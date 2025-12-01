சமந்தா, ராஜ் நிடிமோரு திருமணம் இன்று? முன்னாள் மனைவி வைரல் இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு

Samantha Ruth Prabhu and Raj Nidimoru Wedding: திரைப்பட தயாரிப்பாளர் ராஜ் நிதிமோரு மற்றும் நடிகை சமந்தா ரூத் பிரபு ஆகியோர் பற்றி புதிய வதந்திகள் பரவி வருகின்றன. இதன் முழுமையான தகவலை இங்கே காணலாம்.
தென்னிந்திய திரை உலகில் டாப் நடிகையாக விளங்குபவர் சமந்தா. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் பெரிதாக இந்த படத்திலும் நடிக்கவில்லை என்றாலும் இவருக்கான ரசிகர் கூட்டம் மட்டும் அப்படியே இருக்கிறது. இவர் கடந்த சில மாதங்களாக ராஜ் நெடிமொரு இன்னும் இயக்குனருடன் நெருக்கமாக பழகி வருகிறார். இவர்களுக்குள் காதல் என பேசிக்கொள்கின்றனர். இந்த நிலையில் தற்போது இவர்கள் இருவருக்கும் இன்று திருமணம் நடக்கப்போவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த திருமணம் ஈஷா யோகா மையத்தில் நடைபெறுவதாகக் கூறப்பட்டது.
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் திரையுலகில் இருந்து பிரேக் எடுப்பதாக அறிவித்த சமந்தா, அதற்குப் பிறகு பெரிதாக எந்த படங்களிலும் கமிட்டாகவில்லை. கடைசியாக சிட்டடெல் எனும் பாலிவுட் தொடரில் முக்கிய கதாப்பாத்திரமாக நடித்திருந்தார். அதன் பிறகு, தான் தயாரித்த சுபம் எனும் படத்திலும் நடித்திருந்தார். இதில் வெறும் கெளரவ தோற்றத்தில் மட்டும் வந்தார்.
சில மாதங்களாகவே, அவர் கலந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சிகளில் எல்லாம் இன்னொரு இயக்குநரும் தென்பட்டார். ஆரம்பத்தில் இவர்கள் வெறும் நண்பர்கள்தான் என்று திரை வட்டாரங்களில் கூறப்பட்டது. ஆனால், அந்த நட்பு வெகு சில நாட்களிலேயே காதலாக மாறியதாம். அதை நிரூபிக்கும் வகையில் ராஜ் நிடிமொரு, சமந்தாவை தோள்பட்டையில் அணைத்தபடி இருந்த போட்டோ ஒன்று வைரலானது.
நடிகை சமந்தா, 2017ஆம் ஆண்டு தெலுங்கு நடிகர் நாக சைதன்யாவை மணந்தார். இவர்களின் திருமணம் 3 ஆண்டுகளுக்குள்ளாக விவாகரத்தில் முடிந்தது. சமீபத்தில் நாக சைதன்யா, நடிகை சோபிதாவை திருமணம் செய்து கொண்டார். தற்போது தற்போது சமந்தாவும் இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவெடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதன்படி இவர்களது திருமண இன்று நடக்கவுள்ளது.
இந்நிலையில் சமூக ஊடகங்களில் பரவும் வதந்திகளின்படி, நடிகை சமந்தா, இயக்குநர் ராஜ் நிதிமோருவுடன் சேர்ந்து இன்று கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஈஷா மையத்தில் திருமணம் செய்துகொள்வதாகக் கூறப்படுகிறது. கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஈஷா மையத்தில், சமந்தா மற்றும் 'தி ஃபேமிலி மேன்' இயக்குநர் ராஜ் நிதிமோரு ஆகியோர் திங்கள்கிழமை திருமணம் செய்து கொள்ள இருப்பதாக தகவல் வெளியானது. என்னினும் இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ தகவல் இன்னும் வெளியாகவில்லை.
சமந்தா தனது சமூக ஊடகப் பக்கங்களில், ஈஷா யோகா மையத்தில் தான் மேற்கொண்ட தியானப் பயணங்களின் புகைப்படங்களை அடிக்கடிப் பகிர்ந்துள்ளார். இதனால், அந்த இடம் அவருக்கு ஆன்மீக ரீதியில் முக்கியம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. அவர்களின் திருமணம் குறித்து வதந்திகள் பரவி வந்தாலும், சமந்தா மற்றும் ராஜ் நிதிமோரு இருவரும் இந்த வதந்தியை மறுக்கவோ அல்லது உறுதிப்படுத்தவோ இதுவரை எந்தவிதமான அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையையும் வெளியிடவில்லை.
எனினும் ராஜ் நிதிமோருவின் முன்னாள் மனைவியான ஷ்யாமலி தே (Shhyamali De), தனது இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டது பலரின் கவனத்தை தற்போது ஈர்த்துள்ளது. இந்த பதிவு, ராஜ் மற்றும் சமந்தாவின் திருமண வதந்திகளுக்கு ஒருவிதமான குறியீட்டுப் பதிலாக இருக்கலாம் எனப் பலரும் கூறுகின்றனர். அதன்படி அவர் "விரக்தியடைந்தவர்கள் விரக்தியான காரியங்களைச் செய்வார்கள்" (“Desperate people do desperate things,”) என்று எழுத்தாளர் மைக்கேல் ப்ரூக்ஸ் (Michael Brooks) கூறியதைக் குறிப்பிட்டிருந்தார். தற்போது இந்த பதிவு வைரலாகி வருகிறது.
நடிகை சமந்தா, முதன்முதலில் இயக்குநர் ராஜ் நிடிமோருவுடன் அவரது இணையத் தொடரான 'தி ஃபேமிலி மேன் 2'-ல் இணைந்து பணியாற்றினார். இந்தத் தொடரின் மிகப்பெரிய வெற்றி, சமந்தாவை இந்தித் திரையுலகிற்கு அறிமுகப்படுத்த ஒரு பாலமாக அமைந்தது. எனினும், இந்தப் படப்பிடிப்பின்போதுதான் (சமந்தா - ராஜ் நிடிமோரு), அவர்களுக்குள் ஒரு காதல் மலர்ந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.'தி ஃபேமிலி மேன் 2'-ன் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, ராஜ் நிடிமோரு மற்றும் அவரது இணை இயக்குநர் கிருஷ்ணா டிகே (Raj & DK) இருவரும், வருண் தவான் நடித்த இணையத் தொடரான 'சிட்டாடல்: ஹனி பன்னி'-லும் சமந்தாவை முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க வைத்திருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
