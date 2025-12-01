English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ராஜ் நிடிமொருவை திருமணம் செய்த சமந்தா! அவரே வெளியிட்ட புகைப்படங்கள்..

ராஜ் நிடிமொருவை திருமணம் செய்த சமந்தா! அவரே வெளியிட்ட புகைப்படங்கள்..

Samantha Raj Nidimoru Wedding Photos : நடிகை சமந்தா, தனது 2வது திருமண புகைப்படங்களை தற்போது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 1, 2025, 02:07 PM IST
  • சமந்தாவிற்கு திருமணம் நடந்தது!
  • வெளியான புகைப்படங்கள்..
  • ரசிகர்கள் வாழ்த்து..

ராஜ் நிடிமொருவை திருமணம் செய்த சமந்தா! அவரே வெளியிட்ட புகைப்படங்கள்..

Samantha Raj Nidimoru Wedding Photos : தென்னிந்திய திரையுலகில் முக்கிய நடிகையாக இருக்கும் சமந்தா, தற்போது 2வது திருமணம் செய்துள்ளார். இவரது புகைப்படங்கள் இப்போது வைரலாகி வருகிறது.

சமந்தாவின் திருமண புகைப்படங்கள்:

டிசம்பர் 1ஆம் தேதியான இன்று காலை முதல், சமந்தாவிற்கு திருமணம் முடிந்து விட்டது என்ற தகவல், இணையத்தில் வலம் வர தொடங்கியது. இதையடுத்து, அதிகாரப்பூர்வமாக, சமந்தாவே தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் புகைப்படங்களை பகிர்ந்திருக்கிறார்.

கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஈஷா யோகா மையத்தில் உள்ள கோயிலில் சமந்தாவிற்கு திருமணம் நடந்துள்ளது. இதில், 30 பேர் மட்டுமே கலந்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. கூடவே, இவர்கள் மோதிரம் மாற்றி திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளதும் புகைப்படங்களில் இடம் பெற்றுள்ளது.

SamanthaSamandha 2nd WeddingRaj NidimoruWedding Photossamantha wedding

