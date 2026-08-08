/“உங்க ஸ்மைல் க்யூட்டா இருக்கு..” சச்சின் பட குட்டி பாப்பாவா இது! எப்படி வளர்ந்துட்டாங்க..

விஜய் ரசிகர்களுக்கு மிகவும் பிடித்த படங்களுள் ஒன்றாக இருக்கிறது, சச்சின். இந்த படத்தில், பிரீத்தி என்கிற குழந்தை கதாப்பாத்திரம் வரும். அந்த கதாப்பாத்திரம் இப்போது வளர்ந்து எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா? இதோ இங்கே வீடியோவில் பாருங்கள்.
2005ஆம் ஆண்டில், விஜய் ஹீரோவாக நடிக்க வெளியான திரைப்படம், சச்சின். இந்த படத்தை ஜான் மகேந்திரன் இயக்கியிருந்தார். இதில் விஜய்க்கு ஜோடியாக ஜெனிலியா ஹீரோயினாக நடித்திருந்தார். வடிவேலு, தாடி பாலாஜி என பல பேர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருப்பர்.
விஜய்யின் முக்கியமான காதல் மற்றும் காமெடி கலந்த படங்களுள் ஒன்றாக இருக்கிறது, சச்சின். இந்த படத்தின் பாடல்கள் தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் இசையில் பலரையும் கிரங்கடித்தது. அப்படிப்பட்ட இந்த படத்தின் மறக்க முடியாத ஒரு கதாப்பாத்திரம்தான், பிரீத்தி. இந்த பிரீத்தி என்பது ஒரு குழந்தை கதாப்பாத்திரம் ஆகும்.
சினிமாவில், குழந்தை கதாப்பாத்திரத்தில் வரும் குழந்தைகள், பாதி நேரத்தில் அந்த ஒரு படத்தோடு காணாமல் போய் விடுவர். ஒரு சிலர் வளர்ந்த பின்னும் சினிமாவில் விடாமல் நடித்து பெரிய இடத்திற்கு வருவர். சச்சின் படத்திலும் அனைவர் மனதையும் கவர்ந்த குழந்தை கதாப்பாத்திரம் ஒன்று இருந்தது. “உங்க ஸ்மைல் க்யூட்டா இருக்கு..” இந்த டைலாக்கை படிக்கும் போதே அந்த குழந்தையின் குரலும் அதன் முகமும் நினைவிற்கு வந்திருக்கும்.
அந்த குழந்தை கதாப்பாத்திரத்தின் பெயர் ப்ரீத்தி. இதில், சச்சினுக்கு குட்டி தோழியாக வரும் அந்த ப்ரீத்திக்கு, உடலில் பிரச்சனை இருப்பதால் ஒரு சில நாட்களில் உயிரிழந்து விடும் என்கிற தகவல் ஹீரோவுக்கு தெரியவரும். இது தெரிந்த பிறகு, அந்த குழந்தையின் கடைசி தருணங்களில் விஜய் அக்குழந்தை கூடவே இருப்பார், அதை சிரிக்க வைப்பார். பின்னர் அந்த குழந்தை இறந்து விடும்.
ப்ரீத்தியாக நடித்த அந்த குழந்தையின் நிஜப்பெயரே ப்ரீத்திதான். அந்த குழந்தைதான் தற்போது வளர்ந்து, 20களில் உள்ள பெண்ணாக நிற்கிறார். அவர் சமீபத்தில் ஒரு ரீலை பதிவிட்டுள்ளார். அதில், தனது சிறுவயது சச்சின் படத்தின் காட்சியையும் அவர் இணைத்திருக்கிறார். இந்த வீடியோ, வெளியிட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே படு வைரலாகி பல மில்லியன் வியூஸ்களை பெற்று கொடுத்துள்ளது.
ப்ரீத்தி, தற்போது வளர்ந்து பாடல் எழுதுபவராகவும், பாடல் பாடுபவராகவும் இருக்கிறார். அடிக்கடி ஆங்கில பாடல்களை பாடி, வீடியோ வெளியிடுவதை ஹாபியாக கொண்டிருக்கிறார்.