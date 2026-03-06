அல்லு அர்ஜூன்–அட்லீ பட வாய்ப்பு கிடைத்தது எப்படி? சாய் அபயங்கர் சொன்ன தகவல்!

திங்க் மியூசிக் தயாரிப்பில், இளம் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையமைத்து, அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இண்டீ பாடல் ‘பவழ மல்லி’ சென்னையில் நடைபெற்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்டது. சாய் அப்யங்கர் மற்றும் ஸ்ருதி ஹாசன் இணைந்து பாடிய இந்தப் பாடல், வளர்ந்து வரும் இன்டிபென்டென்ட் இசை உலகத்திற்கு மற்றொரு உயிரோட்டமான சேர்க்கையாக அமைந்துள்ளது. அதன் தனித்துவமான இசை ரசனை மற்றும் காட்சி அமைப்புகளால் ஏற்கனவே கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.
மேலும் படிக்க: ”என்னை நல்லா புரிஞ்சவங்க”.. சங்கீதா குறித்து விஜய் சொன்ன 3 விஷயங்கள்! அப்புறம் ஏன் விவாகரத்து?
5/5 @SaiAbhyankkar pic.twitter.com/nRIYiRcNM4
— VILAS AR (@Vilas_Off) March 6, 2026
சாய் அபயங்கர் பேச்சு!
வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியில் பேசிய சாய் அபயங்கர், “எனக்கு இந்த தளத்தை வழங்கிய சந்தோஷ் அண்ணா மற்றும் மகேஷ் அண்ணாவுக்கு நன்றி கூற விரும்புகிறேன். அவர்கள் எனது தொழில் வாழ்க்கையை வடிவமைப்பதில் வலுவான தூண்களாக இருந்துள்ளனர். அவர்களின் ஆதரவு எனக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, என்மீது தொடர்ச்சியாக அன்பு மற்றும் ஊக்கத்தை பொழிந்து வரும் ரசிகர்களுக்கு ஆழ்ந்த நன்றி,” என்று அவர் கூறினார்.
need more of shruti - abhyankar collabs in the future pic.twitter.com/YmAiler9ww
— kia. (@jyozy0) March 6, 2026
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “கருப்பு திரைப்படம் உலகளவில் ஏப்ரல் வெளியீட்டுக்கு தயாராகி வருகிறது. தனுஷ் சாரின் D55 படத்திற்கான முன்னேற்பாடு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அல்லு அர்ஜூன்–அட்லீ திரைப்படத்திற்கும் நான் இசையமைக்கிறேன். அட்லீ அண்ணா என்னை முதலில் சந்தித்தபோது, எனது ஒரு தனிப்பாடல் இசையை இசைத்துக் காட்டினேன்; உடனடியாக அவர் தனது அடுத்த படத்திற்கு இசையமைக்க விருப்பமா என்று கேட்டார். அவர் என்மீது வைத்த நம்பிக்கைக்கு நான் எப்போதும் நன்றியுடையவனாக இருப்பேன்,” என்று அவர் கூறினார்.
பவழ மல்லி
நடிப்பில் கால்பதிக்கும் வாய்ப்புகள் குறித்து கேட்கப்பட்டபோது, “இன்று இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவரும் எனது இசைக்காகவே வந்துள்ளனர்; அது எனக்கு எல்லாவற்றையும் அர்த்தப்படுத்துகிறது. நான் தொடர்ந்து கடின உழைப்பை செலுத்தி, சிறந்த இசையை வழங்குவதில் கவனம் செலுத்த விரும்புகிறேன்,” என்று அவர் தெரிவித்தார். தனது தொடர்ச்சியான வெற்றி மற்றும் அதனுடன் வரும் சவால்கள் குறித்து பேசிய சாய் அபயங்கர், “இன்று கலைஞர்கள் தங்கள் திறனை காட்ட பல தளங்கள் உள்ளன. அதே சமயம், நாம் இன்னும் கடினமாக உழைக்க வேண்டும். எனது பெற்றோருக்கு தொடர்ச்சியான உத்வேகமாக இருந்ததற்கு நன்றி; எனது வழிகாட்டிகளுக்கு வழிகாட்டியதற்கு நன்றி; அனைத்து இசை ஸ்ட்ரீமிங் தளங்களுக்கும் அவர்களின் ஆதரவுக்கு நன்றி.”
Watch #pavazhamalli noww !!! pic.twitter.com/bZ48eP15T4
— abhyankkar (@SaiAbhyankkar) March 6, 2026
‘பவழ மல்லி’ பாடலுக்காக திங்க் மியூசிக் உடனான கூட்டணி குறித்து பேசிய அவர், “நான் 45 வினாடிகள் மட்டுமே ஸ்கிராட்ச் இசையை இசைத்துக் காட்டினேன்; உடனடியாக மகேஷ் அதை எங்கள் ஐந்தாவது ஒத்துழைப்பாக பூட்டினார். இந்த பாடலை அழகாக உயிர்ப்பித்த இயக்குநர் தேஜோ பரத்வாஜுக்கு நன்றி. நிகேத் பொம்மி காட்சி வடிவமைப்பில் வலுவான தூணாக இருந்தார். இயக்குநர் கீர்த்திஸ்வரன் எனது ஸ்டுடியோவிற்கு முதலில் வந்த இயக்குநராக இருந்து, எப்போதும் முழு உருவாக்க சுதந்திரத்தை வழங்கியுள்ளார். நடன இயக்குநர் ஷெரிஃப் மாஸ்டர் மற்றும் இந்த பாடலை அற்புதமாக்கிய முழு குழுவுக்கும் நன்றி,” என்று அவர் கூறினார்.
மேலும் படிக்க: பட்டையை கிளப்பும் ‘தாய் கிழவி’.. 5 நாட்களில் இவ்வளவு வசூலா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ