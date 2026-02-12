நயன்தாராவுக்கே டஃப் கொடுக்கும் சாய் பல்லவி.. D55 படத்திற்கு வாங்கும் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

Sai Pallavi Salary For D55: நடிகை சாய் பல்லவி என்றாலே, திரையில் அவர் வெளிப்படுத்தும் அசாத்தியமான நடிப்புத் திறமை, இயல்பான பெண் போன்ற தோற்றம் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கும் வித்தியாசமான கதைக்களங்கள் தான் ரசிகர்களின் மனதிற்கு வரும். மலையாளம், தெலுங்கு என மற்ற மொழிப் படங்களிலும் நடித்து வரும் அவர், கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு வெளியான சிவகார்த்திகேயனின் 'அமரன்' படத்திற்குப் பிறகு, தமிழில் மேலும் பல முக்கிய பட வாய்ப்புகளைப் பெற்று, தனது மார்க்கெட்டைபாலிவுட் வரை வலுப்படுத்தி உள்ளார்.
ஒரு நடனக் கலைஞராக தனது வாழ்க்கையைத் சின்னத்திரையில் தொடங்கிய சாய் பல்லவி தி நிகழ்ச்சியில் நடனக் கலைஞராக பங்கேற்றார். இதன் பின்னர் கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டில் ப்ரேமம் படத்தின் மூலம் கதாநாயகியாக அறிமுகமானார். இந்த படத்தின் மூலம் தென்னிந்தியா முழுவதும் பெரிய அளவில் கவனிக்க ஈர்த்தார். இந்த படத்திற்கு பிறகு இவர், தியா படத்தின் மூலம் தமிழில் அறிமுகமானார். இந்த் படத்தை தொடர்ந்து, தனுஷுக்கு ஜோடியாக மாரி, சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக NGK, கார்க்கி போன்ற படங்களில் நடித்தார். இதில் குறிப்பாக கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக நடித்த அமரன் திரைப்படம் ஒட்டு மொத்த ரசிகர்கள் மனதையும் கொள்ளையடித்தது.
தென்னிந்திய படங்களில் நடித்து வந்த நடிகை சாய் பல்லவி, தற்போது இந்தி திரையுலகில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளார். நடிகர் அமீர்கான் தயாரிப்பில் உருவாகும் ஏக் தின் எனும் புதிய திரைப்படத்தின் மூலம் பாலிவுட்டில் அறிமுகமாகின்றார் சாய் பல்லவி.இதனை அடுத்து இவர் ரன்பீர் கபூருக்கு ஜோதியாக ராமாயணம் என்ற படத்தில் சீதையாக நடிக்கிறார். தென்னிந்திய சினிமாவில் எப்படி சாய் பல்லவிக்கென்று தனி மார்க்கெட் உருவாகியிருக்கிறதோ அதுபோல பாலிவுட்டிலும் உருவாகும் என்று யூகிக்கப்படுகிறது.
இப்படி படங்களை குவித்து வைத்திருக்கும் இந்த நேரத்தில் தற்போது மீண்டும் தனுஷுக்கு ஜோடியாக நடிக்க உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. மாரி படத்தைத் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக தனுஷ் சாய் பல்லவி கூட்டணி இணைந்துள்ளார். ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கும் இந்த படத்தின் டைட்டில் டீசர் அண்மையில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே கவனத்தை ஈர்த்தது. இந்த படத்தில் ஸ்ரீலீலாவும் நடிக்கிறார்.
இந்நிலையில் தற்போது இந்த படத்தில் நடிக்க நடிகை சாய் பல்லவி வாங்கப்போகும் சம்பளம் எவ்வளவு என்கிற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி இந்த படத்தில் நடிக்க 12 கோடி ரூபாய் சம்பளமாக பெறப்போவதாக தகவல் கசிந்துள்ளது. இது தற்போது நயன்தாரா மூக்குத்தி அம்மன் 2, யாஷ் உடன் டாக்சிக் படங்களில் நயன்தாரா வாங்கி இருக்கும் சம்பத்தை விட அதிகமாகும். இதன் மூலம் அதிக சம்பள பெரும் பிரிவில் நயன்தாராவை விட சாய் பல்லவி முந்தி இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
