சல்லியர்கள் படத்தின் திரை விமர்சனம்! படம் எப்படி உள்ளது?

இந்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியாக இருந்த சல்லியர்கள் படம் தற்போது OTT Plus என்ற ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி உள்ளது. படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 2, 2026, 01:13 PM IST
  • எப்படி இருக்கிறது சல்லியர்கள்?
  • OTT Plus தளத்தில் வெளியாகி உள்ளது.
  • படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.

டி.கிட்டு இயக்கத்தில் சத்யாதேவி, கருணாஸ், திருமுருகன், மகேந்திரன், ஜானகி ஆகியோர் நடிப்பில் கென் & ஈஸ்வர் இசையில் உருவாகி உள்ள படம் தான் சல்லியர்கள். இலங்கையின் ஈழப் போர் காலத்தின் மறக்கப்பட்ட வீரர்களான மருத்துவர்களின் துணிச்சலான கதையை திரையில் கொண்டு வந்திருக்கிறார் இயக்குநர் டி.கிட்டு. மேதகு படத்தின் மூலம் தன்னை நிரூபித்த இயக்குநர், இரண்டாவது படமான சல்லியர்கள் மூலம் தமிழ் சினிமா தொடாத துணிச்சலான கதைக்களத்தை தேர்ந்தெடுத்துள்ளார். 

இலங்கையில் சிங்கள - தமிழ் இனங்களுக்கு இடையிலான போர் காலத்தில், பதுங்கு குழிகளில் அமைக்கப்பட்ட மருத்துவ மையங்களில் சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்களின் வாழ்க்கையே படத்தின் கரு. மருத்துவர்களாக வரும் சத்யாதேவி மற்றும் மகேந்திரன் மருத்துவ தர்மத்தின்படி எதிரி ராணுவ வீரர்கள் காயமடைந்து வந்தாலும் அவர்களை காப்பாற்றுகிறார்கள். இந்நிலையில் சிங்கள ராணுவம் மருத்துவ சிகிச்சை மையங்களை குண்டுகள் வீசி தகர்க்க முடிவெடுக்கிறது. உயிருக்கு பயந்து ஓடாமல், நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளித்துக்கொண்டே இருக்கும் மருத்துவர்களின் தியாகத்தை பற்றி படம் பேசுகிறது.

நடிப்பு மற்றும் தொழில்நுட்பம்

சத்யாதேவியின் நடிப்பு படத்தின் உயிர்நாடி என்றே சொல்லலாம். டிசிஎஸ் நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய அவர், இந்த படத்திற்காக வேலையை ராஜினாமா செய்து விட்டு, ஒன்றரை மாதம் பயிற்சி எடுத்துள்ளார். மருத்துவர் கதாபாத்திரத்தை நம்பத்தகுந்ததாக செய்ய, உண்மையான மருத்துவர்களிடம் பயிற்சி பெற்று, தையல் போடும் பயிற்சிக்காக இறைச்சியை வாங்கி பயிற்சி மேற் கொண்டுள்ளார். மகேந்திரனும் சக மருத்துவராக சிறப்பாக நடித்துள்ளார். எப்போதும் ஆக்ரோஷமாக நடித்த அவரை, இயக்குநர் கிட்டு முற்றிலும் வேறுபட்ட அமைதியான கதாபாத்திரமாக மாற்றியுள்ளார்.

கருணாஸின் நடிப்பு கண்ணீர் வரவழைக்கிறது. "தலைகுனிந்து சாகாதே" என உயிர் போகும் தருணத்தில் தனது மகனிடம் சொல்லும் காட்சி படத்தின் மிக உணர்ச்சிகரமான தருணம். திருமுருகன், சந்தோஷ், மோகன் உள்ளிட்டோரின் நடிப்பும் பாராட்டுகளை பெறுகிறது. நாகராஜ் - பிரியலயா காதல் ஜோடியின் காதல் காட்சிகள் ரசிக்க வைக்கிறது. போராளிகளாக மாறும் காதலர்களின் பயணம் மனதை நெகிழ வைக்கிறது.

தொழில்நுட்ப சிறப்புகள்

சிபி சதாசிவத்தின் ஒளிப்பதிவு போர்க்களத்தின் யதார்த்தத்தை திரையில் கொண்டு வருகிறது. கென் & ஈஸ்வர் இசையமைப்பில், கவிஞர் வைரமுத்து மற்றும் டி.கிட்டு வரிகளில் உருவான பாடல்கள் மீண்டும் கேட்கும் வகையில் அமைந்துள்ளன. "மலரே மலரே", "தாயே" பாடல்கள் மனதில் சிறப்பாக இருந்தது. சி.எம்.இளங்கோவனின் படத்தொகுப்பு படத்தின் வேகத்தை பராமரிக்கிறது. முஜிபூர் ரஹ்மானின் கலை இயக்கம் போர்க்கால பதுங்கு குழிகளை நம்பத்தகுந்ததாக உருவாக்கியுள்ளது. இது படத்தின் உண்மைத்தன்மையை அதிகரிக்கிறது.

'மேதகு' படத்திலேயே தன்னை நிரூபித்த இயக்குநர் கிட்டு, 'சல்லியர்கள்' மூலம் மேக்கிங்கில் அசத்தியுள்ளார். சில இடங்களில் திரைக்கதை யூகிக்கக்கூடியதாக இருந்தாலும், எடுத்துக்கொண்ட கதை, காட்சியமைப்பு, நடிப்பு, மற்றும் கருத்தியல் அம்சங்களில் உயர்ந்து நிற்கிறது. இலங்கை போரை வெறும் வன்முறையாக காட்டாமல், அங்கு உயிர்களை காப்பாற்ற போராடிய 'சல்லியர்கள்' எனப்படும் போராட்ட மருத்துவர்களின் வாழ்க்கையை உருக்கமாக சொல்லியுள்ளார் இயக்குநர். படம் திரையரங்குகளில் வெளியாக இருந்த நிலையில், தற்போது OTT Plus என்ற தளத்தில் வெளியாகி பாராட்டுகள் பெற்று வருகிறது. 

