையை தாங்கி கொள்ள முடியாத அவர் மைசூருக்கு இடம்பெயர்ந்ததற்கு இந்த இழப்பே காரணம்.
கடைசி நாட்களில் ஜானகி தனது மருமகள் மற்றும் பேத்தி அப்சரா உடன் வாழ்ந்து வந்தார். அப்சரா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஒரு உருக்கமான பதிவை பகிர்ந்துள்ளார். அந்த பதிவில் மகனை இழப்பதற்கு முன்னதாகவே வேறு ஒரு பெரிய இழப்பை அவர் சந்தித்ததாக தெரிவித்துள்ளார். அவர் சந்தித்த இழப்பு, அவருடைய ஒரே மகன் முரளியின் இன்னொரு மகள் வர்ஷா. ஜானகிக்கு இரண்டு பேத்திகள் ஒருவர் வர்ஷா, இன்னொருவர் தான் அப்சரா. வர்ஷாவும் ஜானகியும் மிகவும் நெருக்கமானவர்கள், ஜானகி அம்மாவுக்கு உலகிலேயே மிகவும் பிடித்த நபர் வர்ஷா தான் என அவர் தெரிவித்துள்ளார். இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் அதீத அன்பு கொண்டிருந்தனர், இன்று ஜானகியை பார்த்துக்கொள்ள வேண்டிய இடத்தில வர்ஷா இருந்திருக்க வேண்டும் என வேதனையோடு தெரிவித்துள்ளார். வர்ஷா இருந்திருந்தால் பாட்டிக்கு அனைத்திலும் அவர் உதவியாக இருந்திருப்பர்.
ஜானகியின் அன்பிற்குரிய பேத்தியான வர்ஷா 2023 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இந்த உலகை விட்டு பிரிந்தார். இதுவே பாட்டியின் முதல் பேரிழப்பாக இருந்தது. இந்த இழப்பிலிருந்து வெளிவருவதற்கு முன்பே அடுத்த பேரிடியாக மகன் முரளி கிருஷ்ணாவின் மறைவு அமைந்தது. இது போன்று அடுத்தடுத்த இழப்புகள் அவரை உருக்குலைத்து என அப்சரா தெரிவித்துள்ளார்.
"துயரங்கள் முழுமையாக விலகுவதில்லை, வாழ்க்கை முழுவதும் சுமந்து செல்ல கற்றுக்கொள்கிறோம்" எங்கோ ஒன்றாக எனது பாட்டி ஜானகியும் சகோதரி வர்ஷாவும் ஒன்றாக இருக்கிறார்கள் என்பது தான் என்னுடைய ஆறுதல். வாழ்க்கை முடிந்தாலும் அன்பு முடிவதில்லை. அனுபவங்கள் தான் என்னை பலமாக்குகிறது. துயரம் எப்போதும் வெளிப்படையாக இருக்காது. சில நேரங்களில் அது அமைதியான, தனிப்பட்ட உணர்வாக இருக்கும்". என்று தெரிவித்துள்ள அவர், மேலும், "எனது பாட்டி யாரையும் குறை சொல்லாதவர். எல்லோரிடமும் நல்லதையே பார்ப்பவர். என் சகோதரியும் அப்படி பட்டவர்தான். இருவருமே குழந்தை குணம் கொண்டவர்கள். அவர்கள் செல்லும் இடமெல்லாம் அன்பை பரப்பினர். அவர்களிடம் பேசுபவர்கள் அனைவரும் அவர்களை நேசித்து விடுவார்கள். இப்போது இருவரும் மீண்டும் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறார்கள். இதுவே என்னுடைய மன நிம்மதி" என்று அப்சரா பதிவிட்டுள்ளார்.