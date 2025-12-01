ராஜ் நிடிமொருவை திருமணம் செய்த சமந்தா! அவரே வெளியிட்ட புகைப்படங்கள்..

Samantha Raj Nidimoru Wedding Photos : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருக்கும் சமந்தா, தற்போது 2வது திருமணம் செய்துள்ளார். இவரது புகைப்படங்கள் இப்போது வைரலாகி வருகிறது.
சமந்தாவின் திருமண புகைப்படங்கள்:
டிசம்பர் 1ஆம் தேதியான இன்று காலை முதல், சமந்தாவிற்கு திருமணம் முடிந்து விட்டது என்ற தகவல், இணையத்தில் வலம் வர தொடங்கியது. இதையடுத்து, அதிகாரப்பூர்வமாக, சமந்தாவே தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் புகைப்படங்களை பகிர்ந்திருக்கிறார்.
கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஈஷா யோகா மையத்தில் உள்ள கோயிலில் சமந்தாவிற்கு திருமணம் நடந்துள்ளது. இதில், 30 பேர் மட்டுமே கலந்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. கூடவே, இவர்கள் மோதிரம் மாற்றி திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளதும் புகைப்படங்களில் இடம் பெற்றுள்ளது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ