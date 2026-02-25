English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சமுத்திரக்கனி நடித்துள்ள தடயம் தொடர் எப்படி உள்ளது? விமர்சனம் இதோ!

Thadayam Web Series Review: சமுத்திரக்கனி, ஷிவதா நாயர் ஆகியோர் நடித்துள்ள தடயம் தொடர் ZEE5 ஓடிடியில் இந்த வாரம் வெளியாகிறது. இந்த வெப் தொடர் எப்படி உள்ளது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 25, 2026, 01:13 PM IST
அஜய் கிருஷ்ணா தயாரிப்பில் ZEE5 Original வடிவில், நவீன் குமார் பழனியில் எழுதி இயக்கியுள்ள வெப் தொடர் தடயம். இந்த தொடரில் சமுத்திரக்கனி, ஷிவதா நாயர், ராஜ் திரன்தாஸ், மூணார் ரமேஷ், சுந்தரபாண்டியன், பிரேம், கொற்றவை, விசாகன், புலிப்பாண்டி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். ZEE5 ஓடிடியில் இந்த வாரம் தடயம் வெப் தொடர் வெளியாக உள்ளது. ரசிகர்கள் அதிகம் எதிர்பார்க்கும் இந்த கிரைம் திரில்லர் வெப் தொடர் ZEE5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக உள்ள நிலையில் எப்படி இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். 

தடயம் தொடரின் கதை 

1995 மற்றும் 1999 ஆகிய இரண்டு கால கட்டங்களில் கதை நடக்கிறது. கதையின் தொடக்கத்தில் ஒருவர் கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்படுகிறார். அதனை தொடர்ந்து இரண்டு கணவன் மனைவிகள் அவர்கள் வீட்டில் கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்படுகின்றனர். இந்த வழக்கு சமுத்திரக்கனி SI ஆக இருக்கும் ஸ்டேஷனிற்கு வருகிறது. ஒரு மாதத்தில் போலீஸ் வேலையை ரிசைன் செய்துவிட்டு போக உள்ள சமுத்திரகனி இந்த வழக்கை விசாரிக்கிறார். அவருக்கு உறுதுணையாக இன்ஸ்பெக்டர் ஷிவதா நாயர் இருக்கிறார். தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திர எல்லைப் பகுதிகளில் கொலை நடப்பதால் இவற்றை யார் செய்திருப்பார்கள் என்று போலீசாரல் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. ஒரு கட்டத்தில் இதனை யார் செய்திருப்பார்கள் என்ற போலீசருக்கு தகவல் கிடைக்கிறது. அதனை தொடர்ந்து விசாரணையை மேற்கொள்கின்றனர். இறுதியில் எப்படி குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்கிறார்கள் என்பதை சுவாரசியமாக சொல்லி இருக்கும் வெப் தொடர் தான் தடயம். 

ஓடிடியில் வெளியீடு!

ZEE5 ஓடிடி தளத்தில் சமீப காலமாக வெளியாகும் வெப் தொடர்கள் நல்ல வரவேற்பு பெற்று வரும் நிலையில், தடயம் தொடரும் அந்த வரிசையில் இணைய உள்ளது. சமுத்திரக்கனி நடித்திருக்கும் முதல் வெப் தொடர் இதுவாகும். போலீஸ் வேலையில் பிடித்தமே இல்லாமல், தனக்குரிய அங்கீகாரம் கிடைக்காததால் VRS பெறுகிறார் சந்திரக்கனி. அந்த சமயத்தில் அவருக்கு கிடைக்கும் இந்த வழக்கு அவரின் போலீஸ் வாழ்க்கையை மற்றும் விதமாக அமைகிறது. கொலை நடந்த வீட்டில் அவர் செய்யும் இன்வெஸ்டிகேஷன் காட்சிகள் புதிதாகவும் சுவாரசியமாகும் இடம் பெற்றுள்ளது. பெரிதாக அலட்டிக் கொள்ளாத ஒரு சாதாரண போலீஸ் அதிகாரியை போல் சமுத்திரக்கனி சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

மறுபுறம் போலிஸ் இன்ஸ்பெக்டராக நடிகை ஷிவதா நாயர் நல்ல ஒரு நடிப்பை கொடுத்துள்ளார். அவரது ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸ் இந்த தொடருக்கு பெரிதும் உதவுகிறது. டிஎஸ்பியாக வரும் மூணார் ரமேஷ் தனது வழக்கமான நடிப்பை கொடுத்துள்ளார். ஆந்திரா காவல் அதிகாரிகளாக நடித்திருப்பவர்களும் நல்ல ஒரு நடிப்பை கொடுத்துள்ளனர். இவர்களை தாண்டி வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள இரண்டு பேரும் ரசிக்க வைக்கின்றனர். இயக்குனர் நவீன் குமார் பழனிவேல் தமிழ் ரசிகர்களுக்கு ஏற்ற ஒரு சிறப்பான இன்வெஸ்டிகேஷன் தொடரை கொடுத்துள்ளார். ஒரு வெப் தொடருக்கு தேவையான அனைத்து விதமான சஸ்பென்சிகளும் இந்த தொடரில் உள்ளது. அதுதான் இது வெற்றிக்கு உறுதுணையாக அமைந்துள்ளது. குறிப்பாக கிளைமாக்ஸ் காட்சி ரசிக்கும் படியாக இருந்தது. ஒரு படம் பார்க்கும் நேரத்தில் ஒரு சிறப்பான ஒரு திரில்லர் தொடரை பார்க்கும் அனுபவம் தடயம் மூலம் கிடைக்கிறது. இந்த வாரம் ZEE5 ஓடிடியில் வெளியாகும் தடயம் தொடர் நிச்சயம் கிரைம் திரில்லர் ரசிகர்களுக்கு பிடிக்கலாம்.

