சல்மான்கான் vs ஷாருக்கான்! உண்மையால் யாருக்கு அதிக சொத்து மதிப்பு உள்ளது?

பொதுவாக பாலிவுட்டில் கான்களின் ஆட்சி தான் இருக்கும் என்று சொல்வார்கள். அவர்களின் ரசிகர் பட்டாளங்கள், படங்கள், அவர்களை சுற்றியுள்ளவர்கள் என தனி ராஜ்யத்தை கட்டிகாப்பாற்றி வருகின்றனர். குறிப்பாக சல்மான் கான் மற்றும் ஷாருக் கான் பாலிவுட்டில் முக்கிய நடிகர்களாக உள்ளனர். இவர்களுக்கு என்று தனி ரசிகர் கூட்டம் இருக்கிறது. இந்நிலையில் இவர்கள் இருவரில் யார் அதிக சொத்து வைத்துள்ளார்கள் என்று பார்ப்போம். சல்மான் கான் மற்றும் ஷாருக் கான் ஆகியோரின் சொத்து மதிப்பை ஒப்பிட்டு பார்த்தால், 2025 ஆம் ஆண்டில் ஷாருக்கான் தான் அதிக சொத்து வைத்துள்ளார் என்று சொல்லலாம்.
ஷாருக் கான் - சொத்து மதிப்பு
ஷாருக் கான் இந்தியாவின் முன்னணி நடிகராக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு தொழில் அதிபராகவும் உள்ளார். தற்போது உலகில் மிகுந்த சொத்து மதிப்பு கொண்ட நடிகராக அறியப்படுகிறார். 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான Hurun India Rich List படி, அவருடைய சொத்துவிலை சுமார் ரூ.12,490 கோடி (அமெரிக்க டாலர் 1.4 பில்லியன்) ஆக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஷாருக்கான் Red Chillies Entertainment என்ற தயாரிப்பு நிறுவனமும், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் என்ற IPL அணியின் பங்குதாரராக உள்ளார். 30 வருடங்களுக்கு மேல் நடிகராக இருந்தாலும், தற்போது தயாரிப்பாளராகவும், வியாபாரியாகவும் தனது வருமானத்தை பெரிதும் வளர்த்துள்ளார். இவரது முக்கிய வருமான ஆதாரமாக திரைப்படங்கள், விளம்பரங்கள் மற்றும் முதலீடுகள் உள்ளன.
சல்மான் கான் - சொத்து மதிப்பு
சல்மான் கான் பாலிவுட்டில் மிகவும் பிரபலமான ஒரு நடிகராக உள்ளார். சினிமாவை தாண்டி பல்வேறு சர்ச்சைகளிலும் இவரது பெயர் வந்து பொதும். பல பிரபல படங்களில் நடித்து, மிகவும் பரபரப்பான நடிகராக உள்ளார். சல்மான் சொத்து மதிப்பு கிட்டத்தட்ட ரூ.2,900 கோடி என்று மதிப்பிடப்படுகிறது. அவரது சொத்துகளில் Galaxy அபார்ட்மெண்ட்ஸ், பன்வேல் பண்ணை, யாட்ச் மற்றும் Being Human என்ற பிராண்டு அடங்கும். தொடர்ந்து படங்கள், விளம்பரங்கள் மற்றும் வணிக நடவடிக்கைகள் மூலம் வருமானம் ஈட்டுகிறார் சல்மான்கான். ஆனால் ஷாருக் கானை ஒப்பிடும்போது, அவருடைய சொத்து அளவு குறைவாகவே உள்ளது.
- ஷாருக் கான் திரைப்படங்கள், தயாரிப்பு நிறுவனம், IPL பங்கு, விளம்பரங்கள், முதலீடுகள் மூலம் ரூ.12,490 கோடி சொத்து வைத்துள்ளார்.
- சல்மான் கான் திரைப்படங்கள், விளம்பரங்கள், Being Human பிரான்ட், ரியல் எஸ்டேட் மூலம் ரூ.2,900 கோடி சொத்து வைத்துள்ளார்.
சமீபத்திய வளர்ச்சிகள்
ஷாருக் கான் தொடர்ந்து தனது திரைப்படங்கள் மற்றும் வியாபாரங்களில் வெற்றி பெற்று வருகிறார். குறிப்பாக ஜவான் திரைப்படம் 1000 கோடியை தாண்டிய வசூலுடன் பெரும் சாதனை படைத்தது. இது அவருடைய செல்வாக்கு மற்றும் மதிப்பை மேலும் உயர்த்தியது. சல்மான் கான் நடிப்பில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக வெளியாகி வரும் படங்கள் அவ்வளவு சிறப்பாக இல்லை. ரசிகர்கள் படங்களை கொண்டாடினாலும் விமர்சன ரீதியாக வெற்றி பெறவில்லை. இருப்பினும் இருவரும் தங்களுடைய தனித்துவமான செயல்பாடுகள் மூலம் பாலிவு மற்றும் உலகளவில் முன்னிலை வகிக்கின்றனர்.
