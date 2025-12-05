சதுரங்கவேட்டை பாணியில் உருவாகியுள்ள 'நிர்வாகம் பொறுப்பல்ல'! திரைவிமர்சனம்!

RK DREAM FACTORY சார்பில் D ராதாகிருஷ்ணன் தயாரிப்பில், KMP productions சார்பில் M புவனேஸ்வரன் மற்றும் SBM studios சார்பில் ஷாஜு C இணைந்து தயாரிக்கும் திரைப்படம் “நிர்வாகம் பொறுப்பல்ல”. பேய் இருக்க பயமேன் திரைப்படத்தை இயக்கி நடித்த சீ கார்த்தீஸ்வரன் இத்திரைப்படத்தை இயக்கி கதையின் நாயகனாக நடித்துள்ளார். இவருடன் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் லிவிங்ஸ்டன், இமான் அண்ணாச்சி, பிளாக் பாண்டி, ஆதவன், அகல்யா வெங்கடேசன், ஶ்ரீனிதி, கோதை சந்தானம், அம்மன்புரம் சரவணன், ராதாகிருஷ்ணன், MR அர்ஜுன், மிருதுளா, ஜெயஶ்ரீ சசிதரன், தீட்சண்யா, மஞ்சு மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர்.
திரு. ஶ்ரீகாந்த் தேவா இத்திரைப்படத்திற்கு இசையமைக்க, இசையமைப்பாளர் தேவா, சின்னகுயில் சித்ரா, நடிகர் ஜெய், மற்றும் சைந்தவி ஆகியோர் பாடல்கள் பாடியுள்ளனர், சஜின் C படத்தொகுப்பும், NS ராஜேஷ்குமார் ஒளிப்பதிவாளராகவும், சுரேஷ் சித் நடன இயக்குநராகவும், ஜாக்கி ஜான்சன் ஸ்டண்ட் மாஸ்டராகவும் பணி புரிந்துள்ளனர். உண்மை சம்பவங்களின் அடிப்படையில் மக்களை ஏமாற்றி எப்படி எல்லாம் பணம் பறிக்கிறார்கள் என்பதை டார்க் காமெடி வகையில் வெளிச்சம் போட்டு காட்டும் படமாக இத்திரைப்படம் உருவாகி உள்ளது. நிஜத்தில் பணத்தை பறிகொடுத்தவர்கள் இத்திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளனர். படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.
#NirvagamPorupalla From Dec 5
நிர்வாகம் பொறுப்பல்ல
தினம் தினம் செய்தித்தாள்களிலும், தொலைக்காட்சிகளிலும் நாம் அதிகம் கடந்து செல்லும் செய்தி 'ஆன்லைன் மோசடி'. ஆசை வார்த்தைகளை நம்பி மக்கள் எப்படி ஏமாறுகிறார்கள் என்பதை மையமாக வைத்து, ஒரு விழிப்புணர்வு கலந்த கமர்ஷியல் படமாக வெளியாகியிருக்கிறது எஸ். கார்த்தீஸ்வரன் இயக்கி, நடித்திருக்கும் 'நிர்வாகம் பொறுப்பல்ல'. பணத்தாசை காட்டி ஏமாற்றுபவர்களை விட, ஏமாறுபவர்கள் இருக்கும் வரை மோசடிகள் தொடரும் என்பதை இப்படம் அழுத்தமாக பேசுகிறது. படத்தின் நாயகன் கார்த்தீஸ்வரன் பார்ப்பதற்கு மிகவும் சாதுவான தோற்றத்தில் இருக்கிறார். ஆனால், அவர் செய்யும் காரியங்களோ அதிரடியானவை.
மக்களின் பேராசையை மூலதனமாக வைத்து, பல்வேறு நூதன வழிகளில் மோசடி செய்து சுமார் 5000 கோடி ரூபாய் வரை பணத்தை சுருட்டுகிறார். அந்த பெரும் பணத்தோடு வெளிநாட்டிற்கு தப்பி செல்ல திட்டமிடும்போது, எதிர்பாராத விதமாகத்துடிப்பான போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்ரீநிதியிடம் மாட்டிக்கொள்கிறார். காவல்துறையின் பிடியில் சிக்கிய கார்த்தீஸ்வரன் செய்த மோசடிகள் என்னென்ன? அவர் எப்படி இவ்வளவு சாமர்த்தியமாக மக்களை ஏமாற்றினார்? இறுதியில் போலீஸ் பிடியிலிருந்து தப்பித்தாரா அல்லது சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்பட்டாரா? என்பதே படத்தின் விறுவிறுப்பான மீதிக்கதை.
நடிப்பு மற்றும் இயக்கம்
படத்தை இயக்கியது மட்டுமின்றி, கதாநாயகனாகவும் பொறுப்பேற்று நடித்திருக்கிறார் எஸ். கார்த்தீஸ்வரன். ஒரு புதுமுக நடிகராக நடனம், சண்டைக்காட்சிகள், நகைச்சுவை என அனைத்து ஏரியாக்களிலும் ஸ்கோர் செய்ய முயற்சித்திருக்கிறார். குறிப்பாக, அப்பாவி முகத்தை வைத்துக்கொண்டு அவர் செய்யும் ஹைடெக் மோசடிகள் ரசிக்க வைக்கின்றன. இருப்பினும், கதைக்காக அவர் போடும் பல்வேறு கெட்டப்புகள் அவருக்கு பெரிய அளவில் பொருந்தவில்லை என்பது சற்றே நெருடல். காவல் ஆய்வாளராக வரும் ஸ்ரீநிதி, திரையில் கம்பீரமாக வலம் வருகிறார். மிடுக்கான தோற்றமும், அழகும் படத்திற்குப் பலம் சேர்க்கிறது. இவர்களுடன் ஆதவன், லிவிங்ஸ்டன், பிளாக் பாண்டி, மிருதுலா சுரேஷ், அகல்யா வெங்கடேசன் எனப் பட்டாளமே நடித்திருக்கிறது. அவர்கள் தங்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட வேலையைக் கச்சிதமாகச் செய்திருக்கிறார்கள்.
தொழில்நுட்பம்
படத்தின் மிகப்பெரிய பலம் ஸ்ரீகாந்த் தேவாவின் இசை. பாடல்கள் அனைத்தும் துள்ளல் ரகம். ஆனால், பின்னணி இசையில் இரைச்சல் கொஞ்சம் அதிகம். சில இடங்களில் காதுகளை பதம் பார்க்கிறது. என்.எஸ். ராஜேஷின் ஒளிப்பதிவு காட்சிகளை வண்ணமயமாகவும், நேர்த்தியாகவும் படம் பிடித்துள்ளது. டத்தொகுப்பாளர் சஜின்.சி, இயக்குநரின் எண்ணவோட்டத்திற்கு ஏற்ப காட்சிகளைத் தொகுத்துள்ளார். மிக குறைந்த விலையில் ஸ்மார்ட்போன் தருவதாக கூறி நடந்த கார்ப்பரேட் மோசடி முதல், இன்றைய நவீன ஆன்லைன் மோசடிகள் வரை அனைத்தையும் படம் அலசுகிறது. மக்கள் ஏன் ஏமாறுகிறார்கள் என்பதற்கான உளவியலை இயக்குநர் கமர்ஷியல் பாணியில் சொல்லியிருப்பது சிறப்பு.
படத்தின் மேக்கிங் மற்றும் திரைக்கதையில் இன்னும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தியிருந்தால், எச்.வினோத்தின் 'சதுரங்க வேட்டை' போல இதுவும் ஒரு கல்ட் கிளாசிக் படமாக அமைந்திருக்கும். திரைக்கதையில் சில தொய்வுகள் இருந்தாலும், சமூகத்திற்கு தேவையான ஒரு எச்சரிக்கை மணியை அடித்திருப்பதற்காகப் படக்குழுவை பாராட்டலாம். மொத்தத்தில் மோசடி பேர்வழிகளிடம் இருந்து மக்கள் எப்படி உஷாராக இருக்க வேண்டும் என்பதை பாடம் எடுக்கும் இந்த 'நிர்வாகம் பொறுப்பல்ல', ஒருமுறை பார்க்கக்கூடிய கமர்ஷியல் விழிப்புணர்வுப் படம்.
