English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரஜினி செய்த ‘அந்த’ விஷயம்! செம கடுப்பில் பிரபல நடிகர்..முழு விவரம் இங்கே..

Actor Sai Tamil Angry On Rajinikanth : ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் கூலி திரைப்படம் விரைவில் வெளியாக இருக்கிறது. இந்த சமயத்தில், ரஜினி மீது கோபமாக இருப்பதாக ஒரு நடிகர் நேர்காணலில் பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 9, 2025, 05:14 PM IST
  • ரஜினி மீது விமர்சனம்
  • கடுப்பில் பேசிய பிரபல நடிகர்
  • இதோ அவர் கூறிய முழு தகவல்

Trending Photos

சிவகார்த்திகேயனுக்கு வில்லனாகும் பிரபல நடிகர்! ரவி மோகனை தொடர்ந்து இவரா?
camera icon6
Sivakarthikeyan
சிவகார்த்திகேயனுக்கு வில்லனாகும் பிரபல நடிகர்! ரவி மோகனை தொடர்ந்து இவரா?
தனுஷ் சகோதரிகளுடன் நெருக்கமாக பழகும் மிருணாள் தாகூர்? ‘இதை’ கவனிச்சீங்களா?
camera icon7
Mrunal Thakur
தனுஷ் சகோதரிகளுடன் நெருக்கமாக பழகும் மிருணாள் தாகூர்? ‘இதை’ கவனிச்சீங்களா?
தமிழக அரசின் இலவச சுற்றுலா... அறுபடை வீடு கோயில்களுக்கு செல்லலாம் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
camera icon8
Tamilnadu
தமிழக அரசின் இலவச சுற்றுலா... அறுபடை வீடு கோயில்களுக்கு செல்லலாம் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
84 ஆண்டுகளூக்கு பின் வரும் ராஜ யோகம்! 3 ராசிகளுக்கு செம அதிர்ஷ்டம்-பணமழை கொட்டும்
camera icon7
Dwidwadash Yoga 2025
84 ஆண்டுகளூக்கு பின் வரும் ராஜ யோகம்! 3 ராசிகளுக்கு செம அதிர்ஷ்டம்-பணமழை கொட்டும்
ரஜினி செய்த ‘அந்த’ விஷயம்! செம கடுப்பில் பிரபல நடிகர்..முழு விவரம் இங்கே..

Actor Sai Tamil Angry On Rajinikanth : தென்னிந்திய நடிகர்கள் ஒரு சிலரை, எந்த காரணமும் இன்றி பலருக்கும் பிடிக்கும். இவர்கள் பின்னால் ஒரு பெரிய ரசிகர் கூட்டமே இருக்கும். அப்படி பல கோடி ரசிகர்களால் விரும்பப்படும் ஒரு நடிகர், ரஜினிகாந்த். இவருக்கு சாமானியர்கள் முதல், டாப் ஸ்டார்கள் வரை பலர் ரசிகர்களாக இருக்கின்றனர். ஆனால், இவரை பிடிக்காத சில ஆட்களும் இருப்பதுண்டு. அப்படி, ஒரு பிரபல நடிகருக்கு இவர் செய்த ஒரு செயல் கடுப்பேற்றியுள்ளது.

பிரபல நடிகர் பேட்டி:

சார்பட்டா பரம்பரை, பைரவா உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்திருப்பவர் சாய் தமிழ். மக்களுக்கு பரிச்சையமான முகமாக இருக்கும் இவர், சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் கலந்து கொண்டார். அதில், நடிகர் ரஜினிகாந்த் பாடிய ஒரு விஷயம் தன்னை செம கடுப்பேற்றியதாக கூறியிருக்கிறார். இவரது இந்த பேச்சானது தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

சென்னை நகரில் சினிமாவை கேவலமாக சித்தரிப்பது குறித்து பேசிய அவர், அதற்கு உதாரணமாக பல படங்கள் வந்துள்ளதாக தெரிவித்தார். சினிமா ஒரு மாஸ் மீடியம் என்பதால் இதில் தெரிவிக்கும் பல கருத்துகள் மக்களை எளிதில் சென்றடையும் என்கிறார். 

ரஜினிகாந்தும், சென்னையிலேயே வாழ்ந்து  கொண்டு சென்னையை பற்றி இழிவாக பாடி நடித்துள்ளார். அதற்கு உதாரணமாக ராஜாதி ராஜா படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த “மாமா உன் பொண்ண கொடு” பாடலை கூறுகிறார். அதில் வரும் “பட்டணம்தான் போனதில்லை, பத்தினிய பார்த்தது இல்லை” என்கிற வரியை கேட்கும் போது வருத்தமாக உள்ளதாக கூறியிருந்தார். 

இந்த வரிகளை சென்னை வாசிகளான நாங்கள் எப்படி எடுத்துக்கொள்வது என்று கேட்கிறார் அவர். மேலும், “பத்தினியை பார்த்ததே இல்லை என்று குறிப்பிடுவது, என் அம்மா, அக்கா, தங்கை, மனைவி என்று அனைவரையும் சொல்ல வருகிறார்களா?” என்றும் கேட்டிருக்கிறார்.

ரஜினியிடம் இவர் பர்சனல் பாடி கார்ட் ஆகவும் இருந்திருக்கிறார். எந்திரன், ஜெயிலர் உள்ளிட்ட பல படங்களில் அவருடன் சேர்ந்து வேலையும் பார்த்துள்ளார். இவர், சென்னை பற்றி இப்படி தவறாக சித்தரிப்பவர்கள் மீது இந்த விமர்சனத்தை வைத்தாரே ஒழிய, ரஜினிகாந்த் மீது தனிப்பட்ட வகையில் எந்த கோபமும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ரஜினிகாந்த் மீதுள்ள விமர்சனங்கள்:

ரஜினிகாந்த், மக்கள் பலரால் விரும்பப்படும் நடிகர் என்பதை தாண்டி, அவர் மீதும் மக்களுக்கு எக்கச்சக்க விமர்சனங்கள் இருக்கிறது. தமிழ் சினிமாவில், ஆண்கள் பார்வையில் மட்டும் பார்க்கப்படும் கதைகளில் ரஜினி நடித்திருக்கிறார். அதற்கு உதாரணமாக படையப்பா, அண்ணாமலை உள்ளிட்ட பல படங்களை கூறலாம். முன்னர் அப்படிப்பட்ட படங்களில் நடித்து, பெண்களை அட்டாக் செய்யும் டைலாக்குகளை பேசிய அவர், கடந்த சில ஆண்டுகளாக அப்படி எதையும் செய்யாமல் இருக்கிறார். அதே போல, பல ஆண்டுகளாக அரசியலுக்கு வருவதாக கூறிவிட்டு கடைசி நேரத்தில் பின்வாங்கியதும் ரசிகர்களை பெருமளவில் ஏமாற்றியது.

கூலி ரிலீஸ் சமயம்:

ரஜினிகாந்த் நடித்திருக்கும் கூலி திரைப்படம், விரைவில் வெளியாக இருக்கிறது. இந்த சமயத்தில் இவர் குறித்த விஷயங்களை பேசி சிலர் பிரபலமாகி வருகின்றனர். அதே போல, நேற்று படத்தின் முதல் நாளுக்கான ப்ரீ புக்கிங் திறக்கப்பட்டது. இதில், பல கோடிகளை கடந்து இந்த படம் சாதனை புரிந்து வருகிறது. கூலி படத்தில் ரஜினியுடன் சேர்ந்து ஸ்ருதிஹாசன், சத்யராஜ், செளபின் சாஹிர், அமீர்கான், நாகார்ஜுனா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். படம், வரும் ஆகஸ்ட் 14 அன்று வெளியாகிறது.

மேலும் படிக்க | Coolie Ticket Booking: கூலி டிக்கெட் புக்கிங்.. முதல் ஆளாக டக்குனு டிக்கெட் புக் செய்வது எப்படி?

மேலும் படிக்க | கூலி முதல் நாள் புக்கிங் வசூல்! மரண மாஸ் கலக்ஷன்..எத்தனை கோடி தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

rajinikanthCoolieSai TamilAngry CriticismsSarpatta Parambarai

Trending News