  • தாம்பத்தியத்தில் முறிவு... நடிகையுடன் உறவு; விஜய் மீது சங்கீதாவின் குற்றச்சாட்டுகள்

தாம்பத்தியத்தில் முறிவு... நடிகையுடன் உறவு; விஜய் மீது சங்கீதாவின் குற்றச்சாட்டுகள்

Sangeetha allegations against Vijay: நடிகரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய் மீது அவரது மனைவி சங்கீதா சுமத்தியுள்ள குற்றச்சாட்டுகளை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 27, 2026, 07:46 PM IST
  • 2021இல் விஜய் திருமணத்தை தாண்டிய உறவில் இருப்பதை அறிந்தேன் - சங்கீதா
  • நடிகையுடன் வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்தார் - சங்கீதா
  • சமூக ஊடகங்களிலும் புகைப்படங்களை நடிகை பதிவிட்டார் - சங்கீதா

தாம்பத்தியத்தில் முறிவு... நடிகையுடன் உறவு; விஜய் மீது சங்கீதாவின் குற்றச்சாட்டுகள்

Sangeetha allegations against Vijay: பிரபல நடிகராக வலம் வந்த விஜய், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் தமிழக வெற்றி கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கினார். வரும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில், தமிழக வெற்றி கழகம் முதல்முறையாக சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட இருக்கிறது.

இந்நிலையில் அவரது மனைவி சங்கீதா, விவாகரத்து கேட்டு செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்து இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கணவன் விஜய் மற்றும் மனைவி சங்கீதா ஆகிய இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வந்ததாக கூறப்பட்டு வந்தது. 1998ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் விஜய் - சங்கீதா திருமணம் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், 1999ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 25ஆம் தேதி சென்னை எழும்பூரில் உள்ள ராஜா முத்தையா மன்றத்தில் இந்து முறைப்படி திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது. இருவருக்கும் 25 வயதில் மகனும், 20 வயதில் மகளும் உள்ளனர்.

விவாகரத்து கேட்டு சங்கீதா மனு

இந்நிலையில், செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில், விஜய்யின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கேட்டு மனு தாக்கல் செய்துள்ளதார். சென்னையை சேர்ந்த சங்கீதா தரப்பு வழக்கறிஞர் மஞ்சுளா வழக்கு தொடுத்துள்ளார். இந்த வழக்கின் மனுவில் சங்கீதா முன்வைத்துள்ள குற்றச்சாட்டுகளை இங்கு ஒவ்வொன்றாக காணலாம்.

விஜய் - நடிகை இடையேயான உறவு

2021ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில், விஜய் ஒரு நடிகையுடன் திருமணத்தை தாண்டிய உறவில் ஈடுபட்டிருந்தார் என்பதை அறிந்ததாக சங்கீதா மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இது ஆழ்ந்த மனவேதனையை உண்டாக்கியதாகவும், திருமண உறவில் துரோகம் மற்றும் மீறல் என்றும் சங்கீதா குறிப்பிட்டுள்ளார். 

விஜய் அந்த நடிகை உடனான உறவை முறித்துக்கொள்ளவதாக முதலில் வாக்குறுதி கொடுத்ததாகவும், ஆனால் எந்தவித வருத்தமும் இன்றி அந்த உறவை விஜய் தொடர்ந்தார் என்றும் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார். இதனால் சங்கீதாவுக்கு கடும் மன உளச்சலை அளித்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2021ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் முதல் 2022ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி வரை சட்ட ஆலோசகர்கள் மூலம் சங்கீதா இந்த பிரச்னையை சமரசமாக தீர்க்க முயன்றார். பரஸ்பரம் நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டும் தீர்வு எட்டப்படவில்லை என சங்கீதா தெரிவித்துள்ளார். குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் அவர்களின் மனநலனை கருத்தில் கொண்டு இவர்களுக்கு இடையேயான விவகாரத்தை ஒத்திப்போட்டதாகவும் சங்கீதா மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால், விஜய்யின் நடத்தையை சங்கீதா ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றும் மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

சங்கீதாவை புறக்கணித்த விஜய்

தொடர்ந்து, விஜய் சங்கீதாவை உணர்ச்சி ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும், உடல் ரீதியாகவும் அதிகமாக புறக்கணிக்க தொடங்கியதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். தாம்பத்திய உறவில் இருந்து விலகி, சமூக மற்றும் தொழில்வாழ்க்கையிலும் தவிர்த்து தன்னிடம் இருந்து பிரிந்துகொண்டார் என சங்கீதா குறிப்பிட்டுள்ளார். 

2021ஆம் ஆண்டில் இருந்து விஜய் மன ரீதியாக விலகி, வார்த்தையால் அவமதித்து தன்னை கைவிடப்பட்ட நிலைக்கு உட்படுத்தியதாக சங்கீதா குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார். இதனால், ஒரே வீட்டில் தனித்தனியாக வாழ வேண்டிய நிலையும் உருவானதாக சங்கீதா தெரிவித்துள்ளார்.

விஜய் மறுக்கவோ, எதிர்க்கவோ இல்லை

விஜய் நடிகையுடன் வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்து, பொதுநிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டார். விழாக்கள் மற்றும் பயணங்களில் எடுக்கப்பட்ட இருவரும் இருக்கும் புகைப்படங்களை நடிகை தொடர்ந்து சமூக ஊடகங்களில் பதிவிட்டார். ஆனால், அதற்கு விஜய் மறுப்போ, எதிர்ப்போ தெரிவிக்கவில்லை. இதன்மூலம், விஜய் அமைதியாக அதை ஆமோதித்ததாக சங்கீதா குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார். அந்த பதிவுகள் பரவலாக பகிரப்பட்டதால் தனக்கும், தனது குழந்தைகளுக்கும் தொடர்ந்து அவமானம் ஏற்பட்டதாகவும் மனம் வருந்தியுள்ளார், சங்கீதா.

நடிகையுடன் விஜய் வெளிப்படையாக தொடர்ந்து உறவில் இருந்தது, தனக்கு மனவேதனையையும், குழந்தைகளுக்கு நண்பர்கள் வட்டாரத்திலும் சமூக ஊடகங்களிலும் அவமானத்தை ஏற்படுத்தியதாக குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.

சங்கீதாவின் சுதந்திரத்தை தடுத்த விஜய்

தனது நடத்தையால் வருத்தம் தெரிவிப்பதற்கு பதிலாக விஜய், சங்கீதா அனுபவித்த வசதிகளை திரும்பப் பெற்றதுடன் அவரின் சுதந்திரத்தையும் கட்டுப்படுத்தி, நிதி கட்டுப்பாடுகளை விதித்ததாக குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார். 

தொடர்ந்து, விஜய்யின் வழக்கறிஞர் மூலம் வழங்கப்பட்ட பதில்கள் அனைத்தும் பொருளாதார ஆதிக்கத்தையும், தன்னை விட அவர் மேலானவர் என்ற உணர்வையுமே வெளிப்படுத்தின  என்றும் இது சங்கீதாவை மேலும் அவமானத்திற்குள்ளாக்கியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

எந்த நிலையிலும் விஜய்யின் நடத்தையை சங்கீதா ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேவைப்படும்பட்சத்தில் வழக்கறிஞர்கள் இடையே பரிமாறிக் கொண்ட கடிதங்கள், சட்டத் தொடர்பு ஆவணங்களை சமர்பிப்பதாகவும் சங்கீதா மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

நடிகையுடனான உறவை தொடர்ந்த விஜய்

2024ஆம் ஆண்டில் விஜய் தொடர்ச்சியாக திருமணத்தை தாண்டிய உறவில் இருந்தது, சமூக ஊடக சர்ச்சைகள், தனக்கு இடையறாத மன உளச்சலை ஏற்படுத்தியதாக சங்கீதா தெரிவித்துள்ளார். 

சர்ச்சையை தவிர்க்கும் நோக்கில், அமைதியாக இருந்த போதிலும், 2024ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் முதல் 2025ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி வரை விஜய் அவரின் வழக்கறிஞர் மூலம் பல நோட்டீஸ்கள் மற்றும் சட்டத் தொடர்பு கடிதங்களை அனுப்பி, சமரசம் செய்ய முயன்றதாக சங்கீதா மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நடிகையின் பெயரை குறிப்பிடவில்லை

தேவையற்ற கவன ஈர்ப்பையும், அனைவரின் கண்ணியத்தையும் பாதுகாக்கும் நோக்கில், அந்த நடிகையின் பெயரை தற்போது சங்கீதா வெளியிடவில்லை. ஆனால், வழக்கு விசாரணையின்போது, ஆதாரம் தேவைப்படும்பட்சத்தில், அந்த நடிகையையும் வழக்கில் சேர்க்க சங்கீதா தயாராக உள்ளதாக அவரின் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவேளை, அவரை வழக்கில் சேர்க்கும்பட்சத்தில், தேவையான ஆதாரங்களையும் தாக்கல் செய்ய தயாராக உள்ளதாக சங்கீதா தெரிவித்துள்ளார். 

விஜய்யுடன் வாழ முடியாது

விஜய் உடனான திருமண உறவு வெறும் காகித அளவில் மட்டுமே இருப்பதாக தெரிவித்த சங்கீதா, இந்த திருமணம் சரிசெய்ய இயலாத வகையில் முற்றிலும் சிதைந்துள்ளது. திருமண உறவில் மனவேதனை, அவமதிப்பு, இழிநிலை, கவலை உள்ளிட்டவை நிரம்பியிருப்பதால், விஜய் உடன் தொடர்ந்து வாழ முடியாது என சங்கீதா தெரிவித்துள்ளார்.  

விஜய்யின் இந்த உறவால் சமூக ஊடகங்களிலும் பொதுவெளியிலும் இடையறாத அவமதிப்புக்கு உள்ளான போதிலும், விஜய்யின் பொது கண்ணியத்தையும் புகழையும் கருத்தில் கொண்டு, உண்மையான மற்றும் நேர்மையான சமரச முயற்சிகளை சங்கீதா மேற்கொண்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

நவம்பர் 9ஆம் தேதி சந்திப்பு

பரஸ்பர உடன்பாட்டுடன் பிரிவதற்கான வாய்ப்பை ஆராய சங்கீதா இரண்டு முறை, விஜய்யுடன் நேரடியாக கலந்துரையாட முயன்றார். கடைசியாக கடந்த நவம்பர் 9ஆம் தேதி அன்றும் கலந்துரையாடினார். ஆனால், விஜய்யின் பொது கண்ணியத்திற்கு சேதம் விளைவிக்காமல் இருக்க சங்கீதா முடிவெடுத்துள்ளார. 

இருப்பினும், இரு முயற்சிகளும் பரஸ்பர ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க சமரசமாக முடிவடையவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, விவாகரத்தை பெற நீதிமன்றத்தை அணுகுவதற்கு தவிர தனக்கு வேறு வழியில்லை; அதனால் இம்மனு தாக்கல் செய்யப்படுகிறது என்றும் சங்கீதா தெரிவித்துள்ளார். 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

vijaytvk vijaySangeethaExtra Marital RelationshipSangeetha Divorce Petition

