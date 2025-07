சாரா அர்ஜுனுக்கு ரன்வீர் சிங் ஜோடி? துரந்தர் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்!

ஜியோ ஸ்டுடியோஸ் மற்றும் B 62 ஸ்டுடியோஸ், ரன்வீர் சிங்கின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, 2025 ஆம் ஆண்டில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் அதிரடி திரில்லர் திரைப்படமான 'துரந்த ' படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கிற்கான வீடியோவை தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. இயக்குநர் ஆதித்யா தர் (உரி:தி சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்) இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் இந்த திரைப்படத்தில் ரன்வீர் சிங், சஞ்சய் தத், அக்ஷய் கண்ணா, ஆர். மாதவன், அர்ஜுன் ராம்பால் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

Your hardwork, grit, talent, patience & journey is nothing short of a film in itself !This echoes your love for cinema & audience@AdityaDharFilms ! Congratulations Lokesh, Shiv, Ojas & team! Ranveer, Sanju sir, Akshaye sir, Maddy Sir, Arjun have outdone themselves#DHURANDHAR pic.twitter.com/srvT4T3Cxb

— Yami Gautam Dhar (@yamigautam) July 6, 2025