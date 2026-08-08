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“உங்க ஸ்மைல் க்யூட்டா இருக்கு..” சச்சின் பட குட்டி பாப்பாவா இது! எப்படி வளர்ந்துட்டாங்க..

சச்சின் திரைப்படத்தில் ‘உங்க ஸ்மைல் க்யூட்டா இருக்கு..’ என்கிற டைலாக்கை சொல்லி பிரபலமான ப்ரீத்தி, தற்போது ஒரே ரீலால் வைரலாகி இருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Aug 08, 2026, 10:56 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:56 PM IST
“உங்க ஸ்மைல் க்யூட்டா இருக்கு..” சச்சின் பட குட்டி பாப்பாவா இது! எப்படி வளர்ந்துட்டாங்க..
Image Credit: Sachien Movie | Instagram Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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