Sam CS இசையில் 'மகா அவதார் பரசுராம்' - Music-First முயற்சியால் புதிய அனுபவம்!

சாம் CS, "மகா அவதார் பரசுராம்" படத்தில் music-first முறையில் முன்கூட்டியே இசையை உருவாக்கி, கதையை வழிநடத்தும் புதிய முயற்சியை எடுத்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 24, 2026, 09:30 PM IST

இந்திய சினிமாவில் தனித்துவமான பின்னணி இசை மற்றும் சவுண்ட் டிசைன் மூலம் தனக்கென ஒரு ஸ்டைலை உருவாக்கிய இசையமைப்பாளர் சாம் CS, தற்போது "மகா அவதார் பரசுராம்" திரைப்படத்தின் மூலம் மீண்டும் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறார்.

"மகாவதார் நரசிம்மா" படத்தின் வெற்றிக்கு பிறகு, அதன் உலகத்தை விரிவுபடுத்தும் இந்த புதிய திட்டத்தில் அவர் தொடர்ந்து பணியாற்றுவது ரசிகர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பை வாக்கியுள்ளது.

"music-first" அணுகுமுறை - புதிய முயற்ச்சி

இந்த படத்தின் முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், சாம் CS வழக்கமான நடைமுறையை மாற்றி, காட்சிகளுக்கு முன்பே இசையை உருவாக்கி முடித்துள்ளார். பொதுவாக படப்பிடிப்பு முடிந்த பிறகு இசை அமைக்கப்படும் நிலையில், இங்கு இசையை அடிப்படையாக வைத்து காட்சிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இந்த "music-first" அணுகுமுறை இந்திய சினிமாவில் அரிதாக காணப்படும் ஒன்று. இதனால், இந்த படத்தில் இசை வெறும் பின்னணி அம்சமாக இல்லாமல், கதையின் ஓட்டத்தையும் உணர்ச்சிகளையும் வழிநடத்தும் முக்கிய கூறாக மாறியுள்ளது.

சர்வதேச தரத்தில் உருவாகும் இசை 

மேலும், இந்த திரைப்படம் தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் மிக உயர்ந்த தரத்தில் உருவாகி வருகிறது. உலகளாவிய அனுபவம் கொண்ட ஹாலிவுட் இசைக்கலைஞர்கள் உள்ளிட்ட 250-க்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச நிபுணர்கள் இதில் இணைந்துள்ளனர். இந்த பிரம்மாண்ட அணியுடன் இணைந்து சாம் CS தனது இசையை உலகத் தரத்திற்கு ஏற்ப வடிவமைத்து வருகிறார். பெரிய அளவிலான ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன், பல அடுக்குகளைக் கொண்ட சவுண்ட் அமைப்பு மற்றும் காட்சிகளுடன் நேரடி இணைப்பை ஏற்படுத்தும் இசை இந்த படத்தின் சிறப்பம்சங்களாக உள்ளன.

மேம்பட்ட விஷுவல் & கிராஃபிக்ஸ்

"மகா அவதார் பரசுராம்" படத்தில் முந்தைய பகுதிகளை விட மேம்பட்ட விஷுவல் டிசைன்களும் புதிய கிராஃபிக்ஸ் தொழில்நுட்பங்களும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதற்கேற்றவாறு சாம் CS-ன் இசையும் புதிய பரிமாணத்தில் உருவாகி வருகிறது. 

இந்த படத்தில் சாம் CS வெறும் இசையமைப்பாளராக மட்டுமல்லாமல், கதையின் உணர்வுகளை முன்கூட்டியே வடிவமைக்கும் முக்கிய படைப்பாளராக செயல்படுகிறார். இசையை மையமாகக் கொண்டு உருவாகும் இந்த முயற்சி, இந்திய சினிமாவில் புதிய அனுபவமாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. 

சமீப காலங்களில் பின்னணி இசையுடன் மட்டுமல்லாமல் பாடல்களிலும் சாம் CS கவனம் செலுத்தி வருகிறார். அவரது சமீபத்திய பாடல்கள் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்டை பெற்றுள்ளன. தனித்துவமான மெலடிகள் மூலம் தமிழ் மட்டுமின்றி பல மொழி ரசிகர்களையும் அவர் கவர்ந்து வருகிறார்.

பல மொழி படங்களில் பிஸி 

தற்போது அவர் பல மொழிகளில் உருவாகும் திரைப்படங்கள் மற்றும் வெப் சீரிஸ்களில் பணியாற்றி வருகிறார். இதில் புஷ்கர்-காயத்ரி இயக்கும் அடுத்த படம், ரவி மோகனின் "கராத்தே பாபு", கார்த்தியின் "சர்தார் 2" உள்ளிட்ட திட்டங்கள் அடங்கும். மேலும் இயக்குநர் H. வினோத் மற்றும் நடிகர் தனுஷுடன் இணையும் திட்டங்களும் உருவாகி வருகின்றன. பாலிவுட், தெலுங்கு, கன்னட மொழிகளிலும் அவரின் புதிய படங்கள் குறித்த அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

