கரூர் சம்பவம்..விஜய்யை நோக்கி சரமாரி கேள்வி கேட்ட பிரபல நடிகர்! யார் தெரியுமா?

S Ve Shekher Questions Vijay : கரூரில் விஜய் பரப்புரையின் போது, 41 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெருந்துயரை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இதையடுத்து, இது குறித்த ஒரு பிரபல நடிகர் பேசியிருப்பதும் வைரலாகி வருகிறது.
கரூர் விஜய் பரப்புரையில் 41 பேர் பலி!
கரூரில் விஜய் பரப்புரையின்போது 41 பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணைக்கு வலியுறுத்தியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம், இதற்கு பின்னால் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சதி இருப்பதாக குற்றம்சாட்டியுள்ளது.கரூரில் நடந்த தவெக பரப்புரையின் போது ஏற்ப்பட்ட துயர சம்பவத்திற்கு சிபிஐ அல்லது சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டுமென சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி தண்டபாணியிடம் தவெக சார்பில் முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதில், சம்பவம் நடந்த இடத்தில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.அத்துடன், விஜய் பரப்புரையின்போது திட்டமிட்டு மின்சாரம் நிறுத்தப்பட்டதாகவும், காவல் துறையினர் அத்துமீறி தடியடி நடத்தியதாகவும், இது திட்டமிட்ட சதி என்றும் தவெக சார்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே, நீதிபதியின் அறிவுறுத்தலின்படி, ஆதவ் ஆர்ஜூனா உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.அந்த மனுவில், பரப்புரையில் செந்தில் பாலாஜி குறித்து விஜய் பேசியபோதுதான், மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது என்றும், கற்கள், செருப்புகள் வீசப்பட்டதாகவும் தவெக சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரபல நடிகர் கேள்வி!
கரூர் சம்பவத்தால் மனமுடைந்து போயுள்ளதாக, நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய் நேற்று ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டார். இது பல விதமான ரியாக்ஷன்களை பெற்று வருகிறது. இது குறித்து பிரபல நடிகர் எஸ்.வி.சேகரும் பேசியிருக்கிறார். அதில், “மன்னிப்பு கேட்கிறவர்தான் பெரிய மனுஷன். 25 லட்சம் தரேன், உங்களால இறந்து போன 10 வயது குழந்தையை திரும்ப தர முடியுமா?” என்று சரமாரி கேள்வி கேட்டிருக்கிறார். தற்போது இந்த விஷயம் வைரலாகி வருகிறது.
ஜனநாயகன்:
விஜய், அடுத்த வருடம் முழு நேரமாக அரசியலில் இறங்கும் முன்னர் கடைசியாக நடித்திருக்கும் படம், ஜனநாயகன். இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருக்கிறார். விஜய், தன் பங்கு படப்பிடிப்பினை முடித்ததாக கூறப்படுகிறது. இப்படத்தின் டப்பிங் பணிகள் மட்டும் இன்னும் மிச்சம் இருக்கிறதாம். இந்த படம், விஜய்யின் சினிமா வாழ்க்கையில் கடைசி படமாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
கரூர் விவகார்த்தை பொருத்தவரை, இது அரசியல் வரலாற்றில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தப்போகும் ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. என்ன நடக்கப்பாேகிறது என்பதை பொருத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
மேலும் படிக்க | விஜய்யை கைது செய்ய வேண்டும்-பதிவிட்ட பிரபல நடிகை! ரசிகர்கள் அட்டாக்..
மேலும் படிக்க | விஜய்க்கு எதிராக பேசிய பிரபல இசையமைப்பாளர்! என்ன கூறியிருக்கிறார் பாருங்க..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ