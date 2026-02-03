5,000 சம்பளத்தில் தொடங்கி இன்று 6 கோடி சம்பளம் வாங்கும் தனுஷ் பட நடிகை

90-களில் இருந்த திரையுலகம் தற்போது பெரிய அளவில் மாறியுள்ளது. பொதுவாக 30 வயதை நெருங்கினால் நடிகைகளின் மார்க்கெட் முடிந்துவிட்ட என்று முன்பு கூறப்பட்ட நிலையில் இதற்கு மாறாக தற்போது நடிகைகளின் திறமை மார்க்கெட் வேல்யூ பொறுத்து அவர்களின் திரை பயணம் முடிவு செய்யப்படுகிறது. குறிப்பாக சில நடிகைகள் "காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள்" என்கிற பழமொழிக்கு ஏற்ப, திருமணத்தை தள்ளி வைத்து விட்டு, தொடர்ந்து நடிப்பில் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர். அப்படிப்பட்ட நடிகைகளில் ஒருவர் தான், முன்பு 5000யிரம் சம்பளத்தில் தன்னுடைய திரை பயணத்தை தொடங்கி இப்போது பல கோடி சம்பளம் வாங்கி வருகிறார். அந்த நடிகை வேறு யாருமில்லை அவர், நடிகை சாய் பல்லவி ஆவார்.
நடிகை சாய் பல்லவி என்றாலே, திரையில் அவர் வெளிப்படுத்தும் அசாத்தியமான நடிப்புத் திறமை, இயல்பான பெண் போன்ற தோற்றம் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கும் வித்தியாசமான கதைக்களங்கள் தான் ரசிகர்களின் மனதிற்கு வரும். மலையாளம், தெலுங்கு என மற்ற மொழிப் படங்களிலும் நடித்து வரும் அவர், கடந்த 2024ல் வெளியான சிவகார்த்திகேயனின் 'அமரன்' படத்திற்குப் பிறகு, தமிழில் மேலும் பல முக்கிய பட வாய்ப்புகளைப் பெற்று, தனது மார்க்கெட்டைபாலிவுட் வரை வலுப்படுத்தி உள்ளார்.
ஒரு நடனக் கலைஞராக தனது வாழ்க்கையைத் சின்னத்திரையில் தொடங்கிய சாய் பல்லவி தி நிகழ்ச்சியில் நடனக் கலைஞராக பங்கேற்றார். அப்போத சாய் பல்லவி பெற்ற முதல் சம்பளம் ஐந்தாயிரம் தானாம். அதன்பிறகு கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டில் ப்ரேமம் படத்தின் மூலம் கதாநாயகியாக அறிமுகமானார். இந்த படத்தின் மூலம் தென்னிந்தியா முழுவதும் பெரிய அளவில் கவனிக்க ஈர்த்தார்.
இந்த படத்திற்கு பிறகு இவர், தியா படத்தின் மூலம் தமிழில் அறிமுகமானார். இந்த் படத்தை தொடர்ந்து, தனுஷுக்கு ஜோடியாக மாரி, சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக NGK, கார்க்கி போன்ற படங்களில் நடித்தார். இதில் கடந்த 2024 ல் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக நடித்த அமரன் திரைப்படம் ஒட்டு மொத்த ரசிகர்கள் மனதையும் கொள்ளையடித்தது. தென்னிந்திய படங்களில் நடித்து வந்த நடிகை சாய் பல்லவி, தற்போது இந்தி திரையுலகில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளார். நடிகர் அமீர்கான் தயாரிப்பில் உருவாகும் ஏக் தின் எனும் புதிய திரைப்படத்தின் மூலம் பாலிவுட்டில் அறிமுகமாகின்றார் சாய் பல்லவி.
இதனை அடுத்து இவர் ரன்பீர் கபூருக்கு ஜோதியாக ராமாயணம் என்ற படத்தில் சீதை கதாபாத்திரத்தை ஏற்றிருக்கிறார். தென்னிந்திய சினிமாவில் எப்படி சாய் பல்லவிக்கென்று தனி மார்க்கெட் உருவாகியிருக்கிறதோ அதுபோல பாலிவுட்டிலும் உருவாகும் என்று அவரது ரசிகர்களின் கூறி வருகின்றனர்.
இப்படி படங்களை குவித்து வைத்திருக்கும் இந்த நேரத்தில் தற்போது மீண்டும் தனுஷுக்கு ஜோடியாக நடிக்க உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. மாரி படத்தைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக தனுஷ் சாய் பல்லவி கூட்டணி இணைந்துள்ளார். ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கும் இந்த படத்தின் டைட்டில் டீசர் அண்மையில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே கவனத்தை ஈர்த்தது.
இந்நிலையில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் சாய் பல்லவி, தற்போது வெளியாகி உள்ள தகவலின் படி ரூ.6 கோடிக்கு சம்பளம் வாங்கி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
