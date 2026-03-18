34 ஆண்டுகால பந்தம் முடிகிறதா? ரஹ்மானை கழட்டிவிட்ட மணிரத்னம், புதிய படத்திற்கு GenZ இசையமைபாராளர்

Mani Ratnam to have Sai Abhyankkar over AR Rahman : இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கும் அடுத்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி மற்றும் சாய் பல்லவி நடிக்க இருப்பதாக, சமீபத்தில் செய்திகள் வெளியானது. மேலும் இந்த படம் முழுக்க முழக்க காதல் மையமாக கொண்டு எடுக்கப்படபோவதாக கூறப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி கடந்த 34 வருடங்களாக இயக்குநர் மணிரத்னம் படத்திற்கு இசையமைத்து வந்த ஏ.ஆர். ரஹ்மான், தற்போது இந்த படத்திற்கும் இசையமைபார் என்று கூறப்பட்டு வந்தது. ஆனால், தற்போது இந்த கூட்டணி உடைந்து, புதியதாக 20 வயது கொண்ட இளம் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கப் போவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ஏ.ஆர். ரஹ்மானுக்குப் பதிலாக சாய் அபயங்கர்
இது தொடர்பாக வெளியின சில தகவலின்படி, இயக்குனர் மணிரத்னம் தனது அடுத்த படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கரை ஒப்பந்தம் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இது தொடர்பாக எந்த ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின் படக்குழு தரப்பில் வெளியிடப்படவில்லை.
இந்த செய்தி அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதியானல், இதன் மூலம் மணிரத்னத்துடன் இணைந்து பணியாற்றும் மூன்றாவது இசையமைப்பாளராக சாய் அபயங்கர் ஆவார். முன்னதாக மணிரத்னம் இயக்கிய திரைப்படங்களில் முதலில் இளையராஜா இசையமைத்து இருந்தார். இவரை தொடர்ந்து 1992-ஆம் ஆண்டு வெளியான 'ரோஜா' திரைப்படத்தின் மூலம், ஏ.ஆர். ரஹ்மானுடனான தனது நீண்டகாலக் கூட்டணியைத் தொடங்கினார் இயக்குனர் மணிரத்தினம்; இக்கூட்டணி கடந்த 34 ஆண்டு காலமாக ஹிட் ஜோடியாக இருந்து வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில் தற்போது இந்த டிரெண்ட்டை முற்றிலும் மற்ற இயக்குனர் மணிரத்னம் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதனுடன் படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைப்பார் என்றும் கூறப்படுகிறது.
இயக்குனர் மணிரத்தினம் இயக்கும் இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி நாயகனாக நடிக்க சாய் பல்லவி நாயகியாக நடிக்க இருக்கிறார். மேலும் தற்போது இந்த படத்திற்காக ப்ரீ ப்ரோடக்ஷன்ஸ் பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும் கூடிய இசையமைப்பாளர் யார் என்கிற தகவல் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும்.
முன்னணி இயக்குனர் கூட்டணியில் சாய் அபயங்கர்
இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் பிரபல பின்னணி பாடகர்களான திப்பு ஹரினி ஆகியோரது மகன் ஆவார். ஆரம்பத்தில் பல ஆல்பம் பாடல்களை வெளியிட்டு பிரபலமான, இவர் வெகு விரைவில் பான் இந்தியா இசையமைப்பாளராக கலக்கி வருகிறார். தற்போது அடுத்தடுத்து பெரிய படங்களுக்கு இசையமைத்து வரும் சாய் அப்யங்கர் தற்போது சென்சேஷன் இசையமைப்பாளராக திகழ்கிறார்.
20 வயதாகும் இந்த இளம் இசையமைப்பாளரை அனைவரும் கட்சி சேரா பாடல் மூலம் தெரிந்து கொண்டனர். இப்போது இவரது பட லைன் அப் மட்டும் ரொம்ப பெரிதாக இருக்கிறது. இவர் மொத்தம் 17 படங்களுக்கு இசையமைக்க இருக்கிறார். அதன்படி ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா நடிக்கும் கருப்பு படத்திற்கு முதலில் இசையமைக்க இருந்தது, இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்தான். ஆனால் சில தனிப்பட்ட காரணங்களால் இந்த படத்தில் இருந்து அவர் விலகி விட்டார். இதையடுத்து இந்த படத்தில் சாய் அபயங்கர் இசையமைக்க கமிட்டானார். இதனை தொடர்ந்து அட்லீ, அல்லு அர்ஜுனின் ஆக்ஷன்-சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் த்ரில்லர் திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது. சன் பிக்சர்ஸ் இயக்கும் இந்த படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கிறார்.
லோகேஷ் கனகராஜ்ஜின் தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் படம், பென்ஸ். ராகவா லாரன்ஸ் நடிக்கும் இந்த படத்தை பாக்கியராஜ் கண்ணன் இயக்குகிறார். இதில் மலையாள நடிகர் நிவின் பாலி வில்லனாக வருகிறார். இதுவும் LCU கதைகளுள் ஒன்றாகும். இந்த படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கிறார். சிம்பு வெற்றிமாறன் கூட்டணியில் உருவாகும் அரசன் படத்திற்கும், சிம்புவை வைத்து அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கும் அவரது 51வது படத்திற்கும் சாய் அபயங்கர் இசையமைப்பாளராக கமிட்டாகியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து சிவகார்த்திகேயன், குட் நைட் படத்தின் இயக்குநர் விநாயக் சந்திரசேகரின் கூட்டணியில் உருவாகும் படத்திற்கும் சாய் அபயங்கர் இசையமைப்பதாக கூறப்படுகிறது.
அஜித்தின் 64வது படத்தை GBU இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கும் சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கிறாராம். இவை மட்டும் இல்லை, கார்த்தி நடிக்கும் மார்ஷல், தனுஷின் D55 படம் என அடுத்தடுத்து பெரிய படங்களுக்கு இசையமைத்து வருகிறார் சாய் அப்யங்கர்.
(பொறுப்பு துறப்பு: மேற்கூறிய தகவல்கள், இணையத்தில் இருந்த தரவுகளை மட்டுமே வைத்து எழுதப்பட்டது. இந்த செய்தியை ஜீ தமிழ் நியூஸ் (ZEE TAMIL NEWS) உறுதிப்படுத்தவில்லை, இதற்கு எங்களின் நிறுவனம் பொறுப்பேற்காது.)
