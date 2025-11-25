சரிகமப சீசன் 5: வெற்றி வாகை சூடிய சுஷாந்திகா..! கிடைத்த பரிசுத்தொகை எவ்வளவு?

Sa Re Ga Ma Pa 5 Sushanthika Prize Amount : இறுதிப்போட்டியில் முதல் ஆறு போட்டியாளர்களும் தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தி மேடையை அதிர வைத்தனர். இறுதியில், அனைவரையும் கவர்ந்த சுசாந்திகா (Susanthica), இந்த சீசனின் வெற்றியாளராக அறிவிக்கப்பட்டு, சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றினார்.
ஜீ தமிழின் 'சரிகமப சீனியர்ஸ் சீசன் 5' நிகழ்ச்சியின் இந்த பிரம்மாண்ட இறுதிப்போட்டி ஒரு இசை விருந்தாகவே அமைந்தது. இறுதிச்சுற்று இரண்டு முக்கியப் பிரிவுகளாக நடைபெற்றது: முதலாவதாக, தொழில்நுட்ப ரீதியாகக் கடினமான பாடல்களைக் கொண்ட ‘சேலஞ்ச் ரவுண்டு’ (Challenge Round), அதைத் தொடர்ந்து போட்டியாளர்கள் தங்களின் தனித்துவத்தையும் தங்களுக்குப் பிடித்த வகையினையும் வெளிப்படுத்தும் ‘ஃப்ரீஸ்டைல் ரவுண்டு’ (Freestyle Round). இந்தச் சுற்றுகள் அரங்கம் நிறைந்திருந்த பார்வையாளர்களையும், தொலைக்காட்சி நேயர்களையும் வெகுவாகக் கவர்ந்தன.
தொடக்கம் முதலே, தமிழகத்தின் சிறந்த பாடும் திறமையாளர்களைக் கொண்டாடும் வகையில், மாநிலம் முழுவதிலுமிருந்து போட்டியாளர்களை ஒருங்கிணைத்து அவர்கள் ஒளிரும் மேடையை இந்த நிகழ்ச்சி அமைத்துத் தந்துள்ளது. நவம்பர் 23-ம் தேதி நேரலையாக நடைபெற்ற இந்த இறுதிப்போட்டியில், சுசாந்திகா, சபேசன், சின்னு செந்தமிழன், பவித்ரா, ஸ்ரீஹரி மற்றும் ஷிவானி ஆகிய ஆறு இறுதிப்போட்டியாளர்களும் கிளாசிக்கல், மெலடி மற்றும் வெஸ்டர்ன் எனப் பல்வேறு வகைகளில் மறக்கமுடியாத பாடல்களைப் பாடினார்கள்.
எப்போதும் துடிப்புடன் இருக்கும் அர்ச்சனா சந்தோக் தொகுத்து வழங்க, பிரபல பின்னணிப் பாடகர்கள் கார்த்திக், ஸ்ரீனிவாஸ் மற்றும் ஸ்வேதா மோகன் ஆகியோர் நடுவர்களாக இருந்து வழிநடத்திய இந்த சீசன், உண்மையான இசைத் திறமைக்கான ஒரு கொண்டாட்டமாக அமைந்தது.
நடுவர்களின் மதிப்பெண்கள் மற்றும் மக்களின் வாக்குகளின் அடிப்படையில் வெற்றியாளர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இவ்விழாவின் சிறப்பம்சமாக, புகழ்பெற்ற இசையமைப்பாளர்கள் தேவா மற்றும் கங்கை அமரன் ஆகியோருடன், பிரபல நடிகர் விஷால் (Actor Vishal) அவர்களும் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு விழாவைச் சிறப்பித்தனர். இவர்கள் போட்டியாளர்களின் பாடல்களை ரசித்தது மட்டுமின்றி, அவர்களை உற்சாகப்படுத்தி, நடுவர்கள் மற்றும் தொகுப்பாளருடன் மகிழ்ச்சியான தருணங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டனர். இறுதியில், இசையமைப்பாளர் தேவா வெற்றியாளரை அறிவிக்க, இந்த சீசன் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்தது.
பரிசு:
இசை மழை பொழிந்த இந்த இரவில், தனது தனித்துவமான குரல்வளம், மேடை ஆளுமை மற்றும் பார்வையாளர்களுடனான பிணைப்பு ஆகியவற்றால் சுசாந்திகா வெற்றியாளராக மகுடம் சூடினார். போட்டி முழுவதும் தனது நிலையான திறமை மற்றும் பிழையற்ற பாடல்கள் மூலம் நடுவர்களையும் மக்களையும் கவர்ந்த சுசாந்திகா, வெற்றியாளருக்கான கோப்பையுடன், ரூ.60 லட்சம் மதிப்புள்ள புதிய வீட்டைப் பரிசாக வென்றார்.
* முதல் ரன்னர்-அப்: சபேசன் (ரூ. 10 லட்சம் பரிசு).
* இரண்டாவது ரன்னர்-அப்: சின்னு செந்தமிழன் (ரூ. 3 லட்சம் மதிப்புள்ள தங்கம்).
* மக்கள் தேர்வு பரிசு (People’s Choice): தனது சிறப்பான பாடல்களால் தொடர்ந்து ஈர்த்த பவித்ரா, ரூ. 5 லட்சம் மதிப்புள்ள தங்கத்தைப் பரிசாக வென்றார்.
வெற்றி குறித்து மகிழ்ச்சி தெரிவித்த சுசாந்திகா கூறுகையில், "இந்தப் பயணம் நம்ப முடியாத ஒன்றாக இருந்தது. 'சரிகமப சீனியர்ஸ் சீசன் 5' பட்டத்தை வென்றது என் கனவு நனவான தருணம். எனக்கு வழிகாட்டிய ஜீ தமிழ், நடுவர்கள் மற்றும் என் வழிகாட்டிகளுக்கு மிகவும் நன்றி. இந்த அனுபவம் என்னை ஒரு பாடகியாக மட்டுமல்லாமல், ஒரு சிறந்த கலைஞராகவும் வளர்த்துள்ளது. எனக்கு ஆதரவளித்த அனைவருக்கும் பெருமை சேர்க்கும் வகையில் தொடர்ந்து செயல்படுவேன்," என்றார்.
ஜீ தமிழ்:
இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் தொடங்கப்பட்ட இந்த சீசனில், தமிழகம் முழுவதும் நடத்தப்பட்ட விரிவான தேர்வுகளின் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 28 திறமையான போட்டியாளர்கள் பங்கேற்றனர். ஒரு அற்புதமான இசைப் பயணத்திற்குப் பிறகு, தூய திறமை, அர்ப்பணிப்பு மற்றும் இசையின் மேஜிக்கைக் கொண்டாடும் வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவுற்றது. 'சரிகமப சீனியர்ஸ் சீசன் 5' இனிதே நிறைவடைந்த நிலையில், தமிழ் திறமையையும் கலாச்சாரத்தையும் தொடர்ந்து கொண்டாடும் இது போன்ற சிறந்த பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளைக் காண Zee தமிழுடன் இணைந்திருங்கள்.
மேலும் படிக்க | அரசன் படத்தில் யாருமே எதிர்பார்க்காத நடிகர்! சிம்புவுடன் 2வது படம்..யார் தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | ஜாய் கிரிஸில்டா வழக்கில் புதிய திருப்பம்! ரங்கராஜின் மனுவை தள்ளுபடி செய்த நீதிமன்றம்..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ