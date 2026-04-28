சமந்தாவின் பிரம்மாண்ட சொத்து மதிப்பு: ஹீரோக்களுக்கே சவால் விடும் வசூல் வேட்டை

Samantha Net Worth: பான் திரையுலகின் முன்னணி நடிகையாக ஜொலித்து வருகிறார் நடிகை சமந்தா ரூத் பிரபு. எளிய பின்னணியிலிருந்து வந்த 'சாம்', தனது அயராத உழைப்பு மற்றும் திறமையின் வாயிலாகப் பெரும் உயரங்களை எட்டியுள்ளார். தனது தனிப்பட்ட வாழ்வில் பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொண்டபோதிலும், தனது விடாமுயற்சியின் மூலம் அவற்றிலிருந்து மீண்டு வந்து, திரையுலகில் தனது இடத்தை மீண்டும் உறுதியாக நிலைநிறுத்திக்கொண்டார். எத்தனை புதிய கதாநாயகிகள் திரையுலகிற்கு வந்தாலும், திரையுலகில் தனக்கான தனித்துவமான அந்தஸ்து சற்றும் அசைக்க முடியாததாகவே நிலைத்திருக்கும் என்பதை அவர் நிரூபித்துள்ளார். ஏப்ரல் 28-ஆம் தேதியான இன்றி நடிகை சமந்தாவின் பிறந்தநாளாகும்; ராஜு நிடிமோருவுடனான தனது இரண்டாவது திருமணத்திற்குப் பிறகு முதல் பிறந்தநாள் இது என்பதால், இந்த ஆண்டு இப்பிறந்தநாள் ஒரு சிறப்பான முக்கியத்துவத்தைப் பெறுகிறது. இந்த நன்னாளில், சமந்தாவின் வாழ்க்கைப்பயணம், அவரது சொத்து விவரங்கள் மற்றும் பிற தனிப்பட்ட தகவல்களை விரிவாக அறிந்துகொள்வோம்.
சமந்தா ஏப்ரல் 28, 1987 அன்று சென்னையில் பிறந்தார். இவரது இயற்பெயர் சமந்தா ரூத் பிரபு ஆகும். சமந்தாவின் தந்தை ஜோசப் பிரபு ஒரு தெலுங்கர், தாய் நைனிட் ஒரு மலையாளி. இவருடைய சிறுவயது காலம் சென்னையின் பல்லாவரத்தில் கழிந்தது. சென்னையிலேயே தனது படிப்பை முடித்த சமந்தா, படித்துக்கொண்டிருக்கும் போதே மாடலிங் துறையிலும் ஈடுபட்டார். இந்த நிலையில், கௌதம் மேனன் இயக்கத்தில் நாக சைதன்யா கதாநாயகனாக நடித்த 'ஏம் மாயா சேசாவே' (2010) படத்தின் மூலம் திரையுலகில் அறிமுகமானார். மறுபுறம் தமிழில் பாணா காத்தாடி படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார். இவயர் நடித்த பெரும்பாலான படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றதால், இவருக்கு தொடர்ந்து பல பட வாய்ப்புகள் குவியத் தொடங்கின.
இவர் அதன்பிறகு நடித்த பிருந்தாவனம் (2010), தூக்குடு (2011), சீத்தம்ம வாகிட்டிலோ சிரிமல்லி செட்டு (2012), அத்தாரிண்டிகி தாரேதி (2013), கத்தி (2014) போன்ற திரைப்படங்கள் வெற்றி பெற, தமிழ், தெலுங்குத் திரைப்படத் துறைகளில் பெயர்பெற்ற, கூடிய சம்பளம் பெறும் நடிகைகளுள் ஒருவரானார். கதாநாயகியாக ஸ்டார்டம் பெறுவதோடு மட்டுமல்லாமல், தென்னிந்தியாவிலேயே அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகைகளில் ஒருவராகவும் திகழ்ந்தார். தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு மற்றும் ஹிந்தியிலும் சமந்தா நடித்துள்ளார். தனது திரையுலக பயணத்தில் நான்கு ஃபிலிம்பேர் விருதுகள், இரண்டு ஐஃபா (IIFA) விருதுகள் மற்றும் ஆந்திர அரசின் இரண்டு நந்தி விருதுகளையும் பெற்றுள்ளார். இவை தவிர, பல அமைப்புகளிடமிருந்து பல்வேறு விருதுகளையும் அவர் வென்றுள்ளார்.
ஏம் மாயா சேசாவே படத்தின் போது நாக சைதன்யாவுடன் காதலில் விழுந்த சமந்தா, சில காலம் அவருடன் டேட்டிங் செய்தார். பின்னர் இருவீட்டாரின் சம்மதத்துடன் கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு கோவாவில் கோலாகலமாக திருமணம் செய்து கொண்டனர். சில ஆண்டுகள் இவர்களது திருமண வாழ்க்கை சுமுகமாக சென்ற நிலையில், பிறகு கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டன. இதன் காரணமாக, கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு பரஸ்பர சம்மதத்துடன் நாக சைதன்யா - சமந்தா இருவரும் விவாகரத்து பெற்றனர். இதனிடையே மயோசிடிஸ் (Myositis) எனும் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட சமந்தா, அதிலிருந்து மீண்டு வந்தார். இந்த நிலையில், ஹிந்தியில் 'தி ஃபேமிலி மேன்', 'சிட்டடெல் ஹனி பனி' வெப் சீரிஸை இயக்கிய ராஜ் நிடிமோருவை காதலித்து வந்த சமந்தா, கடந்த 2025 டிசம்பரில் அவரை இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டார்.
திரைப்படங்கள், தொழில்கள் மற்றும் பிராண்ட் விளம்பரங்கள் மூலம் சமந்தா பெரும் சொத்துக்களை சேர்த்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதனுடன் ஒரு படத்தில் நடிக்க இவர் சுமார் 7 கோடி முதல் 10 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் சம்பளம் வாங்கி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும், பல முன்னணி நிறுவனங்களின் பிராண்ட் அம்பாசிடராக இருந்து கோடிக்கணக்கில் வருமானம் ஈட்டி வருகிறார். தனது வருமானத்தை ரியல் எஸ்டேட், ஆடை மற்றும் ஆபரணத் துறைகளில் அவர் முதலீடு செய்துள்ளார். கடந்த ஆண்டு ஒரு பிக்கிள்பால் (Pickleball) அணியை அவர் விலைக்கு வாங்கினார். 'ட்ராலாலா மூவிங் பிக்சர்ஸ்' (Trallala Moving Pictures) பேனரில் திரைப்படங்களையும் தயாரித்து வருகிறார். இது தவிர, 'சாக்கி' (Saaki) மற்றும் 'ட்ரூலி ஸ்மா' (Truly Smha) ஆகிய ஃபேஷன் பிராண்டுகளையும் அவர் நடத்தி வருகிறார்.
ஹைதராபாத், சென்னை மற்றும் மும்பை ஆகிய நகரங்களில் சமந்தாவிற்கு பல சொகுசு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் உள்ளன. அதேபோல், அவரது கார் கேரேஜில் பிஎம்டபிள்யூ 7 சீரிஸ், ஜாகுவார் எக்ஸ்எஃப், ஆடி கியூ 7 மற்றும் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் ஜி63 ஏஎம்ஜி போன்ற விலை உயர்ந்த கார்கள் உள்ளன. திரைப்படங்கள் மட்டுமின்றி, தன்னை இந்த நிலைக்கு உயர்த்திய சமூகத்திற்கு கைமாறு செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில், பல தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு அவர் பெரும் தொகையை நன்கொடையாக வழங்கி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
சமந்தாவின் பிறந்தநாள் எப்போது? அவருக்கு இப்போது எத்தனை வயது?
சமந்தா ஏப்ரல் 28, 1987 அன்று பிறந்தார். இன்றைய தேதியின்படி (ஏப்ரல் 28, 2026) அவருக்கு 39 வயது பூர்த்தியாகிறது.
சமந்தா எப்போது ராஜ் நிடிமோருவை திருமணம் செய்து கொண்டார்?
சமந்தா மற்றும் பிரபல பாலிவுட் இயக்குனர் ராஜ் நிடிமோரு (Raj & DK புகழ்) ஆகியோரது திருமணம் டிசம்பர் 1, 2025 அன்று கோயம்புத்தூரில் உள்ள ஈஷா யோகா மையத்தில் மிகவும் எளிமையான முறையில் நடைபெற்றது.
சமந்தா வாங்கும் சம்பளம் எவ்வளவு?
தற்போது சமந்தா ஒரு திரைப்படத்தில் நடிக்க 7 கோடி முதல் 10 கோடி ரூபாய் வரை சம்பளமாகப் பெறுவதாகக் கூறப்படுகிறது. விளம்பரங்கள் மற்றும் பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஒப்பந்தங்கள் மூலம் கூடுதல் வருமானம் ஈட்டுகிறார்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ